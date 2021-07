Castillo se radicaliza y la falta de ministro de Economía ahonda la incertidumbre

LIMA.– La esperada designación del gabinete del presidente peruano, Pedro Castillo, se decantó fuertemente a la izquierda, con la designación de un elenco radicalizado que incluye hasta un exguerrillero y admirador de Fidel Castro para la Cancillería entre los nombres más cuestionados. Y además, la falta de designación de un ministro de Economía generó incertidumbre en los mercados, que registraron fuertes caídas.

Las apuestas previas intuían un abanico de ministros que combinara dirigentes del partido Perú Libre, la agrupación de extrema izquierda que lo llevó al poder, y colaboradores volcados más hacia el centro, aunque el nuevo gabinete de Castillo parece confirmar la tendencia de máxima.

“Nuestro gabinete es del pueblo, se debe al pueblo y va hacia él”, dijo Castillo, al defender a su equipo de gobierno. “Nuestro compromiso es con Perú y con ningún otro interés que no fuera el de dedicar todos y cada uno de nuestros esfuerzos a construir un país más justo, libre y digno. No defraudaremos su confianza”, añadió.

Los mercados respondieron con desazón al anuncio del plantel de gobierno que ocupará la escena política. Los temores comenzaron a confirmarse con la primera designación de Castillo, el jefe de Gabinete, Guido Bellido Ugarte, que se hizo más conocido por una investigación judicial en su contra que por los cargos directivos que ocupó.

Seguidores de Pedro Castillo en Lima Guadalupe Pardo - AP

Su nombramiento, que el presidente dio a conocer el jueves durante una ceremonia en la región andina de Ayacucho, no fue bien recibido ya no solo por la derecha, como era de esperar, sino por sectores centristas e incluso también por referentes de la izquierda: se trata de un izquierdista radicalizado que considera que Cuba no es una dictadura ni Sendero Luminoso un grupo terrorista.

El perfil del gabinete, en el que solo hay dos mujeres, no solo podría afectar la relación del gobierno con la izquierda moderada que estaba apoyando a Castillo, sino también con los militares que se enfrentaron con los senderistas en las décadas del 80 y 90.

También Julio Arbizu y Ronald Gamarra, dos juristas que defendieron a Castillo de las acusaciones de fraude electoral que vertió sin fundamento Keiko Fujimori, demorando la proclamación del maestro como presidente, cuestionaron estos primeros pasos.

“Primer error grave del gobierno, nombrar como premier a una persona que en lugar de afirmar alianzas y consensos conseguidos los espanta […] Espero que se recapacite el rumbo tomado”, escribió Arbizu en Twitter.

Si ese era el comienzo del camino, para muchos lo que siguió profundizó la huella inicial: el nombramiento de Héctor Béjar, un antiguo combatiente guerrillero y admirador incondicional de Fidel Castro, como ministro de Relaciones Exteriores.

La bolsa cayó 6% y el dólar alcanzó un nuevo récord luego de los nombramientos. La desconfianza de los mercados se exacerbó todavía más por la falta de definición en dos ministerios claves, Economía y Justicia, que no fueron definidos de inmediato.

El nombre del titular de Economía era aguardado con una gran ansiedad, dada la declarada intención de Castillo de reorientar la maquinaria del Estado hacia un papel más activo en la economía y desplegar así la reforma social, y cuando todavía falta precisar el alcance del programa y su forma de desarrollo.

Seguidores de Pedro Castillo celebran en el centro de Lima JANINE COSTA - AFP

La agencia calificadora Moody’s dijo que ve difícil que Perú mantenga la calificación de A3 tras el mensaje al país de Pedro Castillo en su discurso inaugural y el posterior anuncio de sus colaboradores en el gobierno. “Se ve difícil mantener la calificación de Perú en A3 con esta orientación, en donde todavía tenemos bastante incertidumbre, no tenemos mucha claridad de las políticas públicas”, dijo Jaime Reusche, vicepresidente senior de Moody’s Investors Service.

El favorito para la cartera de Economía era el asesor de Castillo en el último tramo de las elecciones, el economista de centroizquierda Pedro Francke, pero según la prensa local el nombramiento de Bellido como primer ministro lo terminó alejando del puesto.

Con un discurso moderado que desmentía las sospechas de expropiaciones y nacionalizaciones, Francke había calmado a inversores y a la prensa extranjera en diferentes reuniones y entrevistas. También era el nexo con el presidente del Banco Central, el liberal Julio Velarde, a quien Castillo ofreció mantenerse en el cargo.

“El gobierno de Castillo ha dado muestras de debilidad, de flaquezas, de luchas internas para el nombramiento de su gabinete, y se provocó que una incertidumbre que ya venía de la segunda vuelta [electoral] se acreciente”, dijo el economista Jorge González Izquierdo.

Mientras arreciaban las críticas, Castillo participó en una misa evangélica y en una ceremonia militar en el cuartel general del Ejército, los dos últimos hitos de tres días de celebración. Pero debió abandonar el desfile sin terminar para viajar a Piura (norte), que fue sacudida por un sismo de 6,1°, lo que se convirtió de improviso en su primera acción como presidente.

