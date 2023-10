escuchar

JERUSALÉN.- En una sorpresiva escalada, que puso a todo Medio Oriente en alerta máxima, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este sábado el “estado de guerra” en su primera intervención pública tras el sorpresivo ataque múltiple lanzado desde la Franja de Gaza por parte del grupo islamista Hamas.

“Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No en una operación o en rondas de combates, en una guerra”, afirmó Netanyahu, en un video difundido en sus redes sociales.

אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

“El enemigo pagará un precio sin precedentes”, agregó, prometiendo que Israel “devolverá el fuego con una magnitud que el enemigo no ha conocido”.

Las tropas israelíes están movilizando a miles de reservistas y luchan en distintas zonas del entorno de Gaza. Según la prensa local, los milicianos palestinos han secuestrado tanto a soldados como a civiles israelíes.

El brazo armado de Hamas, las Brigadas al Qasam, publicó videos en los que se ven a israelíes vestidos de civil y en uniforme militar que son capturados por los milicianos y dirigidos hacia Gaza.

El grupo insurgente lanzó al amanecer del sábado un ataque múltiple sin precedentes contra Israel, disparando miles de proyectiles mientras decenas de combatientes cruzaban la protegida frontera por tierra, mar y aire y tomaban al país desprevenido en un importante feriado.

Seis horas después del inicio de la invasión, los insurgentes de Hamas seguían librando tiroteos en el interior de varias comunidades israelíes en una sorpresiva demostración de fuerza que conmocionó al país.

Milicianos palestinos en un cruce fronterizo, en Khan Yunis. Abed Rahim Khatib/dpa dpa - dpa

El servicio de emergencias israelí reportó que al menos 22 personas murieron y cientos más resultaron heridas en la incursión, que es el ataque más letal registrado en suelo israelí en años.

El Centro Médico Soroka de la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel, dijo que estaba tratando a al menos 280 víctimas, 60 de ellas en estado grave.

En Gaza no había información oficial sobre bajas, pero reporteros de The Associated Press presenciaron funerales por 15 personas y vieron llegar otros ocho cadáveres a un hospital. No estuvo claro de inmediato si eran combatientes o civiles.

Palestinos se alejan del kibbutz de Kfar Azza, Israel, cerca de la cerca fronteriza de la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. (AP Foto/Hassan Eslaiah) Hassan Eslaiah - AP

Las redes sociales se llenaron de videos de combatientes de Hamas desfilando por las calles en lo que parecían ser vehículos militares robados y de al menos un soldado israelí muerto dentro de Gaza arrastrado y pateado por una multitud palestina enfurecida al grito de “Dios es grande”.

Videos publicados por Hamas parecían mostrar a al menos tres soldados israelíes capturados con vida. El ejército se negó a ofrecer detalles sobre bajas o secuestros mientras seguía combatiendo a los infiltrado.

La grave invasión coincide con el Simjat Torá, un día normalmente festivo en el que los judíos completan el ciclo anual de lectura de su libro sagrado, la torá, y revivió el doloroso recuerdo de la Guerra de Yom Kipur de 1973 casi 50 años después. Entonces, los enemigos de Israel lanzaron un ataque sorpresa en el día más sagrado del calendario judío.

Las comparaciones con uno de los momentos más traumáticos en la historia israelí agudizaron las críticas a Netanyahu y a sus aliados de ultraderecha, que han defendido medidas más agresivas contra las amenazas procedentes de Gaza. Los comentaristas políticos criticaron al gobierno por incapacidad para anticipar lo que parecía un ataque inédito de Hamas por su nivel de planificación y coordinación.

Se reportaron muchas más víctimas mortales en ambos bandos, pero las autoridades no facilitaron detalles de inmediatos. La prensa israelí dijo que decenas de personas habían sido hospitalizadas en el sur del país. El Ministerio de Salud palestino en la Franja indicó que “muchos ciudadanos” resultaron heridos, pero no dio datos concretos, y los altavoces de las mezquitas emitían oraciones de duelo por los insurgentes muertos.

El ejército de Israel atacó objetivos en Gaza en respuesta a los alrededor de 2500 cohetes que hicieron sonar constantemente las sirenas antiaéreas en lugares tan al norte como Tel Aviv y Jerusalén, a unos 80 kilómetros. Dijo que sus fuerzas libraban tiroteos con insurgentes de Hamas que se habían infiltrado en al menos siete lugares. Los combatientes se colaron por la valla fronteriza e incluso llegaron por aire en parapente y por mar, añadió.

Agencias AP y AFP

