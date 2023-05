Crisis en Ecuador: Guillermo Lasso denunció que el juicio político era un “plan macabro” y se define la fecha de las elecciones

escuchar

QUITO.- Luego de su polémica medida para disolver la Asamblea Nacional “por la grave crisis política y la conmoción interna” en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso concedió anoche una entrevista a la cadena CNN en la que denunció un “plan macabro” del exmandatario Rafael Correa.

“Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan para tomar el control de las instituciones del Estado para producir impunidad y visibilizar el retorno de un presidente [por Correa] que ha sido sentenciado por corrupción por la Corte Nacional de Justicia y que no quiere cumplir con la pena establecida de ocho años”, señaló Lasso.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, comparece ante la Asamblea Nacional.

“Venían por mí, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado”, advirtió en la cadena norteamericana.

El presidente, que no quiso confirmar en la entrevista si se lanzará a la reelección una vez que la justicia electoral defina la fecha de los comicios, enfrentaba un juicio político por presunto peculado. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dispone hasta el próximo miércoles para convocar elecciones presidenciales y legislativas para completar el periodo de cuatro años, que comenzó en mayo de 2021.

El CNE baraja el 20 de agosto como “fecha tentativa” para convocarlas, señaló este jueves el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, que en una entrevista a la cadena Ecuavisa reconoció que todos los plazos deberán ser “ajustados”, en la medida en que así lo establece la Constitución.

El mandatario le dijo a la CNN que con la aplicación de la “muerte cruzada” (un mecanismo constitucional usado que él usó por primera vez en Ecuador) no pretendió esquivar el juicio político. “Yo quise ir a defenderme porque soy inocente, porque no he cometido peculado y porque de manera abusiva pretendían destituirme sobre la base de unos contratos suscritos en el gobierno anterior”.

Policías custodian la entrada de la Asamblea Nacional, en Quito.

Lasso dijo que la decisión de la “muerte cruzada” fue “de un calado muy profundo que no se la toma en un minuto ni en un día”. “Es un proceso de reflexión de varias semanas, por no decir de varios meses, mirando una actitud belicosa de los opositores, quienes se dieron por plantear un juicio político acusándome de un delito que no existe en el Código Penal ecuatoriano, que es peculado por omisión y sobre todo, sin fundamentos, sin pruebas ni testigos. Y tratándose de unos contratos de una empresa pública que fueron firmados en el gobierno anterior. Realmente una barbaridad”, señaló a la CNN.

Lasso enfrentaba un juicio político por presunta participación en el delito de peculado. Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales.

