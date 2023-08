escuchar

MOSCÚ.- El vocero del presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó el viernes las acusaciones de que el Kremlin estuviera detrás de la caída de un avión que habría acabado con la vida del líder de mercenarios Yevgeny Prigozhin, en medio de las teorías de una posible venganza del régimen contra quien lideró un levantamiento frustrado hace dos meses.

“Por supuesto, en estos momentos hay muchas especulaciones en torno a este accidente aéreo y a la trágica muerte de los pasajeros del avión, incluyendo Yevgeny Prigozhin. Por supuesto, en Occidente esas especulaciones se hacen bajo un cierto ángulo y todo es una completa mentira”, dijo Dmitry Peskov a reporteros durante una teleconferencia.

“Es una mentira absoluta, hay que abordar esta problemática [del accidente aéreo] basándose en los hechos”, afirmó.

Mientras tanto, sigue sin confirmarse oficialmente la muerte del jefe de Wagner, ya que las pruebas genéticas para identificar los cuerpos todavía no terminaron.

Preguntado por la agencia The Associated Press acerca de si el Kremlin ha recibido la confirmación oficial del deceso de Prigozhin, Peskov se refirió a las declaraciones realizadas por Putin el jueves: “Dijo que ahora mismo se llevarán a cabo todos los análisis forenses necesarios, incluidas las pruebas genéticas. Cuando haya algún tipo de conclusión oficial lista para publicar, se publicará”.

Por su parte, apenas dos días después de la presunta muerte de Prigozhin, Putin firmó el viernes un decreto que obliga a los miembros de grupos paramilitares a prestar juramento a Rusia, como hacen los soldados del ejército regular.

El decreto, publicado en la página web del gobierno, los obliga a jurar “fidelidad” y “lealtad” a Rusia y a “cumplir estrictamente las órdenes de los comandantes y superiores”.

Sospechosa caída

El avión privado en el que viajaban Prigozhin y sus colaboradores más cercanos se estrelló el miércoles por la tarde al noroeste de Moscú, lo cual dio lugar a múltiples especulaciones sobre si el poder ruso podría haber estado detrás del suceso.

En Estados Unidos, Francia, Alemania y Ucrania, varios responsables dejaron entrever sus sospechas de que el Kremlin podría ser el responsable del accidente.

Un análisis preliminar de los servicios de inteligencia de Estados Unidos concluyó que el avión fue derribado por una explosión intencionada. Uno de los funcionarios estadounidenses y occidentales que describió la evaluación inicial de Washington dijo que ésta había determinado que Prigozhin era “muy probablemente” el objetivo y que la explosión está en línea con el “largo historial de Putin de tratar de silenciar a sus críticos”.

Los funcionarios, que hablaron bajo la condición de anonimato por no estar autorizados a hacer declaraciones, no entraron en detalles sobre la causa de la explosión, que se cree fue una venganza por el motín de junio que significó el reto más grave para el régimen de Putin, que lleva 23 años.

El presidente ruso consideraba a Prigozhin un traidor a causa de la sublevación armada que encabezó el 23 y 24 de junio, pero el jueves por la noche se refirió a él como un hombre “talentoso” que, no obstante, cometió “graves errores en su vida”.

El presidente estadounidense Joe Biden, en declaraciones a la prensa el miércoles cuando todavía no estaba confirmado que Prigozhin viajaba en el avión siniestrado, opinó que Putin era el probable autor intelectual.

“No sé con certeza qué ocurrió, pero no me sorprende”, dijo Biden. “No es mucho lo que sucede en Rusia en lo que no esté implicado Putin”.

El viceministro del Exterior ruso Serguei Ryabkov se declaró ofendido este viernes por esas declaraciones. “Me parece que no le corresponde al presidente de Estados Unidos pronunciarse sobre ciertos hechos trágicos de esta naturaleza”.

El futuro de Wagner

En tanto, el Ministerio de Defensa británico señaló que la presunta muerte de Prigozhin podría desestabilizar a su Grupo Wagner de contratistas militares privados.

“La muerte de Prigozhin casi con seguridad tendrá un efecto profundamente desestabilizador sobre el Grupo Wagner. Sus atributos personales de hiperactividad, audacia excepcional, ansia de resultados y brutalidad extrema impregnaban a Wagner y difícilmente serán igualados por sucesor alguno”, afirmó el Ministerio en un comunicado.

Los mercenarios de Wagner fueron elementos cruciales de las fuerzas rusas en la guerra en Ucrania, en particular en la larga batalla por la ciudad de Bakhmut, la más cruenta en lo que va del conflicto. Los combatientes de Wagner han cumplido un papel central al proyectar la influencia rusa en lugares caldeados el mundo, primero en África y luego en Siria.

“Sobre el futuro (de Wagner), no puedo decirles nada, no lo sé”, dijo Peskov.

