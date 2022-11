Crece la indignación en Rusia por las declaraciones del Papa sobre la crueldad de sus tropas en Ucrania

escuchar

ROMA.- Un gran revuelo e incluso una fuerte protesta del embajador ruso ante la Santa Sede provocaron las declaraciones del Papa a la revista estadounidense jesuita America Magazine, en las que aclaró su posición sobre la guerra en Ucrania, por qué no mencionaba a Putin con nombre y apellido y sentenció que “ciertamente quien invade es el Estado ruso”.

El embajador ruso ante el Vaticano, Alexander Avdeev, dijo a la agencia Ria Novosti que le transmitió a la Santa Sede “la indignación” de Moscú por las palabras del Pontífice en esta entrevista –publicada ayer-, especialmente en lo relativo a la cruedad de las tropas rusas en Ucrania y de los buryatis y chechenos. “Expresé indignación por esas insinuaciones y subrayé que nada puede hacer vacilar la cohesión y la unidad del pueblo multinacional ruso”, afirmó el embajador.

“Cuando hablo de Ucrania, hablo de pueblo mártir, de un pueblo martirizado. Si hay un pueblo martirizado, hay alguien que lo martiriza. Cuando hablo de Ucrania, hablo de la crueldad porque tengo mucha información de la crueldad de las tropas que vienen. Generalmente los más crueles son quizás los pueblos que son de Rusia, pero no son de la tradición rusa, como los chechenos, los buryatis, etcétera”, dijo el Papa.

La gente recoge sus pertenencias en una casa dañada después del bombardeo ruso en la ciudad de Vyshgorod, en las afueras de la capital, Kiev, Ucrania, el jueves 24 de noviembre de 2022.(Foto AP/Efrem Lukatsky)

“Ciertamente quien invade es el Estado ruso. Eso es muy claro. A veces trato de no especificar para no ofender y más bien condenar en general, aunque se sabe bien a quién estoy condenando. No es necesario que ponga el nombre y el apellido”, agregó, mostrándose durante la entrevista bastante perplejo ante el hecho de que, aunque en las más de cien intervenciones públicas que hizo desde que comenzó la guerra, hace ya nueve meses, habló de la “martirizada” Ucrania, hay quienes siguen cuestionándolo por no mencionar a Vladimir Putin.

Una de las primeras en reaccionar fue ayer la vocera del ministerio de Releciones Exteriores ruso, Maria Zajarova, que aseguró que “esto ya no es rusofobia, sino perversión de la verdad de un nivel nunca vista”.

En un posteo en redes sociales del que informó The Moscow Times, Zajarova escribió que “no hace mucho Occidente pensaba que era al revés, y que los eslavos torturaban a los chechenos, pero ahora esta posición cambió”, al aludir a las guerras que combatió Rusia en Chechenia en la década de 1990 y al principio de este siglo. “Somos una familia con los buryatis, los chechenos y otros de nuestro país multiétnico y multiconfesional”, sumó.

Uno de los encuentros entre Vladimir Putin y el Papa Francisco en el Vaticano AFP

Tanto Chechenia, de mayoría musulmana, como Buryatia, de mayoría budista y ubicada en el lejano este del inmenso país, son de las más pobres de las repúblicas de la Federación Rusa. Miles de soldados de estas zonas fueron enviados a pelear en la denominada “operación especial” en Ucrania y muchísimos perdieron la vida.

El gobernador de Buryatia, Alexei Tsydenov, también furioso por las palabras del Papa, salió a replicar que los soldados buryatis “ejemplifican lo mejor de las tradiciones del ejército ruso”. “Para proteger y defender a los civiles y para tratar a los prisioneros de guerra con humanidad y misericordia, exactamente como el ejército ruso”, agregó. “Si nuestros soldados llaman la atención, significa que están haciendo un buen trabajo”.

Alexandra Garmazhapova, de la Fundación pacifista Free Buryata, también criticó los “frívolos” comentarios del Papa, al destacar que los propios fiscales ucranianos han identificado a tropas étnicamente rusas (eslavas) como sospechosas de atrocidades cometidas en Bucha, localidad en las afueras de Kiev, en marzo pasado.