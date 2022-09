A FONDO ¿Sabés cuánto vale la leche? ¿Y la nafta?

Testeá tu noción de los precios en tiempos de inflación galopante El aumento del costo de vida récord para este año genera una distorsión que dificulta entender si algo es caro o barato

Por Melisa Reinhold y Juana Copello 7 de septiembre de 2022

¿Cuánto cuesta un par de zapatillas? ¿Lo mismo que una compra mensual en el supermercado, una jubilación mínima o un alquiler? La inflación no da tregua en la Argentina y no solo impacta de lleno sobre la billetera, sino que también hace que se pierda la noción de cuál es el valor real de los diferentes bienes y servicios que se consumen a diario. Se desdibuja la línea entre qué es caro y qué es barato.

En julio los precios promediaron una suba del 7,4% mensual, el valor más alto en lo que va del año, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Es más, para encontrar una cifra mensual similar hay que remontarse a abril de 2002 (cuando fue del 10,4%). En lo que va del año, la inflación acumula 46,2%. En 12 meses ya alcanza el 71%, y cada vez más consultoras estiman que 2022 podría terminar arriba de las tres cifras.

“Cuando hay alta inflación los precios de los bienes y servicios se mueven muy rápidamente, pero no todos lo hacen al mismo tiempo, ni en las mismas magnitudes. Esto en economía se llama distorsión de los precios relativos y termina generando problemas en la asignación de recursos. Porque al no saber cuánto valen las cosas, es difícil tomar decisiones. Quienes producen, no saben cuánto costará lo que se va a fabricar y se resiente la inversión. Desde el punto de vista del consumidor, se trata de encontrar al comercio que no aumentó, las ofertas, donde se encuentran distorsiones muy grandes”, explicó el economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos.

De acuerdo con un informe de la consultora Management & Fit, ocho de cada diez argentinos cambiaron algún hábito de consumo debido a la inflación. Dentro de las estrategias que tienen los hogares para llegar a fin de mes, se destacan el buscar más promociones y descuentos (37,7%), consumir menos que antes (29,3%) y pasarse a segundas marcas (20,5%).