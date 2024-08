Telecomunicaciones: las claves para entender los nuevos avances de las redes

Escuchar

¿Qué hay detrás de cada acción que realiza un usuario con su dispositivo tecnológico? ¿Cómo es posible que las personas puedan conectarse entre sí, desde cualquier lugar del mundo, de manera cada vez más veloz? Esas fueron las claves que Andrea Folgueiras, CTIO de Telefónica Hispanoamérica, resaltó en un mano a mano con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, en el marco de la sexta edición del evento “La Revolución de la Economía Digital”.

Folgueiras, quien cuenta con 30 años de experiencia en el rubro de la tecnología y es responsable de los 100 millones de clientes de Telefónica en Hispanoamérica, aseguró que el rol de las redes de las telecomunicaciones ya no es el mismo de antes. “Los usos que la gente le daba a las redes eran distintos a los de ahora y tampoco existía tanta masividad, no cualquier tenía acceso a un móvil”, explicó la especialista.

De acuerdo a su visión, la capacidad de transportar datos de manera masiva fue un punto significativo que impulsó un cambio en términos de conexión: “Las telecomunicaciones empezaron hace 100 años transportando voz, es decir, el viejo teléfono. Siempre existió la necesidad de transportar algo más que voz, como un código morse o el fax. Sin embargo, el movimiento masivo de datos es lo que nos cambió”.

Y continuó: “Hoy desde la cama podemos saber lo que pasa, compramos online, nos conectamos a aplicaciones desde un transporte público. Detrás de todo lo que hacemos está la conectividad que soportan las redes de telecomunicaciones que construimos nosotros”.

Bajo esta línea, Folguieras señaló que el próximo gran salto tecnológico será la personalización del uso de las redes. “Las aplicaciones se adecúan a cada persona, pero la red de conectividad en sí es la misma para todo el mundo. Lo que ya está en camino tiene que ver con personalizar el uso de los recursos de las telecomunicaciones”, detalló.

A modo de ejemplo, la CTIO de Telefónica Hispanoamérica mencionó el avance de las redes de 5G, que definirán “de punta a punta” al usuario para la acción específica que desee realizar. A pesar de que estas innovaciones aún son “muy incipientes”, Folguieras afirmó que serán experiencias sumamente inmersivas y de realidad mixta, en donde las personas podrán consumir contenido digital en un entorno real y simular estar con usuarios que se encuentren en lugares diferentes.

Sobre cómo buscar soluciones para los 100 millones de clientes de Telefónica en Hispanoamérica y, a su vez, evitar la obsolescencia, Folgueiras dijo que la empresa se encuentra “permanentemente desplegando la tecnología más nueva”. “La red de 4G no es la misma que hace tres años. Las redes de telecomunicaciones son una suma de miles de elementos tecnológicos, como las antenas, los cables de cobre y de fibra, software complejo”, ilustró. Y agregó: “Es una gran responsabilidad y lo hacemos con mucha pasión”:

Por último, Folgueiras señaló que, más allá de los avances en materia de conectividad, las tecnologías no se encuentran en un período de madurez: “Si hay algo que me enseñó mi trabajo, es que las tecnologías nunca están en una madurez. Cuando comienzan a madurar, aparecen dos versiones nuevas. Ya hay personas pensando en el 7G, por más de que todavía no pensamos en cómo desplegar el 6G”.

Por esta razón, la ejecutiva opinó que los tipos de usos de las redes de telecomunicaciones crecerán de manera exponencial, lo que impulsará cambios en la vida cotidiana de las personas.