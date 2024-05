Israel confirma que uno de los rehenes argentinos que Hamas llevó a Gaza fue asesinado

Escuchar

JERUSALÉN.- La Agencia Judía de Noticias confirmó este martes que el argentino Lior Rudaeff, de 61 años, que estaba incluido entre los rehenes llevados por Hamas a Gaza el 7 de octubre, en realidad fue asesinado ese mismo día y su cuerpo fue trasladado al territorio palestino. Es el trigésimo segundo rehén confirmado muerto de los 132 que todavía están en Gaza.

“Desgarradora noticia. Hoy se confirmó que Lior Rudaeff, israelí-argentino de 61 años, fue asesinado el 7 de octubre por los terroristas de Hamás. Su cuerpo fue secuestrado y sigue en Gaza desde hace 7 meses. Lior deja atrás a su esposa, cuatro hijos y nietos. Bendita sea su memoria”, publicó la cuenta oficial en español en X del Estado de Israel.

A Rudaeff lo sobreviven su esposa, Yaffa, con quien estuvo casado durante 38 años, cuatro hijos (Noam, Nadav, Bar y Ben) y tres nietos (Tomer, Dagan y Shai). Nació en la Argentina y se mudó a Israel con su familia a los siete años, instalándose en el kibutz Nir Yitzchak. Rudaeff trabajó en agricultura y como camionero, y se ofreció como médico y conductor de ambulancia para el kibutz.

Fue miembro del equipo de seguridad de emergencia que luchó contra las decenas de terroristas que se infiltraron en el kibutz el 7 de octubre. Su esposa Yaffa permaneció en su refugio antiaéreo durante más de 14 horas y sobrevivió, y su hijo Ben escapó del festival Nova.

“Rudaeff, un hombre generoso y de gran corazón para todos los que lo rodean, se ofreció como voluntario durante 40 años como conductor de ambulancia en Eshkol [cerca de la frontera con Gaza]”, dijo el Foro de Familias de R. “En todas partes, siempre fue el primero en ofrecerse como voluntario y ayudar a todos. Argentino de corazón, un ávido ciclista y admirador de Shlomo Artzi”.

Yaffa había escrito esta mañana en Facebook: “¡7 meses, quiero a Lior en casa! ¡Un mes complejo, tu padre pronto celebrará su 89 cumpleaños, Dagan pronto celebrará su quinto cumpleaños y Shay ya tiene dos meses! El Día de la Independencia es tu festividad y la del difunto Tal. Extrañamos tu energía, extrañamos las reuniones familiares, porque nada es igual sin ti. Amado mío, espera, no perdamos la esperanza ni un momento, y seguiremos luchando hasta que regreses.”

Cuando sonaron las alarmas la mañana del sábado 7 de octubre, con el feroz ataque de Hamas, Lior Rudaeff salió a defender el kibutz Nir Yitzhak, donde vivía. Está situado a unos diez minutos de la Franja de Gaza, a tres kilómetros y 900 metros, precisamente. Él integraba con otros cuatro hombres el escuadrón de emergencia de esa comunidad.

Ahora se confirmó que tres de ellos fueron asesinados, incluido Lior. Tal Chaimi, de 41 años, y Oren Goldin, de 33, permanecen desaparecidos. “Desde entonces no se supo más nada. No hay indicios, no hay absolutamente nada”, dijo desde la Argentina a LA NACION en octubre pasado su primo hermano, Gustavo Rudaeff. Ese día, le mandó un mensaje que nunca le llegó. Fue la hermana de Lior quien más tarde le avisó: “Estamos en silencio, hay terroristas en el kibutz, después te contacto”.

De ese mismo kibutz también secuestraron a los argentinos Clara Marman, de 63 años, que hace 42 vive en Israel; su pareja, Luis Har (70); sus hermanos Fernando Marman (60) y Gabriela Leimberg (59), y su sobrina Mia Leimberg (17). El gobierno israelí identificó 199 rehenes en manos de Hamas; entre ellos hay al menos 15 argentinos.

Lior llegó con sus padres a Israel cuando era niño; tenía casi ocho años. Llegaron a ese mismo kibutz. Allí creció, durante mucho tiempo trabajó en el campo, manejó camiones para transportar la producción agrícola del kibutz y tuvo una fábrica de productos plásticos. Más allá de su trabajo, según explica Gustavo, todos tienen una función en la comunidad y su primo estaba encargado de la seguridad.

Allí también formó su familia: junto a su esposa Yaffa, de origen marroquí, tuvo cuatro hijos, y son abuelos de dos nietos pequeños, Tomer y Dagan. Noam, la única hija mujer, y Nadav ya no viven en ese kibutz. El hijo menor, Ben, estaba en el festival de música electrónica por la paz, donde Israel confirmó que hallaron 260 cuerpos. Corrió más de 10 kilómetros para poder salvarse, después de encontrar su auto completamente destruido. Bar, el cuarto de sus hijos, es reservista y ahora fue convocado por el ejército.

