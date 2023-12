escuchar

Hace pocas semanas, la Corte Suprema de Justicia, ante un recurso planteado por una empresa de medicina prepaga, debi贸 intervenir en virtud de una situaci贸n excepcional derivada de una sentencia dictada por la C谩mara Federal de Mar del Plata.

La Corte no revoc贸 la sentencia de un tribunal inferior, como ocurre en muchas circunstancias cuando, por ejemplo, se afectan garant铆as constitucionales, sino que debi贸 declararla inexistente.

En otras palabras, seg煤n la Corte, el texto que hab铆a surgido de una C谩mara de Apelaciones de la justicia federal no cumpl铆a con los recaudos necesarios para ser considerado una sentencia v谩lida. No se trat贸 de una disidencia del m谩s alto tribunal, m谩s o menos profunda, respecto de los fundamentos esgrimidos por un tribunal inferior, sino que dos jueces de la Naci贸n no supieron cumplir con su funci贸n augusta de dictar justicia y escribieron algo in煤til que la Corte debi贸 declarar inexistente.

Bajo las leyes vigentes, quienes desean incorporarse a un sistema de medicina prepaga deben presentar ante la empresa respectiva una solicitud de afiliaci贸n. Si las manifestaciones all铆 contenidas son falsas, aquella tiene la facultad legal de rescindir el contrato. Una mujer, deseosa de afiliarse, present贸 esa solicitud, pero ocult贸 una grave enfermedad. Cuando ello fue descubierto (lo que no requiri贸 investigaciones demasiado profundas, pues la propia interesada lo reconoci贸) la empresa rescindi贸 el contrato: una consecuencia obvia y natural de la falta de buena fe contractual exigida por las leyes y expresamente contemplada en las normas aplicables.

La paciente en cuesti贸n present贸 un amparo, que le fue concedido, para que la empresa de medicina prepaga fuera obligada a otorgarle cobertura. Se trat贸, obviamente, de uno de los tantos casos en los que algunos jueces deciden hacer beneficencia con dinero ajeno. No obstante su importancia, no es ese aspecto el que motiva este editorial, sino el hecho de que cuando la empresa obligada a prestar servicios m茅dicos a quien hab铆a faltado a la buena fe y violado disposiciones expresas y tajantes de la ley apel贸 esa decisi贸n, dos de los jueces de la C谩mara Federal de Mar del Plata emitieron algo as铆 como un memor谩ndum de pareceres que la Corte descalific贸 como sentencia, pues no reun铆a los elementos necesarios para ser considerada como tal. De ese modo, reivindic贸 el papel que la Constituci贸n le otorga, de ser el 煤ltimo basti贸n de defensa de los derechos que esta consagra. Pero cuando las decisiones de tribunales colegiados que integran la justicia federal, esto es, la m谩s expuesta a resolver cuestiones que afectan la vida diaria de millones de argentinos aparecen viciadas por defectos sustantivos, revelan faltas absolutas de criterio o carecen de los elementos m铆nimos necesarios para solucionar adecuadamente los conflictos de la sociedad, es necesario tomar todas las medidas para afianzar la justicia.

Ello significa volcar esfuerzos de los tres poderes del Estado para dedicarlos a una adecuada selecci贸n de los jueces, solo fundada en sus antecedentes, alejada de ideolog铆as, libre de partidismos y concentrada en brindar a todos los habitantes del pa铆s la certeza de que sus derechos y garant铆as ser谩n respetados. Toda otra alternativa ser谩 un triste simulacro y una penosa evidencia de nuestra incapacidad de respetar los mandatos constitucionales .

