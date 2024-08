Crisis en Venezuela: Corina Machado abre la puerta a una “pausa operativa” de la oposición y denuncia una “campaña de terror”

Escuchar

CARACAS.- La líder opositora venezolana María Corina Machado animó a sus seguidores a no caer en las “campañas de terror” del régimen de Nicolás Maduro y persistir en la lucha por “defender la verdad”, aunque por primera vez hizo referencia a la importancia de realizar “pausas operativas” en su reclamo por el denunciado fraude electoral, en un mensaje grabado un día después de que se abriera una investigación penal en su contra y del candidato presidencial Edmundo González Urrutia.

“Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos porque aislados seríamos mucho más débiles”, dijo Machado en un audio difundido a través de sus redes sociales, sin mencionar la acción judicial que abrió el oficialismo en su contra tras su petición de respaldo a los militares y policías. “Eso no va a ocurrir, siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, organizados y activos”.

La líder opositora María Corina Machado sostiene una bandera nacional mientras saluda a sus partidarios a su llegada a un mitin en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. Matias Delacroix - AP

“Aquí nos cuidamos los unos a los otros en todos los escenarios, tanto en las calles como en las redes sociales. El miedo no nos va a paralizar, lo vamos a superar. Y no dejaremos las calles”, agregó la líder opositora, después del anuncio de Maduro de que cerraría WhatsApp, la principal herramienta de la oposición para coordinar sus acciones.

Después de la victoria ciudadana monumental del 28J, que el mundo reconoce, debemos seguir adelante!



Ahora más que nunca activos, firmes y comunicados.



Esta gesta ya es histórica e invencible!! pic.twitter.com/7BfuT1kmam — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 6, 2024

Machado y González se mantienen a resguardo desde la semana pasada. Mientras el exdiplomático no ha sido visto en público desde entonces, Machado el sábado se sumó a una manifestación en Caracas para apoyar a González, que asegura ganó la elección con una abrumadora mayoría.

De acuerdo a las declaraciones de Machado, “la lucha para liberar a Venezuela” inicia ahora su quinta etapa, una en la que “hay que defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro, no hay vuelta atrás. Esto es irreversible y hasta el final”, acotó, al tiempo que realizó un llamado a la calma.

“Mantenernos siempre constantes y activos no significa estar siempre en la calle. Hay momentos para salir, momentos para rencontrarnos (...) así como hay momentos de preparación para organizarnos y comunicarnos y concertar con nuestros aliados alrededor del mundo, que son muchísimos”, dijo, y agregó: “No siempre tenemos que ser reactivos. Una pausa operativa en ocasiones es necesaria para asegurarse de que todos los instrumentos de la estrategia están alineados y listos para el siguiente paso y la acción”.

“Yo confío en cada uno de ustedes. No se dejen intimidar. Muchísimo menso deprimir, asustar o desmoralizar por fuerzas oscuras que quieren sembrar miedo y ruido entre nosotros. No lo permitan. Ayudemos a nuestros familiares y vecinos a no ser víctimas de estas campañas de terror, déjenlas a un lado”, finalizó Machado, quien consideró el escenario postelectoral en Venezuela como “una lucha espiritual entre el bien y el mal”.

El Fiscal General Tarek William Saab informó la víspera en un comunicado que se abrió un proceso penal contra los dos opositores después de que difundieran un escrito conjunto en el que insistieron en la victoria de González por su “abierta incitación” a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes, de acuerdo con la Fiscalía.

La Fiscalía advirtió también de la presunta comisión de los delitos de “instigación a la desobediencia a las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración”.

El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela #informa al país: pic.twitter.com/7spNtC0nnf — Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) August 5, 2024

El Ministerio Público informó de la decisión luego de que Machado y González urgieron a los militares a “impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar, y a hacer respetar, los resultados de las elecciones del 28 de julio”.

Horas después de las elecciones el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la victoria de Maduro, aunque todavía no ha presentado los recuentos de votos para demostrar el triunfo. Mientras, Maduro anunció que el gobierno había arrestado a 2000 opositores y advirtió que se detendrían a más personas, el Fiscal General afirmó que la cifra de detenidos era de 1062.

Según el Foro Penal venezolano, durante la situación postelectoral se registraron 1102 arrestos verificados y selectivos de personas defensoras de Derechos Humanos y activistas.

En un mensaje a la nación, el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, ratificó el martes la “absoluta lealtad” de los militares al mandatario, destacando que los comicios se “efectuaron bajo altísimos estándares de trasparencia”.

Los militares, que han sido tradicionalmente los árbitros de las disputas políticas en Venezuela, son uno de los principales soportes de Maduro.

Los resultados actualizados publicados el viernes por el CNE, afín al gobierno, refieren que con base en el conteo del 96,87% de las actas, Maduro tenía 6,4 millones de votos y González 5,3 millones. Contrariamente, la oposición publicó 83,5% de las actas de las mesas de votación que aseguran que favorecen a González con más de 7,3 millones de votos, mientras Maduro alcanzó 3,3 millones. El Centro Carter, principal veedor independiente de la elección, aseguró en un informe que las elecciones no cumplieron con los estándares democráticos.

