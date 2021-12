El líder antivacunas de Italia se contagió de covid y desde el hospital pidió “seguir a la ciencia”

Lorenzo Damiano, líder del movimiento antivacunas contra el coronavirus en Italia, se contagió de Covid-19 y desde el hospital compartió un video en el que expresó un contudente cambio de opinión, e instó a la sociedad a “seguir a la ciencia” que “cura y salva”.

“Claramente mi visión ha cambiado, estoy listo para decirle al mundo lo importante que es seguir colectivamente la ciencia, la que te cura y te salva”, señaló el líder del movimiento antivacunas llamado en Italia como No Vax.

Según medios locales, Damiano, de 56 años, quien se encuentra actualmente recuperándose, contrajo el virus durante un viaje al pueblo bosnio de Medjugorje y luego fue internado en un hospital de Vittorio Veneto.

Allí permaneció durante una semana en una unidad de cuidados semiintensivos, donde requirió incluso de oxígeno.

Damiano es además candidato a la alcaldía de la localidad de Conegliano, en la provincia de Treviso. El líder antivacunas envió su video a la cadena de televisión nacional Antenna 3 y rápidamente se difundió su mensaje.

Desde la habitación de un hospital Damiano, fundador del movimiento antivacunas Nuremberg 2 que se proponía “juzgar” a los responsables de una “gran maquinación de un virus creado intencionadamente”, cambió radicalmente su postura e instó a la población a inocularse.

“Agradezco a los médicos que me atendieron, me sometí a una terapia de anticuerpos monoclonales. En cuanto pueda, me pondré la vacuna y les digo a todos: ‘Pónganse esta vacuna porque te salva la vida’”, concluyó Damiano.

Italia

El país detectó más de 5 millones de contagios desde el inicio de la pandemia y unos 134.000 muertos. Los contagios por Covid-19 se están incrementando con una media de 12.719 nuevos casos reportados cada día, lo que representa un 36% del pico registrado el pasado 15 de noviembre.

Italia comenzó ayer a aplicar a los mayores de 18 años las dosis de refuerzo contra el coronavirus. Según el ministerio de Salud italiano el 87,4 por ciento de los mayores de 12 años tiene al menos una dosis, mientras que el 84,5 por ciento cuenta con el esquema completo de inoculación.

Las autoridades de Roma y varias otras ciudades de Italia volvieron a imponer el uso obligatorio del barbijo en el centro de las ciudades en un intento por frenar los contagios.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, firmó una ordenanza que implica que, a partir de este sábado y hasta el 31 de diciembre, será obligatorio usar el barbijo en el centro de la capital italiana, incluso en exteriores.

En un comunicado, el municipio indicó que para la administración capitalina el barbijo es “una herramienta fundamental para la prevención de contagios”, por cuanto se ordenó “su uso al aire libre en las áreas dispuestas por la Policía y sujetas a medidas de cuota así como en las calles comerciales con una gran afluencia de personas”.

El texto agregó que “gracias a esto será posible poner en marcha mecanismos de control efectivos”, y que exceptúa de la medida a los niños menores de 6 años, las personas con discapacidad y aquellos que se encuentren realizando actividades deportivas.