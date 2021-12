Compra de influencias: las estrategias de China para manipular Facebook y Twitter

NUEVA YORK.- Inundar las redes sociales de cuentas falsas que promueven una agenda autoritaria, hacer que parezcan reales y hacerlas crecer en n煤mero de seguidores, y rastrear a los que critican al gobierno hasta saber sus nombres y el lugar donde viven.

El gobierno de China ha desatado una campa帽a global online para mejorar su imagen y desacreditar las acusaciones de abusos contra los derechos humanos en ese pa铆s. Gran parte de esas t谩cticas son solapadas: redes de bots que generan posteos autom谩ticos y personas virtuales imposibles de rastrear.

The New York Times tuvo acceso a una serie documentos que confirman y dejan al desnudo la forma en que el gobierno chino opera sobre empresas privadas para generar contenidos a pedido, ganar seguidores, espiar a los cr铆ticos y prestar otros servicios en campa帽as de informaci贸n. Y ese mec谩nica tiene cada vez m谩s espacio, ya no en las redes chinas, sino en las plataformas internacionales como Facebook y Twitter, que el propio gobierno chino tiene bloqueadas dentro de su territorio.

Los documentos, que surgen de los pedidos de cotizaci贸n del gobierno a los contratistas, son una rara oportunidad de observar la vasta burocracia china desde adentro, que trabaja para hacer propaganda y forjar opini贸n en las redes sociales globales. Esos documentos fueron retirados de la web cuando el Times se contact贸 con el gobierno chino para preguntarle al respecto.

El 21 de mayo, una divisi贸n de la polic铆a de Shanghai public贸 un aviso online solicitando cotizaci贸n de contratistas privados para lo que se conoce entre los funcionarios chinos como 鈥済esti贸n de la opini贸n p煤blica鈥. Hace tiempo que el gobierno chino conf铆a en los contratistas de tecnolog铆a para mantenerse al tanto de lo que ocurre en las redes sociales nacionales y operar activamente para dar forma a la opini贸n p煤blica interna, a trav茅s de la censura y la difusi贸n de publicaciones falsas dentro de China. Pero hace poco, los funcionarios y la industria de gesti贸n de opini贸n empezaron han extender su atenci贸n m谩s all谩 de China.

El pedido de cotizaci贸n de la polic铆a de Shanghai era por la creaci贸n de cuentas falsas en Twitter, Facebook y otras importantes plataformas de redes sociales. La polic铆a enfatizaba que era un encargo urgente, y daba a entender que necesitaba ponerlas en funcionamiento de inmediato para orientar la discusi贸n en las redes.

Refuerzos y ataques

Las redes de cuentas tipo bot (por robot) o trolls como las que la polic铆a de Shanghai quiere contratar, son las que han impulsado el aumento del tr谩fico online a favor de China en los 煤ltimos dos a帽os. A veces, las publicaciones de esos bots en las redes sociales refuerzan las cuentas oficiales del gobierno con likes o reposteos. Otras veces se dedican a atacar a los usuarios de las redes sociales que critican al gobierno.

El departamento de polic铆a buscaba m谩s sofisticaci贸n y potencia de llegada: una serie de cuentas con seguidores org谩nicos, con capacidad de operar seg煤n los objetivos del gobierno en el momento que se los necesite.

La solicitud insist铆a en la necesidad de que esas cuentas mostraran mucha actividad, ya que actualmente las plataformas tienen mejores mecanismos para detectar y eliminar cuentas falsas o coordinadas entre s铆.

Las redes de bots usualmente vinculadas al gobierno de China se caracterizan por su poco intercambio con otros usuarios y baja actividad, dicen los expertos en desinformaci贸n. Aunque se pueden usar para enga帽ar y aumentar la cantidad de likes en las publicaciones oficiales del gobierno, la mayor铆a de esas cuentas automatizadas tienen poca influencia en el plano individual, ya que tienen pocos seguidores propios.

En la solicitud de cotizaci贸n, las autoridades usaban una frase muy extendida entre la polic铆a de Internet de China para referirse al rastreo de la persona real detr谩s de una cuenta de redes sociales: 鈥渢ocar tierra鈥.

El amedrentamiento y las amenazas a los usuarios que expresan sus posiciones contra el gobierno en Internet es cada vez mayor. Al principio, los agentes de la polic铆a de Internet se centraban en las plataformas de redes sociales locales. En 2018, lanzaron una nueva campa帽a para detener a los usuarios de Twitter en China, que hab铆an encontrado la forma de sortear los bloqueos del gobierno, y obligarlos a eliminar sus cuentas.

Ahora, la campa帽a se extiende a los ciudadanos chinos que viven fuera del pa铆s. El documento dejaba claro que la polic铆a de Shanghai quer铆a descubrir la identidad de las personas detr谩s de ciertas cuentas y rastrear las conexiones con el continente de los usuarios chinos en el exterior. Luego, sus oficiales pueden amenazar a los miembros de la familia en China o detener a los titulares de las cuentas cuando regresan al pa铆s para obligar a los cr铆ticos online a eliminar publicaciones o incluso cuentas enteras.

En sus anteriores campa帽as de informaci贸n, China utilizaba cuentas tipo bot para sumar cantidades poco realistas de likes y retweets a publicaciones de medios gubernamentales y estatales. Ese vendaval de tr谩fico artificial a veces logra que el algoritmo de recomendaci贸n muestre la informaci贸n en muchas redes sociales y motores de b煤squeda.

Con el tiempo las campa帽as de propaganda chinas en el extranjero se fueron volcando a los medios visuales. Los funcionarios buscaban una empresa no solo para mantener e implementar cuentas falsas, sino tambi茅n para generar contenido original: la demanda de videos es alta.

Un documento aparte al que tuvo acceso el Times muestra que en noviembre, esa misma divisi贸n de la polic铆a de Shanghai compr贸 servicios de grabaci贸n de videos a otra empresa. La polic铆a requer铆a al menos 20 videos al mes y con su correspondiente distribuci贸n en las redes sociales nacionales y extranjeras. El documento se refer铆a a la tarea como producci贸n de video original que se utilizar铆a para librar la 鈥渂atalla de la opini贸n p煤blica鈥.

A principios de este a帽o, un an谩lisis del Times y ProPublica revel贸 que los miles de videos que muestran que la minor铆a 茅tnica uigur supuestamente vive feliz y en libertad fueron parte clave de una campa帽a de informaci贸n que Twitter finalmente atribuy贸 al Partido Comunista Chino. Cuando Twitter elimin贸 la red detr谩s de esas publicaciones, tambi茅n elimin贸 las cuentas vinculadas a un contratista que, seg煤n dijo, ayud贸 a grabar videos de propaganda.

Tres semanas despu茅s de la publicaci贸n de la solicitud de cotizaci贸n del departamento de polic铆a de Shanghai, una empresa llamada Shanghai Cloud Link gan贸 la licitaci贸n, seg煤n muestran los documentos. En su manifiesto, la empresa dice tener solo 20 empleados. Seg煤n la p谩gina de LinkedIn de su fundador, Wei Guolin, la compa帽铆a trabaja con firmas multinacionales y brinda servicios de 鈥済obierno digital鈥 y 鈥渃iudades inteligentes鈥.

