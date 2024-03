Escuchar

La “batalla cultural”, la consolidación fiscal y la pelea contra “la casta” son los tres niveles de disputa que emprendió el Gobierno desde el 10 de diciembre, según el economista Federico Sturzenegger, el asesor de Javier Milei que lideró la elaboración del texto del DNU y el proyecto de ley bases.

El expresidente del Banco Central elogió el proceso de “consolidación fiscal” que impulsa el Gobierno, destacó la caída del riesgo país como paso previo para un escenario de recuperación económica y advirtió que el paquete de reformas incluido en ambas instancias es “apenas el 20%” de los cambios de leyes y regulaciones que trabajó y presentó al presidente.

El presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Natacha Pisarenko - AP

“Me parece que no hay conciencia de lo que está ocurriendo en la macro. Estamos tan en la vorágine que no nos damos cuenta lo significativo que es que el Gobierno haya logrado en un mes superávit financiero”, dijo Sturzenegger.

“Y ya van dos meses, y después van a ser tres y cuatro, porque al Presidente lo veo con una convicción absolutamente incólume de que la Argentina tenga equilibrio fiscal”, planteó el economista, en una conferencia organizada por el IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral.

Si bien reconoció que “va a haber tropiezos y retrocesos” en el proceso, también destacó que “la gente tiene confianza” en el plan del Gobierno. En ese camino, se refirió a la caída en la brecha cambiaria, la recuperación de los bonos y la baja del riesgo país. “No hay una sola experiencia en el mundo de una caída del riesgo país sin recuperación económica”, dijo Sturzenegger, quien habló de que la meta de eliminar el déficit “sacó a la Argentina del precipicio fiscal” y permitirá recuperar el crédito.

“No hay economista que no piense que si el país se mueve de una situación de déficit crónico a otro de superávit, va hacia otro equilibrio”, sostuvo.

“El Presidente está haciendo batallas diferentes al mismo tiempo. Y la primera es la cultural. Él piensa que es fundamental que en la Argentina cambie ese relato de que el Estado va a solucionar todo a otro donde se vea que el Estado puede ser la causa de tus problemas”, insistió Sturzenegger.

El expresidente del BCRA enfatizó que “la madre de las batallas” del Gobierno de Milei es el cambio de “50 años” contra el escenario de desequilibrio en las cuentas públicas y el “modelo empobrecedor”. “Yo soy ortodoxo, pero Milei se me sale de escala, y esa es la batalla que nunca nadie dio. El mercado sigue estando escéptico, pero de a poco se va convenciendo de que hay algo diferente. Está empezando a creer en la corrección que estamos viendo”, planteó.

En ese camino de consolidación fiscal, Sturzenegger sostuvo que el esquema del Gobierno no es ajuste. “Ajuste es cuando el Gobierno gasta, no cuando deja de gastar. Porque el gasto se tiene que financiar con impuestos o con inflación. Y cuando bajás el gasto, liberás a personas de tener que pagar esos impuestos. Basta del relato de que el Estado te va a proteger y termina siendo pantalla para apropiarse de recursos”, disparó.

Ante la consulta de Santiago Bulat, moderador del encuentro, por su visión sobre la situación del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, un tema que criticó reiteradamente en intervenciones públicas y artículos antes del Gobierno de Milei, reconoció ser “bastante escéptico” sobre “todos los regímenes de excepción”.

“Hay una gran falacia, porque cada vez que el estado promociona, está resignando recursos que van a tener que recaudar en otro lado. Promociona por un lado y despromociona por otro”, dijo Sturzenegger, en un planteo que alcanza desde Tierra del Fuego hasta la industria del conocimiento o la industria aceitera. “En general, los sectores que logran estas promociones son industrias bastante capital intensivas que contratan poca mano de obra y terminan derivando a industria poco mano de obra intensivas. Entonces, el empleo total del país se resiente”, agregó.

En ese sentido, Sturzenegger dijo que la situación deberá ser rediscutida. “Más temprano que tarde va a tener que abordarse de una manera integral todo el capítulo de promociones económicas”, planteó, y apuntó que la “reforma tributaria” está incluida en el Pacto de Mayo convocado por Milei.

“Una reforma tributaria es algo que está en la agenda. Creo que la Argentina tiene ir a un esquema fiscal simple, transparente, con impuestos iguales para todos”, se extendió Sturzenegger, sobre una visión que contrasta con el proyecto de ley Bases, que entre sus propuestas incluyó un régimen de promoción de grandes inversiones para diferentes sectores (agroindustria, infraestructura, minería, energía y tecnología, entre otros), con una serie de beneficios fiscales e incentivos tributarios y aduaneros.

Con reiterados elogios a la política del Gobierno, Sturzenegger rechazó los cuestionamientos sobre los riesgos y la sustentabilidad del programa fiscal y dijo que “hay un componente extraordinariamente genuino de reducción del gasto”. “Cuando ves el superavit fiscal de un mes, por ahí patearon gastos y no es real. Ahora fueron dos meses, y después serán tres. Me parece que el Gobierno tiene que sostener su política, y es totalmente honesto y normal que la gente pueda ser escéptica, porque esto no lo vimos en 50 años en la historia argentina”, aseguró.

Al referirse a la dinámica del gasto, también realizó cuestionamientos al kirchnerismo. “Nos vendieron que baja el impuesto a las Ganancias, pero minga. Lo que hicieron fue transformar esa baja de impuestos en emisión monetaria y crearon inflación. El único impuesto que baja genuinamente es cuando baja el gasto, y no hay presidente que lo haya hecho como Milei. El primer impuesto que se va a bajar es el inflacionario ”, cerró.