Uma onda de calor toma conta de boa parte do país. No Rio de Janeiro, a sensação térmica no bairro de Guaratiba bateu recorde histórico. Por volta das 10h20 da manhã deste sábado (16), a sensação foi de 60,1ºC.



