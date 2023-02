El Papa lamentó la condena al obispo “rebelde” de Nicaragua y llamó al diálogo

escuchar

ROMA.- Preocupado por lo que está pasando en Nicaragua, el papa Francisco deploró hoy la condena a 26 años de cárcel que el régimen de Daniel Ortega dictó contra el obispo “rebelde” de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, que se negó a subir al avión que deportó el jueves a más de 200 presos políticos a Estados Unidos, tras ser declarados “traidores a la patria”. Se mostró cercano a los liberados y a todos los que sufren en este país centroamericano y llamó a la paz y al diálogo.

“Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco y no puedo no recordar con preocupación al obispo de Metagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero mucho, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a los Estados Unidos”, dijo el Pontífice en su tradicional cita dominical del Angelus, al mediodía local y hablando desde la ventana de su despacho del Palacio Apostólico.

“Rezo por todos ellos y por todos los que sufren en esa querida nación y pido su oración”, agregó, hablando ante unos 20.000 fieles congregados en la Plaza de San Pedro. “Pidamos además al Señor, por intercesión de la Inmaculada Virgen María, que abra los corazones de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a una sincera búsqueda de la paz, que nace de la verdad, de la justicia, de la libertad y del amor y se alcanza a través del ejercicio paciente del diálogo”, siguió, pasando luego a recitar un Ave María por Nicaragua.

Tal como recordó Vatican News, el portal del Vaticano, los cargos que se le imputaron a Álvarez, de 56 años, fueron delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades.

Crítico del régimen, el obispo estaba detenido por las autoridades desde el 19 de agosto de 2022 en arresto domiciliario, y desde el 9 de febrero se encuentra en la cárcel La Modelo de Tipitapa, luego de negarse a abordar el avión junto a otros presos políticos que fueron deportados a los Estados Unidos, algo que enfureció al régimen de Ortega.

Álvarez pidió reunirse junto a los demás Obispos antes de viajar, y después se negó subir al avión. Luego, en un juicio anticipado al día siguiente, la justicia nicaragüense le privó plenamente de la libertad.

En 2018 monseñor Rolando Álvarez había formado parte de la comisión de diálogo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que buscaba mediar entre el gobierno y los opositores a las políticas del régimen.

En 2022, el gobierno de Nicaragua también expulsó del país al nuncio apostólico –el embajador del Vaticano- y a 18 religiosas de la Orden de las Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Además, cerró diversos medios de comunicación católicos. Y el pasado 8 de febrero quitó la ciudadanía y desterró a seis sacerdotes. Aún permanecen encarcelados otros dos presbíteros.

A través de una carta, el presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de Europa (COMECE), cardenal Jean-Claude Cardenal Hollerich, expresó el miércoles pasado su preocupación por la situación de la Iglesia en Nicaragua “y la persecución a la que está siendo sometida nuestra Iglesia y algunos de sus miembros en dicho país en los últimos tiempos, en particular, nuestro hermano en el episcopado Monseñor Rolando Álvarez”.

“Nos unimos a la voz que clama por la injusticia a la que están siendo sometidos nuestros hermanos en Nicaragua y exigimos su inmediata liberación”, pidieron los obispos de la Unión Europea a través de la COMECE.

Además de manifestar su preocupación por Nicaragua, luego de la oración mariana del Angelus el Papa pidió a la multitud ayuda concreta a las poblaciones víctimas del terremoto del lunes pasado en Turquía y Siria. “Recemos por ellos, no nos olvidemos y pensemos qué podemos hacer por ellos”, dijo. Como siempre, además, pidió no olvidar a la “martirizada” Ucrania y “que el Señor abra vías de paz y le de a los responsables el coraje de recorrerlas”.