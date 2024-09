Crece el misterio detrás de la mujer cuya empresa autorizó los beepers que explotaron en el Líbano

Escuchar

BUDAPEST.- Habla siete idiomas, tiene un doctorado en física de partículas, un departamento en Budapest con sus propios dibujos al pastel de desnudos y una carrera que la ha llevado por África y Europa en labores humanitarias. Lo que Cristiana Barsony-Arcidiacono, una ítalo-húngara de 49 años, directora general y propietaria de BAC Consulting, con sede en Hungría, dice no haber hecho es fabricar los beepers explosivos que mataron a 12 personas e hirieron a más de 2800 en el Líbano esta semana.

Después de que se revelara que su empresa había adquirido la licencia del diseño de los localizadores de su productor original taiwanés Gold Apollo, Barsony-Arcidiacono declaró a NBC News que ella no los había fabricado. “Yo solo soy la intermediaria. Creo que se equivocan”, dijo.

Desde entonces, no ha aparecido en público. Los vecinos dicen que no la han visto. No respondió a los mensajes en busca de comentarios. Su departamento en un antiguo y señorial edificio de Budapest, donde a principios de semana había una puerta abierta al vestíbulo, ha sido cerrado. Este viernes, la madre de Barsony-Arcidiacono reveló a la agencia AP que su hija está bajo la protección del servicio secreto húngaro tras recibir amenazas no especificadas.

“Actualmente se encuentra en un lugar seguro protegido por los servicios secretos húngaros, que le aconsejaron que no hablara con los medios”, dijo Beatrix Barsony-Arcidiacono por teléfono desde Sicilia.

Las conversaciones con conocidos y antiguos compañeros de trabajo dibujan el retrato de una mujer con un intelecto impresionante, pero una carrera peripatética en una serie de trabajos de corta duración en los que nunca terminó de asentarse, a pesar de adornar su currículum por el camino.

Un conocido suyo, que al igual que otros que la conocían socialmente en Budapest pidió no ser identificado, dijo que parecía alguien a quien “se podía utilizar fácilmente”.

Cristiana Barsony-Arcidiacono

“Tiene buena voluntad, no es una persona de negocios, más bien alguien que suele probar algo nuevo, que se cree las cosas rápidamente y se entusiasma con ello”, dijo la persona, añadiendo que Barsony-Arcidiacono había estado buscando ingresos porque quería dejar otro trabajo.

Kilian Kleinschmidt, un veterano exadministrador humanitario de la ONU que contrató a Barsony-Arcidiacono en 2019 para dirigir un programa de seis meses financiado por Países Bajos para capacitar a libios en Túnez en temas como hidroponía, TI y desarrollo empresarial, la describió como una gerente “intimidatoria”, y dijo que la liberó antes de que terminara su contrato.

“Cristiana fue uno de los mayores errores de mi vida, creo”, dijo Kleinschmidt a Reuters. “Fue simplemente horrible a nivel personal... En algún momento dije basta. Probablemente debería haberlo hecho antes. Dije basta y la envié a casa un mes antes”.

Barsony-Arcidiacono no ha contestado a las llamadas y correos electrónicos de Reuters y no hubo respuesta cuando la agencia visitó su domicilio privado en el centro de Budapest.

Mujer de negocios y reservada

En su vivienda de la capital húngara, una puerta exterior de acero encierra un pequeño vestíbulo donde se pueden ver dibujos de desnudos al natural esbozados con pasteles rojos y naranjas pegados en la pared.

Una puerta interior que da acceso a su departamento estaba entreabierta cuando Reuters visitó por primera vez el edificio el miércoles, y estaba cerrada cuando el periodista regresó el jueves. Nadie respondió al timbre.

Elod Novak, miembro de la Asamblea Nacional de Hungría, habla con los medios de comunicación en Budapest delante de una casa donde tiene su sede una empresa húngara apuntada por los beepers que explotaron en Líbano, el 18 de septiembre de 2024. (AP/Denes Erdos) Denes Erdos - AP

Una mujer que vive en el edificio desde hace dos años dijo que Barsony-Arcidiacono ya era residente cuando ella se mudó, y la describió como amable, no ruidosa, pero comunicativa.

Practicaba el dibujo en un club de arte de Budapest, aunque no asistía desde hacía un par de años, según la organizadora del grupo, que dijo que parecía más una mujer de negocios que una artista, pero que era optimista y extrovertida.

Un compañero de colegio de Barsony-Arcidiacono dijo que creció en una familia de padre trabajador y madre ama de casa en Santa Venerina, cerca de Catania, en el este de Sicilia, y cursó el bachillerato cerca de allí. La describió como una joven bastante reservada.

A principios de la década de 2000 se doctoró en Física en el University College de Londres, donde su tesis sobre positrones -una partícula subatómica con la masa de un electrón y carga positiva- sigue disponible en la web de la UCL. Pero parece que se marchó sin seguir una carrera científica.

“Por lo que yo sé, no ha hecho ningún trabajo científico desde entonces”, dijo a Reuters por correo electrónico Akos Torok, un físico jubilado que fue uno de sus profesores en la UCL y publicó artículos con ella en esa época.

En un currículum que utilizó para conseguir el trabajo para Kleinschmidt se incluían referencias a otros títulos de posgrado, en política y desarrollo, de la London School of Economics y la School of Oriental and African Studies, que Reuters no pudo verificar. A continuación, describía una serie de empleos en proyectos de ONG en Europa, África y Medio Oriente.

En otro currículum del sitio web de BAC Consulting, se describía a sí misma como “miembro del Consejo del Earth Child Institute”, una organización benéfica educativa y medioambiental de Nueva York. La fundadora del grupo, Donna Goodman, dijo a Reuters que Barsony-Arcidiacono nunca había desempeñado ninguna función allí.

“Ella era amiga de un amigo de un miembro de la junta, y se puso en contacto con nosotros sobre una vacante de trabajo” en 2018, dijo Goodman. “Pero nunca fue invitada a presentar su candidatura”.

Ese currículum también la describía como “ex directora de proyecto” en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en 2008-2009, que organizó una conferencia de investigación nuclear. El OIEA dijo que sus registros indicaban que había sido becaria allí durante ocho meses.

En el sitio web de BAC Consulting, que fue retirado a finales de esta semana, la empresa daba poca idea de su actividad real en Hungría. Su domicilio social es una oficina de servicios en un suburbio de Budapest.

Barsony-Arcidiacono escribió en su currículum: “Soy científica y utilizo mis muy diversos conocimientos para trabajar en proyectos interdisciplinarios de toma de decisiones estratégicas (política del agua y el clima, inversiones)”.

“Con excelentes habilidades analíticas, lingüísticas e interpersonales, disfruto trabajando y liderando en un entorno multicultural donde se valora la diversidad, la integridad y el humor”, añadió.

Krisztina Than

Agencias Reuters

LA NACION