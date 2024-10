Duro cruce entre una eurodiputada de izquierda y el vocero del ejército israelí: “¿Por qué no levantaste la voz por las mujeres violadas?”

Escuchar

A un año del ataque del grupo terrorista Hamas a Israel que provocó cientos de muertes y desató una escalada belicosa en Medio Oriente que aún hoy sigue recrudeciéndose, la eurodiputada española Irene Montero apuntó contra el vocero del Ejército de Israel, Roni Kaplan, y lo acusó de ser “portavoz del genocidio”.

“Hace propaganda del ejército que deja sin agua, comida y medicinas a Gaza, que bombardea hospitales, escuelas, refugios y lanza fósforo blanco a Beirut”, apuntó la funcionaria, que también usó su cuenta en X para defender a la señal de noticias Canal Red y a su director, Pablo Iglesias, que habían sido apuntados por el portavoz iraní por defender al pueblo de los territorios palestinos: “Significa que temen a quien no guarda silencio”.

La respuesta de Kaplan no tardó en llegar. El vocero cuestionó el feminismo de Montero y la tildó de ser experta en “juzgar al otro desde su propio defecto”. “ Si sos feminista, ¿por qué no levantaste una bandera por las mujeres israelíes violadas el 7/10? Y, si realmente creés en la libertad de expresión, ¿por qué apoyás a teocracias y a radicalismos islámicos frente a la democracia israelí? ”, preguntó.

Y siguió: “¿Cómo es posible defender al mismo tiempo el hiyab y ser (pseudo) progresista? ¿Cómo se puede apoyar al radicalismo islámico y al mismo tiempo a la comunidad LGBT condenada por estos radicalismos? ¿Por qué, cuando yo denuncio que hay gente en España que de forma metódica demoniza a Israel, otros 20 vienen a silenciarme? ¿Quién es el verdadero demócrata aquí y quien es el verdadero propagandista antiliberal? A veces lo mejor es escuchar y mirarse al espejo. Te lo digo con humildad, si algo de sensatez resta en tu corazón”.

El cruce con la exministra de Igualdad de España inició como respuesta a una publicación anterior en redes sociales de Kaplan, quien acusó a Iglesias de ser un “antisemita recalcitrante”. “Su forma de pensar está basada en una aberración determinada del marxismo y una aberración determinada del post modernismo y en ese sentido es un progresista ortodoxo. [...] Es agresivo, de alguien lleno de sospecha, alguien sin curiosidad intelectual, una persona dogmática. Avergüenza a los demás, hace shaming, lincha a gente digitalmente”, lanzó.

“Esto no es algo para pasar por alto, la transformación de una parte de la sociedad en España (y no solo en España) del socialismo y el liberalismo al nuevo progresismo es una verdadera tragedia para la democracia liberal. Con toda la crítica legítima que se le pueda hacer a la democracia-liberal Israelí, a la que yo mismo adhiero”, opinó y cerró: “Pablo, quiero que sepas que no te tengo miedo y que siempre están las puertas para abiertas para conversar… Y te digo las cosas de frente: estás lleno de odio y no solo al Estado Judío por su condición de judío, sino a muchos más. Ten en cuenta esto: el antisemitismo es un virus, porque va mutando… No es un virus de hoy, es un virus sumamente antiguo, que ha ido mutando y hoy su mutación más persistente se expresa como el odio hacia Israel, los sionistas, el movimiento sionista. Tú, de lo poco que conozco, pues no he viajado lo suficiente a las cloacas españolas en las que te mueves, sos uno de los principales exponentes de ese antisemitismo en España”.

El cruce con Villarruel

La funcionaria española había protagonizado recientemente un enfrentamiento con la vicepresidenta Victoria Villarruel por las políticas de derechos humanos llevados a cabo por el gobierno de Javier Milei. En junio de este año, la legisladora de izquierda le envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en donde plasmó una fuerte crítica a la gestión argentina. “Las representantes abajo firmantes nos dirigimos a usted para trasladarle nuestra honda preocupación por la situación que vive el pueblo argentino desde hace más de seis meses y particularmente la dramática situación de los y las trabajadoras, las mujeres, las personas LGTBIQ+ y las personas racializadas y defensoras de derechos humanos en la Argentina”, decía el escrito.

Esto despertó una fuerte reacción de la vice de Milei, que denostó a la representante europea y salió en defensa de su administración. “La Argentina es un pueblo libre que no se deja presionar por ningún país extranjero”, sostuvo la presidenta del Senado y subrayó: “Somos un país orgulloso que quiere a sus familias fuertes y a los delincuentes en las cárceles, especialmente a los violadores; todo lo contrario que usted. Así que preocúpese por su país, que nosotros nos ocupamos del nuestro”.

