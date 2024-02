escuchar

LONDRES.- Menos de dos semanas después de que el rey Carlos III fuera admitido en un hospital de Londres para recibir tratamiento por agrandamiento de la próstata, el Palacio de Buckingham reveló que las pruebas habían revelado “una forma de cáncer”. Como los médicos “le aconsejaron a Carlos que pospusiera sus deberes de cara al público”, muchos esperaban que otros miembros de la familia real dieran un paso al frente. Entonces, ¿Qué significa la noticia para los dos hijos de Carlos, Guillermo y Harry?

¿Alguno de los “deberes públicos” del rey recaerá en el príncipe Guillermo?

En teoría, cualquiera de los pocos miembros de la realeza de alto rango que trabajan podría ser llamado a asistir a eventos en lugar del rey Carlos y asumir otras tareas mientras recibe tratamiento. Se espera que la reina Camilla, la princesa Ana y Sofía, la duquesa de Edimburgo, absorban algunos de ellos.

Pero se espera que muchos de los deberes de Carlos recaigan en su hijo Guillermo, el príncipe de Gales, que es el heredero al trono. El príncipe había decidido recientemente que se tomaría un tiempo libre de sus deberes públicos mientras su esposa, Kate, estaba hospitalizada para una “cirugía abdominal planificada”. (Para permitir su recuperación, Kate no realizaría ninguna actividad pública hasta después de Pascua, dijo la familia real en ese momento).

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña, y la princesa Kate de Gales de Gran Bretaña, asisten a una ceremonia de bienvenida para el presidente y la primera dama de la República de Corea en el Horse Guards Parade en Londres, Inglaterra, el 21 de noviembre de 2023. Chris Jackson - Pool Getty

“Con la princesa de Gales sometida a una cirugía abdominal y fuera de la vista del público, creo que el foco de atención seguramente recaerá en el príncipe Guillermo”, dijo Elizabeth Holmes, una periodista que ha escrito mucho sobre la realeza. Camilla también había estado manteniendo una agenda completa recientemente, agregó Holmes, y dijo que la semana pasada la reina consorte había tenido “compromisos públicos todos los días, que es mucho”.

¿Cómo cambiará el papel diario del príncipe Guillermo durante este tiempo?

La vida de Guillermo ya había dado un vuelco por la hospitalización de su esposa, pero en las próximas semanas, es probable que le pidan que agregue eventos y ceremonias de la agenda de su padre a la suya propia.

“El príncipe de Gales se está tomando tiempo para apoyar a su esposa, la princesa de Gales, mientras se recupera de una cirugía abdominal en su casa en Windsor”, dijo Lee Thompson, secretario de comunicaciones de Guillermo y Kate, en un correo electrónico el martes. “Aunque el príncipe ha estado trabajando en privado, mañana [por hoy] comenzará sus tareas públicas”.

La princesa de Gales, el príncipe William, el rey Carlos III, la princesa Ana y la reina Camilla asisten al Festival del Recuerdo de la Legión Real Británica en el Royal Albert Hall, Londres, el sábado 11 de noviembre de 2023. Chris Jackson - Pool Getty

Lee añadió que a medida que Carlos reciba tratamiento, el príncipe Guillermo “podrá asumir algunas tareas en nombre del rey además de su propio diario de compromisos”.

Guillermo, de 41 años, retomó su agenda este miércoles. Asistirá a una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor y por la tarde a una gala benéfica en Londres en favor de la London Air Ambulance, anunció una fuente oficial.

El heredero al trono es el miembro más popular de la familia real en la opinión pública británica, según las encuestas, que sitúan al rey Carlos III en el sexto lugar.

Ahora deberá soportar la presión de ser el centro de los focos durante las próximas semanas o meses, mientras dura el tratamiento de su padre.

En una entrevista en el canal de televisión ITV, Paul Burrell, que fue mayordomo de la difunta reina Isabel II, señaló que la presión sobre los hombros de Guillermo, en este momento, es pesada. “Hay mucha presión sobre Guillermo. Su padre está enfermo, su esposa está enferma y su hermano ha desaparecido”, dijo Burrell.

¿El diagnóstico de su padre hará que Harry vuelva al ruedo?

