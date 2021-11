El desgarrador testimonio de un sobreviviente del Holocausto durante el juicio a un guardia nazi

Durante una nueva etapa del juicio contra el guardia nazi Josef Schütz, quien sirvió durante casi tres años en el campo de concentración de Sachsenhausen, en Alemania, un sobreviviente del Holocausto brindó un desgarrador testimonio sobre esos años de terror.

Emil Farkas, de 92 años, viajó desde la ciudad israelí de Haifa, donde vive, hacia la localidad de Brandemburgo, cerca de Berlín, para asistir al juicio y enfrentarse al exguardia, de 100 años, quien está siendo juzgado por ser corresponsable del asesinato de 3.518 prisioneros judíos.

A principios de octubre, el hombre declaró que es “inocente” cuando se le preguntó sobre su trabajo en el campo de concentración de Sachsenhausen durante la Segunda Guerra Mundial.

Después de relatar detalles de sus vivencias en tres campos de concentración, Farkas increpó directamente al acusado. “Estoy seguro de que me habrás visto muchas veces corriendo con el ‘Comando del Calzado’. Hoy vine a Brandemburgo a verte y, por lo tanto, quiero preguntarte: al final de tu centésimo año, ¿tu oscuro secreto vale tanto para ti que no puedes disculparte por tu contribución a mi sufrimiento? ¿No es hora de que seas valiente?”.

Schutz se convirtió en el acusado más longevo en rendir cuentas por presuntos crímenes durante el nazismo. AFP

“No solo me viste, también me escuchaste cantar la canción que estaba obligado a cantar, ‘Erika’. Me escuchaste cantar la segunda estrofa una y otra vez… mientras pensaba en la hija de un año de mi hermana Peppi, que se llamaba Erika”, agregó.

“¡Usted, Sr. Schütz, se convirtió en un adulto y vivió 100 veces más que Erika! Me ha visto y oído en la zona de paso de lista y en la pista de pruebas. Sea valiente, al menos ahora, y pida perdón”, exclamó.

Pero -una vez más- Schütz dijo al juez que presidía el caso, Udo Lechtermann, que no tenía intenciones de hacer comentarios.

Según relató el sobreviviente, él fue transferido a trabajar en el “Comando de Prueba de Calzado”: un sector dentro del campo donde obligaban a los presos a ablandar las nuevas botas militares nazis. En muchos casos, solían darles un número de calzado menor a los prisioneros, a modo de tortura.

“¡La gimnasia me salvó del infierno de la aniquilación!” , comentó Farkas durante el juicio y dijo que, como a menudo hacía ejercicio, logró impresionar a los guardias de las SS, quienes pusieron en conocimiento del caso al comandante del campo.

Debían marchar entre 30 y 40 kilómetros diarios desde las cinco de la mañana hasta las cinco de la tarde. Cada día, les daban un nuevo par de botas y debían cantar canciones militares nazis para obtener así apenas un pedazo extra de pan.

“Cualquiera que se derrumbara era fusilado inmediatamente. Lo experimenté todos los días”, recordó Farkas.

En otro momento del juicio, el sobreviviente expresó: “Señor S., la sentencia de mi madre se ha hecho realidad. He sobrevivido a la destrucción causada por el orden nazi, un orden al que usted se unió voluntariamente”. No obstante, el acusado, guardó silencio en todo momento.

Emil Farkas es el único sobreviviente de Sachsenhausen que ha comparecido como testigo en el juicio, que sigue en curso.

Desde que fue abierto, en 1936, hasta su liberación por los soviéticos, el 22 de abril de 1945, por el campo de Sachsenhausen pasaron unos 200.000 prisioneros, principalmente opositores políticos, judíos y homosexuales.

Decenas de miles de ellos murieron de agotamiento debido a los trabajos forzados y a las crueles condiciones de detención.

Schutz “no está acusado de disparar contra alguien en particular, sino de haber contribuido a estos actos por su trabajo de guardia y por haber estado al tanto de que estos asesinatos ocurrían en los campos”, explicó la vocera de la Fiscalía de Neuruppin, Iris le Claire.

El acusado se expone a un mínimo de tres años de prisión, pero su pena sería simbólica por su avanzada edad.

Schutz tenía 21 años cuando comenzaron los crímenes que se le imputan.

Con información de la Agencia Télam