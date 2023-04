El príncipe Harry revela un acuerdo secreto entre Guillermo y los tabloides británicos en un caso de escuchas telefónicas

escuchar

LONDRES.– El Palacio de Buckingham y el príncipe Guillermo habrían llegado en 2020 a un generoso acuerdo en una demanda por piratería contra el conglomerado de medios en Reino Unido de Rupert Murdoch, según declararon los abogados del hermano del heredero, el príncipe Harry, en documentos judiciales.

Harry, el hijo menor del rey Carlos III, demandó a News Group Newspapers (NGN) de Murdoch, también presidente de Fox News en Estados Unidos, ante el Tribunal Superior de Londres por múltiples actos ilícitos supuestamente cometidos en nombre de sus tabloides, The Sun y el ahora desaparecido News of the World, desde mediados de la década de 1990 hasta 2016.

Durante tres días de audiencias preliminares esta semana, NGN, que ha pagado millones de libras para resolver más de un millar de casos de piratería telefónica, pretende anular las demandas del príncipe y del actor británico Hugh Grant, argumentando que deberían haber actuado antes.

BREAKING: Prince Harry has arrived at the High Court ahead of a court case against The Daily Mail newspaperhttps://t.co/AQ6e97MgAq



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/d7XRXddufl — Sky News (@SkyNews) March 27, 2023

También niega que alguien de The Sun estuviera implicado en actividades ilícitas.

En un escrito presentado ante el tribunal, el equipo jurídico de Harry afirma que la razón por la que no había emprendido acciones antes era que se había llegado a un acuerdo entre NGN y la “institución” –el palacio de Buckingham– para aplazar cualquier demanda hasta que concluyeran otros litigios pendientes relacionados con el hackeo de teléfonos.

“El demandante ha tenido que hacer públicos los detalles de este acuerdo secreto, así como el hecho de que su hermano, Su Alteza Real, el príncipe Guillermo, ha resuelto recientemente su demanda contra NGN entre bastidores”, dijeron sus abogados.

Añadieron que NGN había llegado a un acuerdo con Guillermo “por una gran suma de dinero en 2020″.

La oficina de Guillermo dijo que no podía hacer comentarios sobre procedimientos judiciales en curso.

Durante un juicio penal contra periodistas de News of the World en 2014, su ex editor real Clive Goodman declaró que había hackeado los mensajes de voz de Harry, así como los de Guillermo y su esposa, Kate. Su teléfono fue hackeado 155 veces, el de Guillermo 35 y el de Harry nueve veces, reveló Goodman.

En su declaración como testigo, citada por sus abogados, el príncipe dijo que el acuerdo secreto se alcanzó para “evitar la situación en la que un miembro de la familia real tuviera que sentarse en el estrado y relatar los detalles específicos de los mensajes de voz privados y altamente sensibles que habían sido interceptados”.

La familia real británica en 1995. JOHNNY EGGITT - AFP

Harry dijo que el Palacio de Buckingham “quería evitar a toda costa” el daño reputacional causado por la publicación en la década de 1990 de detalles de una “conversación telefónica íntima” entre Carlos y la ahora reina consorte Camilla, cuando su padre aún estaba casado con su madre, la princesa Diana.

El documento también decía que la abuela de Harry, la difunta reina Isabel, había participado en las discusiones y en 2017 había dado su permiso para que siguiera adelante con su caso.

En su alegato, el abogado de NGN, Anthony Hudson, negó que hubiera un “acuerdo secreto” entre la editorial y la familia real. Argumentó que, incluso si había un acuerdo, no afectaba a su caso que la demanda se presentara demasiado tarde.

Harry, que ahora vive en California, no estaba en el tribunal, pero estaría viendo los procedimientos por videoconferencia, indicó su abogado David Sherborne.

Disculpas sin reservas

En 2012, el grupo de Murdoch pidió “disculpas sin reservas” por el pirateo generalizado que habían llevado a cabo periodistas del News of the World. Pero siempre ha rechazado cualquier actividad ilegal en The Sun, que anteriormente dirigía Rebekah Brooks, ahora directora ejecutiva de News UK. Ella siempre ha negado tener conocimiento del hackeo telefónico y fue declarada inocente en el juicio de 2014 por su implicación.

La semana pasada, Fox Corp., propiedad de Murdoch, llegó a un acuerdo sobre una demanda por difamación en Estados Unidos por 787,5 millones de dólares, pero los informes sugieren que esa cifra es modesta en comparación con el escándalo británico de las escuchas telefónicas.

El presidente de Fox News Rupert Murdoch

En 2021, la revista de la industria de los medios de comunicación Press Gazette estimó que el hackeo telefónico había costado a NGN más de 1000 millones de libras (1240 millones de dólares), y en sus cuentas del año pasado el grupo declaró que podría necesitar gastar otros 100 millones de libras.

El caso es uno de los cuatro que Harry lleva adelante contra periódicos británicos.

Agencia Reuters