Desde que Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, anunciaron su intención de “dar un paso atrás” en sus roles como miembros de alto rango de la familia real en enero de 2020, el príncipe Harry ha permanecido mayoritariamente en California con su esposa y los dos hijos pequeños de la pareja.

Al menos parte de ese tiempo lo pasó en una exuberante propiedad en Montecito, California, concediendo una entrevista reveladora a Oprah Winfrey en marzo de 2021 y participando en una serie documental de Netflix, “Harry y Meghan”, estrenada el año siguiente. Es poco probable que los problemas de salud de Carlos alteren significativamente ese acuerdo, dijo Holmes.

“No puedo imaginar un escenario en el que Harry tenga que volver a involucrarse en esto”, dijo. “Quizás no porque no esté dispuesto a hacerlo, sino porque esa relación está muy fracturada en este momento”.

El príncipe Harry de Gran Bretaña llega a la Abadía de Westminster, antes de la coronación del rey Carlos III y Camilla, la reina consorte, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. Andrew Matthews - Pool PA

¿El príncipe Harry regresará a Gran Bretaña?

El príncipe Harry, que ha tenido una relación tensa tanto con su padre como con su hermano durante el año pasado, se reunió con el rey el martes. Medios locales han informado que la reunión en la residencia londinense de Clarence House duró 30 minutos, mientras otros informes indicaban que la reunión con el rey fue muy breve.

“Harry voló desde Los Ángeles; es un camino muy largo para luego tener una reunión de 45 minutos”, dijo Holmes. “Creo que puedes leer un poco las hojas de té allí”.

Ahora la opinión pública británica se pregunta si se encontrarán los dos hermanos, pese a la relación distante que mantienen.

“Fuentes cercanas al príncipe Guillermo dejaron claro que no se reuniría con su hermano. Se cree que no han hablado durante más de un año y Guillermo no está dispuesto a abrirle una puerta a su hermano”, señaló el diario The Times.

“Una fuente de palacio dijo que los hermanos no se habían visto y que no había intención de que eso sucediera, al menos por parte de Guillermo. La fuente añadió que ‘no hay ningún plan, nada en la agenda’”, explicó el diario.

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, observa mientras el rey Carlos III de Gran Bretaña sale de la Abadía de Westminster después de su coronación en el centro de Londres el sábado 6 de mayo de 2023. Ben Stansall - POOL AFP

¿Cómo afectará esto la relación de Carlos con Harry?

Algunos, incluida la revista británica The Spectator, han argumentado que “ahora es el momento de que Harry se reconcilie con el rey Carlos”. Pero los preocupantes acontecimientos de salud no son una solución mágica para las relaciones problemáticas. Según Cheryl Fisher, consejera profesional clínica autorizada que se especializa en ayudar a las familias que enfrentan diagnósticos de cáncer, cualquier familia que se vea afectada por el cáncer se verá afectada; la pregunta es cómo. “Los diferentes miembros de la familia responden de manera diferente a la noticia”, dijo.

“Si bien el duelo y el duelo anticipado son algo familiar, también es algo individual: cada persona está pasando por su propio proceso”, dijo. “Con la familia real, tenemos a este patriarca y el papel, las expectativas, y luego el resto de la familia parece: ‘Está bien, bueno, ¿Qué pasa si no es capaz de cumplir con sus deberes? ¿Cómo se ve eso?’”.

¿Harry alguna vez regresaría para estar con su padre? Probablemente no.

“No veo que eso suceda”, dijo Holmes. “Incluso si Harry quisiera, no ha habido ninguna señal por parte de la familia real de que eso es lo que le están pidiendo o eso es lo que querían de él”.

¿Qué tan serio es?

Aunque el Palacio de Buckingham no ha proporcionado detalles sobre el tipo o etapa del cáncer del rey, sus comentarios sobre el problema “benigno” de próstata que sufrió Carlos a principios de este mes pueden indicar que el diagnóstico de cáncer es, por el contrario, más grave.

“La familia real considera que los asuntos de salud son privados, y hay una larga historia de asuntos de salud que permanecen privados hasta después de su muerte”, dijo Holmes. “No es un hecho que vayan a compartir esta información con el público, por lo que el hecho de que el palacio emita un comunicado compartiendo esto es un gran problema para la familia real”.

The New York Times y agencia AFP

LA NACION