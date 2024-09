Acusan de violación a Mohamed Al-Fayed, el fallecido magnate egipcio cuyo hijo fue la última pareja de Lady Di

Escuchar

LONDRES.- El fallecido multimillonario egipcio Mohamed al-Fayed -padre de Dodi, la expareja de la princesa británica Diana, y que fue dueño de los emblemáticos almacenes británicos Harrods- fue acusado de violación y agresiones sexuales por exempleadas, reveló el jueves una investigación de la BBC.

Las acusaciones fueron reveladas en un documental difundido por la cadena británica BBC, que realizó una investigación sobre el magnate, quien murió el año pasado a los 94 años.

La cadena habló con 20 mujeres que acusaron al exdueño de Harrods de agresiones y violaciones en Londres, París, Saint Tropez y Abu Dhabi. No publicará el apellido de ninguna de ellas, aunque algunas sí aceptaron hablar en cámara.

Mohamed Al-Fayed asiste al desfile "Chanel Collection des Metiers d'Art 2016/17: Paris Cosmopolite" el 6 de diciembre de 2016 en París, Francia Pascal Le Segretain - Getty Images Europe

De las entrevistadas, cinco lo acusaron de violación, según el documental titulado Al Fayed: Un depredador de Harrods que se difundirá completo este jueves por la noche, junto a un podcast.

“Le dejé muy claro que no quería que pasara nada. No le di mi consentimiento. Al final, solo quería que todo eso terminara pronto”, cuenta una de las mujeres a las que el empresario llevó hasta su lujoso apartamento londinense de Park Lane.

Otra de las denunciantes era apenas una adolescente cuando también fue violada por Al Fayed en su residencia del barrio de Mayfair. “Era un monstruo, un depredador sexual que carecía de escrúpulos morales”, dijo, y agregó que todo el personal de Harrods eran para él sus “juguetes”.

Al Fayed ya fue acusado anteriormente de agresión sexual por varias mujeres y la policía abrió una investigación en 2015, pero el empresario nunca fue inculpado. Otros medios también expusieron las denuncias, como Vanity Fair en 1995, la cadena ITV en 1997 y Channel 4 en 2017.

La cadena BBC acusa a Harrods de no haber intervenido y de haber intentado encubrir las acusaciones.

Al Fayed vendió la emblemática tienda de lujo de Londres en 2010 a la rama de inversiones del fondo soberano de Qatar por 1500 millones de libras (2200 millones de dólares).

Los actuales dueños se declararon “consternados” por las acusaciones y ofrecieron disculpas. “Como empresa le fallamos a nuestros empleados que fueron víctimas y les ofrecemos nuestras disculpas más sinceras”, indicaron.

Examen de salud

Según la investigación, el modus operandi del empresario incluso implicaba enviar a las empleadas que elegía a someterse a un examen médico que incluía pruebas ginecológicas para asegurarse de que gozaban de buena salud sexual.

La Princesa Diana, Princesa de Gales, con Mohamed Al Fayed en Harrods para un desayuno de recepción, el 15 de octubre de 1996 Mirrorpix - Mirrorpix

“No había ningún motivo para que nadie tuviera que saber cuál era mi salud sexual, a no ser que ya estuvieras planeando acostarte conmigo. Ahora mismo, al pensarlo, me produce escalofríos”, dijo Katherine, quien trabajó como asistente ejecutiva de Al Fayed en 2005.

El empresario solía dar amplios paseos por todas las plantas de Harrods para seleccionar personalmente a las empleadas que luego ascendería de cargo, para trasladarlas a las oficinas de los directivos.

Las agresiones sexuales, según los testimonios, ocurrían en diversos lugares: en los despachos de Harrods, en su apartamento londinense, en su Villa Windsor, la residencia campestre que tenía en París, en el Hotel Ritz de esa ciudad o en Saint Tropez.

Mohamed Al Fayed. Photo: William Conran/PA Wire/dpa William Conran - PA Wire

“No podía escapar. No tenía un hogar familiar al que poder regresar y tenía que pagar el alquiler de mi apartamento todos los meses. Sabía que no me quedaba más remedio que pasar por eso aunque no quisiera, y desde entonces arrastro esta confusión en mi cabeza”, contó Sophia, una de las mujeres que participa en el documental.

Con el tiempo, muchos empleados comenzaron a revelar todo lo que sabían a los investigadores de la cadena británica.

“El abuso de mujeres tuvo lugar, en ocasiones, en las plantas de ventas de los almacenes. Ni siquiera era secreto. Si yo lo sabía, todo el mundo lo sabía. Y quien diga que no lo sabía, lo siento pero está mintiendo”, señaló Tony Leeming, que fue jefe de departamento de Harrods desde 1994 a 2004.

Mohamed Al Fayed durante la inauguración de Harrods 102 en Harrods 102 en Londres, Gran Bretaña Tomos Brangwyn - WireImage

Según repasa la BBC, Fayed comenzó su carrera en Alejandría, Egipto, donde vendía gaseosas en la calle. Luego se casó con la hermana de un millonario traficante de armas saudí lo que lo ayudó a forjar nuevas conexiones y construir un imperio empresarial. Entonces se mudó al Reino Unido en 1974 y ya era una figura pública conocida cuando se hizo cargo de Harrods en 1985.

Al Fayed, cuyo hijo Dodi murió en un accidente automovilístico junto a Lady Di, su entonces pareja, en 1997, se hizo conocido para una nueva generación cuando su personaje fue incluido en las últimas temporadas de The Crown, donde se lo muestra como un empresario manipulador que estuvo detrás de la relación de su hijo con una de las personas más queridas por la sociedad británica.

Agencia AFP y El País

LA NACION

