“Si Néstor los viera...”

Por fin Alberto puso las cosas en su lugar. Apenas dos horas de discurso ante la Asamblea Legislativa le alcanzaron para resumir lo bien que estamos : los aumentos de los haberes jubilatorios superaron la inflación, hay pleno empleo en 21 provincias, la industria encadenó 15 meses de subas continuas, nunca se retacearon vacunas en el país, la Argentina creció más que China en el último año y no se entiende cómo no le reconocemos los logros de su gobierno ni la moderación con que actúa .

Imagino, querido lector, que el discurso –si es que se atrevió a verlo– lo dejó pasmado por la fuerza del relato y porque lo que empezó como una enumeración de éxitos fácilmente rebatibles con las propias estadísticas oficiales terminó siendo escenario de una trifulca parlamentaria que, de haber llovido en el recinto, no hubiera tenido nada que envidiarle a una lucha en el barro.

Lindo espectáculo dio quien hablaba de moderación, de institucionalidad y de respeto, y terminó señalando con el dedo, entre muchos otros, a los miembros de la Corte Suprema, hablando a los gritos y respondiendo con chicanas a quienes, desde la oposición, le retrucaban sus dichos. Afortunadamente, este Alberto es más moderado que aquel que, siendo precandidato a presidente, le pegó un pechazo y tiró al suelo al hombre que lo insultó en un restaurante de Puerto Madero.

Fue un acto con energúmenos y energúmenas de ambos lados de la grieta . “A mí no, eh”, le advirtió elevando la voz la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, sentada a la derecha del Presidente, a un sacado o sacada al que las cámaras no enfocaron, porque el guion que les armó el Gobierno solo contemplaba mostrar a los funcionarios, a ciudadanos que actuaron como extras del exitazo gubernamental y a escrachar a los jueces de la Corte, a los que se vilipendió públicamente en defensa de la no división de poderes y del derecho a la impunidad. ¡ Qué tanto !

Parafraseando a Martin Luther King y en ese mismo escenario, Néstor Kirchner dijo al asumir como presidente que tenía el sueño de contar con “ una Argentina unida ”, con “ un país normal ”. Al recordar el día del cumpleaños del exmandatario y claramente dirigido a la interna partidaria, el ministro bonaerense Andrés Larroque publicó este tuit: “ Si Néstor los viera ...”.

Aunque resulte trillado volver a ella, querido lector, elegimos despedirnos este domingo con otra frase de Luther King: “No me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos”.