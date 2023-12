escuchar

Alexei Navalny, el líder de la oposición rusa que fue envenenado en 2020 y luego encarcelado, lleva casi una semana desaparecido y sus abogados no han podido ponerse en contacto con él, según declaraciones de su entorno al diario británico The Guardian.

Navalny, uno de los principales opositores a Vladimir Putin, fue condenado por “extremismo” y otros cargos, y deberá permanecer en prisión durante tres décadas. Sin embargo, su abogado fue informado recientemente de que su cliente “ya no figuraba” en la colonia penal en la que cumplía su condena. Se desconoce dónde se encuentra ahora y en qué condiciones.

“Por desgracia, todavía no sabemos nada sobre su situación”, declaró a The Guardian Kira Yarmysh, asesora de Navalny. “Hoy es el sexto día que los abogados no han visto a Alexei”.

FILE - Alexei Navalny Misha Japaridze - AP

El lunes, los partidarios de Navalny alertaron de que no se había presentado por videoconferencia a una vista judicial, aunque los funcionarios de prisiones lo achacaron primero a un apagón.

Más tarde, sin embargo, los abogados de Navalny fueron informados de que ya no figuraba como preso en IK-6, la colonia penal donde estaba recluido en la región de Vladimir, cerca de Moscú.

“Suponemos que podría haber sido trasladado, y por eso otros abogados están intentando entrar en otra colonia de la región de Vladimir: se trata de IK-7, una colonia de régimen especial ”, manifestó Yarmysh, aunque luego dijo que tampoco figuraba como preso en IK-7 y “seguimos sin saber dónde está”.

Las cárceles de régimen especial tienen algunas de las condiciones más duras de Rusia, y limitarían la capacidad de Navalny para recibir visitas o escribir o recibir cartas.

La desaparición de Navalny se produjo poco antes de que Putin anunciara su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo año.

Putin cumple actualmente su cuarto mandato al frente de Rusia; desde la caída de Boris Yeltsin ha ocupado siempre algún puesto de poder en la nación euroasiática, bien sea como primer ministro –de 2008 a 2012– o como presidente –desde 2000 hasta 2008 y desde 2012 a la actualidad–.

El presidente ruso Vladimir Putin pronuncia su discurso mientras asiste a una ceremonia de izado de bandera de submarinos nucleares recién construidos en los astilleros Sevmash de Severodvinsk, en la región rusa de Archangelsk, el lunes 11 de diciembre de 2023. Kirill Iodas - Pool Sputnik Kremlin

Putin cedió la Presidencia durante cuatro años a su aliado Dimitri Medvedev, ya que la ley establecía un límite máximo de dos mandatos consecutivos. Si se mantuviese esta norma, no podría volver a presentarse en 2024, pero una reforma constitucional ‘ad hoc’ puso el contador a cero y abrió la puerta a otros dos periodos más de seis años, lo que le permitiría seguir hasta 2036.

Los partidarios de Navalny han lanzado una campaña anti-Putin que incluye vallas publicitarias en Moscú, San Petersburgo y Novosibirsk con un código QR que enlaza con un sitio web en el que se pide a los críticos con Putin que utilicen tácticas “partidistas” no violentas para expresar su disidencia.

Las personas cercanas a Navalny afirman que ha sufrido problemas de salud durante su estancia en prisión, y que la semana pasada sufrió un colapso y se le puso una vía intravenosa, posiblemente debido a la desnutrición.

“Dadas las condiciones inhumanas en las que está recluido –no hay ventilación, ni agua caliente en la celda, y no se le alimenta adecuadamente–, podría haber sido un desmayo por hambre”, declaró Yarmysh.

Agencia AFP

LA NACION