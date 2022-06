Colombia inició la cuenta regresiva hacia un ballottage que vuelve a agitar los temores a protestas en las calles

BOGOTÁ.- Camila suspira y piensa, como si estuviese intentando develar qué es lo que va a pasar el domingo. Se toma unos segundos para formular un escenario posible en su cabeza, pero no lo logra. “De verdad no sé qué es lo que pueda llegar a pasar”, confiesa a LA NACION finalmente esta joven de 28 años, que trabaja como personal de salud. “Lo único que espero es que no haya problemas”.

La necesidad de un cambio quedó explícita en la primera vuelta. Los colombianos pusieron fin a años de gobiernos afines con el uribismo para llevar al ballottage de este domingo a dos candidatos que se muestran en contra del establishment y prometen librar a Colombia del parásito de la corrupción política. Pero ahora, el clima electoral oscila entre incertidumbre y miedo cuando quedan solo tres días para la segunda vuelta. ¿Ganará el izquierdista y exmilitante de la guerrilla Gustavo Petro o el ingeniero acusado de corrupción Rodolfo Hernández?

Mujeres posan con pancartas de la candidata a la vicepresidencia de Colombia por la coalición Pacto Histórico Francia Márquez, en Bogotá. (Juan BARRETO / AFP) JUAN BARRETO - AFP

Las encuestas de la última semana auguran una elección de infarto. La intención de voto de Hernández, el candidato de 77 años de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se mantuvo en un 48,2% frente al 47,2% de Petro, el aspirante del Pacto Histórico, quien triunfó en primera vuelta. La ajustada contienda que reflejan los resultados del estudio de Invamer marcan una distancia que separaría a uno de otro candidato por apenas un punto, que con un margen de error de +/- 2,69% puede resumirse en un empate técnico.

Hay al menos dos cosas que parecen estar claras. La primera es que quien logre alcanzar la mayor cantidad de votos para asegurar su silla en la Casa Nariño no será la mejor opción, sino la que los colombianos consideran menos dañina para su país. La segunda es que lo que pueda pasar tras conocerse al ganador asusta y trae a la realidad el fantasma de los estallidos sociales de 2019 y 2021.

Los candidatos colombianos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. (AP Photos/Martin Mejia, Fernando Vergara, Files) Ricardo Mazalan - AP

“Hay que elegir entre el menos malo”, asegura a este medio María Laura Ordoñez, de 28 años, mientras camina por una calle paralela a la histórica Plaza Bolívar. Trabaja en el centro de Bogotá como funcionaria local, aunque es oriunda de Bucaramanga, el bastión de Hernández. El “viejito de Tik Tok” pudo haber tenido un buen desempeño durante su gestión al mando de la capital del departamento de Santander según expertos, pero es, para Ordoñez, un hombre “misógino y grosero”.

En las últimas semanas la imagen positiva de Hernández experimentó una caída del 50% al 48,1%, a lo que se sumó un aumento en su imagen negativa, que pasó del 12,7% al 32,9%. Los reportes de opinión advierten que el aumento de su imagen negativa puede estar ligado a sus opiniones respecto al rol de las mujeres –luego de que expresara que el ideal sería que la mujer se quede en casa- y por videos que comenzaron a circular tras su sorpresivo desempeño en la primera vuelta en los que se muestra su comportamiento agresivo, como cuando abofeteó a un concejal.

La otra opción es Petro, quien podría catapultar a la izquierda a la presidencia por primera vez en la historia. El exalcalde de Bogotá genera temores entre sus adversarios por su pasado guerrillero y por sus vínculos con el chavismo. Desconfían de sus promesas de que no va a expropiar tierras para llevar a cabo su reforma agraria y pronostican una Colombia camino a ser Venezuela si Petro gana las elecciones.

“Si gana uno, estamos mal. Si gana el otro, también estamos mal. Pero con uno te aseguras la libertad, con el otro no”, reflexiona Jairo Parrado Hernández quien se dedica hace más de veinte años al servicio de transporte. Su rubro fue uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus en un país que logró alcanzar las mayores cifras de desempleo en la región durante la crisis sanitaria, según el Banco Mundial. “Pero de la pandemia pudimos recuperarnos rápido. Yo creo que ahora [tras las elecciones] va a ser peor”, lamenta Parrado Hernández.

Estallido social

Frente a las elecciones más polarizadas en la historia de Colombia, las personas consultadas por LA NACION no descartan la posibilidad de que, tras conocerse los resultados oficiales este domingo, la gente salga a la calle a expresar su disconformidad, sin importar quién gane.

“Sí que va a haber paro”, asegura Brian, de 24 años, quien trabaja en el centro de la ciudad para una agencia de telefonía. “De hecho, los universitarios ya lo están convocando por redes sociales. Solo queda definir si será el sábado o el domingo, pero ya se está hablando de eso”.

En una entrevista realizada esta semana con el medio español El País, Gustavo Petro advirtió que podría no reconocer el resultado del ballottage ya que asegura que su equipo sigue de cerca la labor de la Registraduría, el ente organizador de las elecciones, y que “tiene movimientos muy sospechosos”. Por lo que si denuncia fraude “es porque lo vimos”, dijo, una situación que puede conducir indudablemente a “momentos tensiones, como en cualquier elección de cualquier país”.

“Si Petro no gana voy a ser el primero en salir a la calle”, sostiene, firme a sus ideales, Daniel León, de 23 años. Es empleado de seguridad en un hostel en el barrio de La Candelaria. Aunque indica que los dos partidos que se juegan la elección son malos, “Rodolfo Hernández tiene una máscara. En cambio, tu escuchas a hablar a Gustavo Petro y te llega al corazón. Sabes que no miente”.

Un hombre camina cerca de una pancarta de campaña del candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro y su compañera de fórmula Francia Márquez (Foto AP/Fernando Vergara)

“Petro”, lanza segura Camila Blanco, publicista de 27 años, ante la consulta por sus expectativas para el futuro de su país. Con la misma convicción confirma que piensa manifestarse si el líder de izquierda no gana la elección. “Por supuesto que lo haré. Somos nosotros, los jóvenes, los que movilizamos el cambio. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?”.