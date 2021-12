Se entregaron los Premios Sadosky 2021 en reconocimiento a la industria IT

La Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) entregó ayer los Premios Sadosky en una celebración que por primera vez se hizo de manera híbrida: presencial en Madero Walk y con transmisión en vivo por streaming para todo el mundo. La gran ganadora de la noche fue la startup Alkemy, que se quedó con el Sadosky de Oro, reconocimiento que se le otorga al mayor referente del año.

El evento contó con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la subsecretaría de Economía del Conocimiento, María Apólito. “La industria IT no para de crecer, el empleo está aumentando a tasas de dos dígitos y con indicadores super positivos. No quedan dudas de la relevancia de este sector para nuestro país como generador de oportunidades, soluciones innovadoras, empleo calificado, conocimiento, exportaciones y producción”, afirmó Kulfas.

Matías Kulfas

Por su parte, Pablo Bidone, miembro del comité organizador expresó: “Estamos muy felices de tener la posibilidad de volver a encontrarnos en el marco de esta fiesta, en la que buscamos premiar el talento nacional aplicado a la innovación tecnológica y a la contribución social para reducir la brecha digital, difundir el uso y el estudio de las nuevas tecnologías y aportar al crecimiento del sector”.

Los reconocimientos para los Empresarios del año fueron para José María Louzao por G&L Group (compañías grandes), Diego Berardo por Easycommerce® (medianas) y Esteban Assaf por Numerando (pequeñas)

BRAIL፧KEY se quedó con el Premio Sadosky Comunidad por haber sido el finalista más votado por el público en las redes sociales, en una elección que contó con más de 4000 votos, que se mantuvo abierta durante la ceremonia y se definió en vivo y en directo.

Además, la periodista María Julieta Rumi fue distinguida en la temática Prensa por su colaboración en la difusión de la Industria Argentina del Software.

A continuación, el listado de ganadores:

Innovación en la formación escolar: GNOSISKIDS (por Estimulación Cognitiva Gnosiskids).

Innovación en la formación profesional: CROWDAR (por Crowdar Academy).

Impacto digital en industria & producción: ARTWARE (por su iniciativa Localis 365).

Impacto digital en Comercio & Servicios: KEEPCON (por Logios: Inteligencia Artificial para entender a tus clientes).

Gobierno & ciudad digital - smart city: BLIMOP (por Chatbot para el control en ruta de guías forestales).

Inclusión digital: IEEE WOMEN IN ENGINEERING ARGENTINA (por Programa Roboteam).

Innovación en ciberseguridad: VU (por Sistema de certificación de firmas del Colegio de Escribanos de CABA).

Innovación en el ámbito regional: CLUSTER IT GOYA (por Parque Tecnológico Goya).

Proyecto asociativo de innovación: CONICET, CEDIE, FEI, CITRA, UMET, Hospital de Niños Ricardo Gutierrez, Hospital de Niños de La Plata, Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan y Quadion Technologies (por Mi PKU - Control de la Fenilalanina).

Gestión de la calidad: ARBUSTA

Start Up del año: ALKEMY

Este año fue la 17ª edición de esta iniciativa que le rinde homenaje a Manuel Sadosky, un científico y promotor de las ciencias informáticas en Argentina.