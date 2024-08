Surgen complicaciones para quienes quieren blanquear desde cuentas del exterior que no están a su nombre

Escuchar

Para poder traer dinero del exterior y adherirse al Régimen de Regularización de Activos, los bancos están pidiendo que las transferencias provengan de una “cuenta espejo”, es decir, una cuenta bancaria personal que esté a nombre del mismo titular. Este requisito generó ciertas complicaciones entre los argentinos que buscan adherirse al blanqueo de capitales, pero que tienen los billetes escondidos bajo estructuras societarias fuera de la Argentina.

De acuerdo con la Comunicación “A” 8062 del Banco Central (BCRA), en la cual se reglamentó la creación de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA), las acreditaciones que provengan del exterior deberán ser únicamente mediante “transferencias cuyo originante y destinatario sea titular de la cuenta y declarante”. En otras palabras, no puede traerse el dinero si la cuenta se creó a nombre de una sociedad (LLC) o estructura (Trust), incluso aunque el beneficiario final sea la misma persona.

“En el blanqueo que lanzó Mauricio Macri, se permitían regularizar situaciones de contribuyentes que tenían a nombre de otro sus bienes, pero que eran propios. Por ejemplo, si un inmueble estaba bajo el nombre de una sociedad, se podía pasar a nombre de una persona física; o si un contribuyente era accionista en el exterior, podía declarar la cuenta o la sociedad. Esta opción no existe ahora, porque no se pueden declarar bienes que no estén a nombre del contribuyente que regulariza. Si se quiere blanquear la sociedad, deberá hacerse junto con todos sus accionistas”, diferenció César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados. La alternativa llegó a debatirse en el Congreso Nacional, pero los legisladores rechazaron la propuesta.

Para los contribuyentes que tienen una cuenta bancaria a nombre de una LLC o Trust, una práctica habitual para la tenencia de dólares en los Estados Unidos, Mariano Ghirardotti, del Estudio Contable Ghirardotti & Ghirardotti, explicó que se puede entrar en el blanqueo de capitales si se regulariza la participación que se tiene en los mismos, se presentan los estados contables y se prueba cuál es el porcentaje de tenencia.

Para traer dinero del exterior, los bancos están pidiendo que la cuenta de origen esté a nombre del mismo titular

“Muchos bancos no admiten transferencias de una cuenta de una sociedad a una de persona humana, requiriendo que la transferencia se haga hacia una ‘cuenta espejo’, es decir, una cuenta de la propia sociedad. Si bien hemos visto últimamente transferencias desde cuentas cuyo titular es una sociedad de Islas Vírgenes Británicas hacia sus socios en el país, quizá esto pudiera subsanarse si la sociedad puede transferir a una cuenta del socio en Estados Unidos, y luego desde esa cuenta transferir a cuenta espejo en la Argentina”, explicó.

La otra alternativa que mencionó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, es blanquear la sociedad como estructura y no la cuenta bancaria que esté a nombre de la LLC. De esta manera, si bien no se podrá traer el dinero a la Argentina, el tributarista recordó que en esta primera etapa las alícuotas son bajas: si se blanquean menos de US$100.000, no hay multas; y sobre el excedente, se paga un 5%, siempre y cuando el contribuyente se adhiera a la iniciativa oficial antes del 30 de septiembre.

“Se puede blanquear la LLC, pero se tendrá que pagar el impuesto. Solamente se pueden traer fondos del exterior y así evitar el pago del impuesto, que no es obligatorio, si se blanquea una cuenta bancaria personal que existía antes del 31 de diciembre de 2023; pero no si la cuenta bancaria está a nombre de la sociedad. El blanqueo de Macri era más flexible y facilitaba el sinceramiento, porque permitía blanquear la cuenta por transparencia, pero en esta ocasión no existe. ¿Podría haber gente que no quiera declarar la estructura? Puede ser, pero las alícuotas hoy son bajas y los beneficios que ofrece este Régimen de Regularización de Activos son importantes”, completó.

Los contribuyentes que blanqueen hasta US$100.000, no pagarán multas; por sobre el excedente, hasta el 30 de septiembre la alícuota será del 5% Shutterstock

Para fomentar la adhesión al blanqueo, el Gobierno estableció alícuotas más bajas que en el sinceramiento fiscal de 2016, e incluso se puede evitar el pago si con ese dinero se invierte en acciones, obligaciones negociables, bonos y fondos comunes de inversión. También se liberó a los contribuyentes de acciones penales, de acciones cambiarias y para quienes se sumen al adelanto de Bienes Personales se garantizará la estabilidad fiscal hasta 2032.

“Hubo razones sobradas durante todo este tiempo para evadir impuestos. Estar en el sector informal, eludir, estamos de acuerdo. Pero si queremos construir una Argentina nueva, esta es una oportunidad para todos”, alentó el viernes pasado el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Según estimaciones del mercado, el blanqueo de capitales podría atraer entre US$10.000 y US$30.000 a la economía formal.