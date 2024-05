Un grupo de jubilados recibirá un monto extra, con efecto retroactivo, por la suba del salario mínimo

Escuchar

Un grupo de jubilados y pensionados del sistema que gestiona la Anses cobrará un plus originado en el reajuste del salario mínimo, vital y móvil que estableció una resolución de la Secretaría de Trabajo publicada hoy en el Boletín Oficial. Esto será así por una disposición legal que rige desde 2018 y que garantiza que el haber mensual no puede ser inferior al 82% del mencionado valor de referencia para los ingresos laborales. La garantía, en rigor, rige solamente para quienes obtuvieron su prestación previsional sin haber recurrido a una moratoria (es decir, habiendo completado durante la etapa activa la cantidad de aportes exigida por el régimen). La gran mayoría de las jubilaciones de monto mínimo fue obtenida por moratoria.

La resolución 9 de la Secretaría de Trabajo fijó el salario mínimo de abril en $221.052 y el de mayo en $234.315,12. El pago de un suplemento a los jubilados que cumplan con los requisitos para la garantía legal tiene, entonces, un efecto retroactivo.

Con respecto a lo correspondiente a abril, el 82% del salario mínimo es $181.262,64; la jubilación mínima (sin contar el bono) fue ese mes de $171.283,31. Por lo tanto, el suplemento que debe pagar el Estado es de $9979,30 en el caso de quienes cobran el ingreso básico, y de un importe inferior para quienes tienen prestaciones superiores a la mínima, pero solo de hasta $181.262,64. Por ejemplo, si el haber bruto fue de $175.000, la Anses liquidará un adicional de $6262,64.

En el caso de mayo, el 82% del salario mínimo es $192.138,40. Y la jubilación mínima es de $190.141.60, ya que se aplicó un reajuste de 11%, equivalente a la inflación de marzo. Entonces, el suplemento es de un monto pequeño: como máximo, de $1996,80. Esa será la cifra para quienes tienen el haber mínimo, en tanto que, por ejemplo, con un ingreso de $191.000, se liquidará un plus de $1138,40.

Como la resolución sobre los salarios se oficializó de manera tardía, la Anses tendrá que hacer una reliquidación por esos montos.

El pago del plus por la garantía del 82% es independiente del correspondiente al bono de hasta $70.000, que este mes alcanza a quienes tienen haberes brutos de hasta $260.141,60, sin tener que cumplir con el requisito de no haber recurrido a una moratoria. El pago en mayo de ese refuerzo, en concepto de “ayuda económica previsional” fue dispuesta por el decreto 340, publicado el 22 de abril último.

Para determinar en qué casos corresponde el suplemento por el 82% se considera el monto de cada haber previsional en particular, a diferencia de lo que ocurre con el requisito para acceder al bono de hasta $70.000: en este segundo caso, la persona no puede cobrar más de un determinado monto, independientemente de si esa cifra proviene de uno o de más beneficios previsionales. Es decir, quien cobra jubilación y pensión no percibe los refuerzos dispuestos por decreto, pero si se cumple la condición de que una de las prestaciones (o las dos) sea inferior a $181.262,64 en abril o de $192.138,40 en mayo, sí se accede al plus por la garantía legal, siempre que el beneficio se haya obtenido sin moratoria.

Más allá del bono y del suplemento, este mes todos los jubilados y pensionados del sistema general de la Anses están alcanzados por un reajuste de 11% de los haberes. Y en junio habrá otro incremento, de un porcentaje equivalente a la inflación que informe el Indec para abril (el dato aún no se conoce).

Según el calendario dispuesto por la Anses, quienes perciben el haber mínimo accederán a sus ingresos entre el 9 y el 22 de mayo, dependiendo el día de la finalización del número de documento. Quienes tienen ingresos que superan el haber mínimo cobrarán entre el 23 y el 29 de este mismo mes.