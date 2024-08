“El dolor es inexplicable”: la historia del padre y su hija de tres años que murieron en la tragedia aérea en Brasil

Escuchar

SAN PABLO.- Este sábado por la mañana, unas 15 personas viajaron desde el aeropuerto de Cascavel con destino a Guarulhos, San Pablo, en un vuelo de GOL. Nada más desembarcar, los familiares fueron trasladados a un espacio habilitado para recibir a amigos y familiares en Vinhedo, en el interior de San Pablo, a pocos metros de donde se estrelló el avión de la compañía Voepass, tragedia en la que murieron las 62 personas a bordo este viernes. Allí recibieron apoyo psicológico y emocional y aguardaron los trámites para el reconocimiento y liberación de los cuerpos.

Adriana Ibba perdió a su hija Liz, de 3 años, que había subido al avión con su padre. La mujer insistió en ir a Vinhedo. Allí, Diego Máximo, amigo de la familia y padrino de la niña, contó cómo fueron las últimas horas.

“No lo puedo creer. El dolor que siente Adriana es inexplicable. Llora mucho pensando en cómo será su vida sin su hija y la angustia de cómo estará el cuerpo de Liz cuando lo despida”, dijo.

La madre de la pequeña es una periodista que forma parte del Grupo de Comunicación Catve y contó que su hija viajaba con su padre en el vuelo que salió de Cascavel, en el oeste de Paraná, con destino a San Pablo, donde tenían previsto pasar juntos este domingo el Día del Padre. En las redes sociales, la mamá de la pequeña publicó: “Día frío sin sonrisa. Que Dios te proteja y te guarde. Te amamos”.

Rafael Fernando dos Santos, el padre, era miembro del Ministerio Público de Santa Catarina (MPSC), donde inició su carrera en 2009 como programador informático. Formó parte del equipo de Gestión de Sistemas de Información, de la Coordinación de Tecnologías de la Información (COTEC).

Según información del MPSC, Rafael recibió varios elogios por su desempeño y compromiso, “siendo considerado rápido, eficiente y con un alto nivel técnico”.

Trabajo forense

En Cascavel, la Policía Científica de Paraná instaló un grupo de trabajo forense para recolectar material genético de los familiares y recibir documentos que pudieran ayudar a identificar a las víctimas. A primeras horas de la tarde del sábado, unas 30 familias habían sido atendidas en un hotel de la ciudad.

Vehículos de la policía utilizados para trasladar los cuerpos salen del condominio siniestrado Andre Penner - AP

Las muestras deberán enviarse al Instituto Médico Legal de San Pablo a principios de la próxima semana, explicó el criminalista Raúl Lessa.

Durante todo el sábado, el movimiento en el aeropuerto municipal Coronel Adalberto Mendes da Silva, en Cascavel, fue intenso. Tras cerrar el mostrador de atención ayer por la tarde, poco después del accidente, Voepass reabrió el espacio y reanudó la operación de vuelos con salida desde la ciudad.

La doctora Juliana Chiumento, que debía abordar el vuelo que sufrió el accidente, regresó hoy al aeropuerto, pero decidió cambiar de aerolínea.

“En ese vuelo tenía varios conocidos y amigos. Y se suponía que debíamos estar juntos. Estaba en la fila de check-in cuando mi padre me envió un mensaje en el que me pidió que retrasara el viaje para quedarme con él un día más. Luego cambié el billete cuando ya estaba en el mostrador para abordar. Fue Dios quien me salvó, pero no tengo el coraje de subirme a la misma aerolínea”, dijo

Cícero Bittencourt

