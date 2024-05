Stanley Druckenmiller, uno de los inversores más importantes del mundo, elogió a Javier Milei: “Es el único líder del libre mercado”

Escuchar

El billonario Stanley Druckenmiller, líder del fondo inversor Duquense Capital y exsocio del empresario multimillonario George Soros en Quantum Fund -con quien ganó más de USD 1000 millones de en 1992 tras apostar contra la libra esterlina-, se deshizo en elogios este martes sobre el presidente Javier Milei. “Es el único líder del libre mercado que tenemos en el mundo”, sostuvo en una entrevista que fue compartida en la red social X -antes Twitter- por el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Elon + Druckenmiller + Milken. La repercusión y el respeto mundial que ha generado el presidente Javier Milei no tiene precedente. Acá parte del reportaje a Stanley Druckenmiller, uno de los 3 inversores más importantes del mundo”, había celebrado el titular del Palacio de Hacienda en la plataforma.

Durante el reportaje en la cadena estadounidense CNCB, y luego que el el magnate sudafricano Elon Musk recomendara invertir en la Argentina, Druckenmiller destacó el intelecto y la labor de Milei como jefe de Estado. “Es el único líder del libre mercado que tenemos hasta el momento en el mundo”, dijo en principio. Acto seguido, calificó al líder de La Libertad Avanza (LLA) como un “experimento interesante” y un hombre “altamente inteligente” que sabe de economía.

Respecto del ajuste que impulsa la administración Milei; destacó: “Él logró recortar la seguridad social en un 35% después de que llegó al cargo. La Argentina pasó de un déficit primario del 4 o 5% a un superávit de 3%. Y a pesar de que la Argentina está recibiendo un golpe masivo en el PBI, su índice de aprobación no bajó”. Una vez más, tras aquel escueto análisis sobre las reformas aplicadas, volvió a elogiar al Presidente: “Es un showman y tiene una gran oportunidad en sus manos”.

Más adelante, contó la “graciosa historia” que lo llevó a apostar por nuestro país. “No estuve en Davos pero vi el discurso [de Javier Milei]. Era alrededor de la una de la tarde. Estaba en mi oficina y, después de escuchar lo que dijo, abrí Perplexity -un motor de búsqueda impulsado por inteligencia artificial- y le pedí que me mostrara los cinco ADR -certificados extendidos por bancos estadounidenses que representan acciones de empresas no locales que cotizan en bolsa- más líquidos en la Argentina. Compré todos ellos. Hicimos algún trabajo y aumenté mis posiciones. Hasta ahora, me ha ido genial. Pero ya veremos”.

Sobre el final de su intervención televisiva, Druckenmiller dijo no saber cuánto tiempo los argentinos van a darle a Milei pero “por ahora su popularidad se mantiene”. Opinó que el Presidente se encuentra “en la cima” y que lo que está haciendo es lo que el país necesitaba: “La Argentina estuvo devastada durante mucho tiempo. Era el octavo país más rico del mundo. Y ahora, no sé, deben estar en el puesto 150. Así que estaba lista para esto. Y tomó a alguien que no está loco pero puede hacer el tipo de reformas necesarias. Es realmente lo contrario de lo que está pasando acá. Estamos evitando el dolor. Y odio ver a la Argentina ser más capitalista que EE.UU.”

Elon Musk recomendó invertir en la Argentina después de su segundo encuentro con Milei

Ayer, por segunda vez en tres semanas, el presidente Javier Milei se reunió con el empresario sudafricano y fundador de Tesla y Space X, Elon Musk, quien luego compartió en sus redes sociales una imagen del encuentro e incluso lanzó un mensaje de fuertes repercusiones. “Recomiendo invertir en la Argentina” , escribió el magnate. De la cita también participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador argentino ante los Estados Unidos, Gerardo Werthein.¡Gran encuentro con el Presidente Javier Milei¡“, sumó en su cuenta de X, mientras que la Oficina del Presidente publicó una imagen similar.

La reunión en cuestión, que había sido anunciada el viernes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, ocurrió luego del discurso que Milei ofreció ante inversores en la conferencia global del Instituto Milken, en Los Ángeles. El propio funcionario se encargó de responderle a Musk en X: “Gracias Elon. Sos el mejor. Fin”.

Allí, como contó LA NACION, con una enérgica arenga y una férrea defensa del capitalismo, el Presidente les pidió a los empresarios más influyentes del planeta que apuesten por la Argentina y su administración, y aprovechen las “enormes” oportunidades de inversión para transformar al país en “la Roma del siglo 21″ y “la nueva meca de Occidente”. “Hoy, estoy acá para decirles que la Argentina está preparada para ese enorme desafío. Estoy convencido sin la más mínima duda de que la Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”, les dijo Milei a los ejecutivos presentes.

I recommend investing in Argentina https://t.co/DIrcf8TsLN — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2024

La primera vez que se encontraron Milei y Musk fue el 12 de abril, en el marco del cierre del tramo norteamericano de la gira internacional que el mandatario había hecho y que tenía previsto continuar en Dinamarca. “Hablamos de las oportunidades de inversión en la Argentina en litio y la importancia de estudiar inversiones en litio y generar valor agregado. Nosotros estamos muy comprometidos no solo en exportar materias primas sino en sumar valor agregado”, había dicho Werthein.

Musk tiene su mirada sobre la Argentina porque posee una de las mayores reservas de litio del mundo. La comitiva presidencial, en tanto, no oculta su entusiasmo por la sintonía entre el empresario y Milei y la posibilidad de que, llegado el momento, se traslade el vínculo a inversiones concretas en el país. Werthein dijo que Musk quiere ayudar a la Argentina y que se habló de “buscar oportunidades” en la cadena de producción del litio. A principios de este año, Milei abrió el camino para que Starlink comenzará a operar en el país, y se acordó hacer un “gran evento” en el país sobre tecnología y crecimiento.

