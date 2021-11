Descubrimiento “extraordinario” en las ruinas de Pompeya: hallan el cuarto de esclavos de una lujosa vivienda

El hallazgo en la Villa Civita Giuliana en las ruinas de Pompeya. (Photo by Handout / POMPEI ARCHAEOLOGICAL PARK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / POMPEII ARCHAEOLOGICAL PARK / HANDOUT" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Agencia AFP - POMPEI ARCHAEOLOGICAL PARK