Tasa de inflación ¿Cómo viene junio?

Escuchar

Los economistas distinguimos entre noticia y novedad. Es noticia que en la Argentina la temperatura media de junio sea inferior a la de enero; sería una novedad que ocurriera lo contrario. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque la modificación de las decisiones no se basa en las noticias, sino en las novedades.

Este jueves, a las 4 de la tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará su estimación del aumento de los precios al consumidor, entre abril y mayo pasados. Se conocen cuatro estimaciones: van de 4,4% (CABA) a 5,5% (Melconián y Santángelo). También cabe destacar que por primera vez en mucho tiempo la tasa de inflación interanual fue en mayo pasado inferior a la que se había registrado en abril.

Ergo, todos esperamos la noticia, nadie espera una novedad.

Pero mayo ya pasó, y a la velocidad que tienen los acontecimientos en la Argentina, está más cerca de la prehistoria que de la actualidad. Dado que la toma de decisiones siempre es prospectiva, cabe preguntar: ¿cómo viene junio?

En el plano numérico no tengo nada que decir, excepto que al comienzo de junio (como en abril, pero al contrario de mayo), hubo aumentos de algunos precios regulados.

Más importante todavía, como economista no me vuelvo loco si dentro de un mes nos enteramos de que la tasa de inflación de junio fue superior a la de mayo. Porque solo en los modelos la caída de la tasa de inflación es monotónica. El hecho podrá ser objeto de “análisis” por parte de politicólogos y periodistas, pero no merece hacer una teoría de un solo número.

No hago pronósticos, estoy conjeturando. Mi principal preocupación es si, a la luz del probable aumento de la tasa de inflación de junio, el Poder Ejecutivo impulsa medidas antiinflacionarias que rara vez funcionan en el corto plazo y comprometen el largo. No estoy hablando de “dibujo” de la estimación, por parte del Indec, sino de medidas de política económica.

La lucha antiinflacionaria está basada en el equilibrio fiscal y, por ende, en que el Banco Central no tenga que financiar al Estado. Esto ha producido una significativa caída en la tasa de inflación, logro que no se empaña si algún mes aumenta con respecto al mes anterior. ¿Por qué el actual gobierno se aferra al “no hay plata” y a no corregir la revaluación del peso con un salto devaluatorio? Porque si no lo hace, tiene que hacer las valijas; aunque formalmente siga habitando la Casa Rosada hasta el 10 de diciembre de 2027.

Temas Comunidad de Negocios