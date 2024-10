Elecciones en Uruguay: la rutina y el desayuno especial del candidato Andrés Ojeda antes de ir a votar

Fiel a su estilo de vida saludable, Andrés Ojeda no dejó de ir al gimnasio ni siquiera el día de las elecciones nacionales. Llegó vestido con la remera que muestra en su famoso spot, hizo algunas lagartijas para los periodistas que lo aguardaban y aconsejó: “Una hora, hora y media (de entrenamiento). No tiene sentido estar más tiempo, no sirve físicamente”. También indicó que “generalmente negocia” con su instructor para decidir los ejercicios del día.

Y añadió: “Esto es lo más genuino que puedo ser. Esta es mi vida real. Todos los días al gimnasio. Realmente me sirve en días de mucho estrés, de muchas emociones. Yo lo recomiendo. Señores, cuando tengan un día así, vayan al gimnasio una horita y salen todos renovados”.

Líber Mesa, su entrenador, en tanto, contó a El País que conoció a Ojeda hace cuatro años, antes de que explotara la pandemia y que comenzó a entrenar al hoy candidato al aire libre, por el COVID, y ahora lo hace en su gimnasio ubicado en Joaquín de Salterain. Dijo también que Ojeda suele hacer ejercicio todos los días, e incluso llegó a ir al gimnasio dos veces por día en su momento de mayor intensidad, aunque con la campaña tuvo que bajar un poco el ritmo por cuestiones de tiempo. Contó, además, que son amigos y que Ojeda se vino de Punta del Este para su casamiento.

La jornada de Ojeda arrancó con panqueques proteicos

Andrés Ojeda desayunando panqueques proteicos y mate en la jornada electoral. Andrés López Reilly

El candidato Colorado amaneció temprano en la que fue su primera jornada electoral como candidato a la presidencia. “Dormí lo que pude”, dijo a El País, quien se levantó a las seis de la mañana. Su primera acción de la jornada en este día de elecciones nacionales fue hablar con los referentes de la campaña colorada distribuidos en distintos puntos del país.

Acto seguido, vestido de short y remera blanca y descalzo, se preparó un desayuno saludable, como ya había hecho en las internas y como es su costumbre, que incluyó unos panqueques de avena, con huevos y polvo proteico. Luego, salió de su casa con termo y mate en mano, su fiel compañero, y convidó a algunos de los periodistas que lo esperaban en la puerta.

“Como todos les bajan bizcochos, les hacemos contrapunto a una comida de mejor calidad, que les va a rendir más en esta jornada”, expresó en referencia a lo que sirvieron Álvaro Delgado y Yamandú Orsi.

Contó que luego se “vestiría mejor” para salir a repartir listas por la calle, “como un militante más”, y recorrer algún local partidario, con el fin de estar cerca de la gente. “Me gusta que nos vean repartiendo como cualquier otro militante más”, dijo en diálogo con la prensa en la puerta de su casa.

Votará en el Colegio La Mennais sobre las 13 y luego a almorzará en familia. “Es un día como el del examen, uno ya no puede estudiar más, que me hagan las preguntas y respondo, uno ya preparó lo que tenía que preparar”, comentó. Y añadió que le quedaba una sensación de haber cumplido más allá de lo que pase: “El esfuerzo fue grande”.

Antes de ir a repartir listas, visitó el local partidario de la diputada Elsa Capillera (quién se postula a senadora por la lista 25) en Blandengues y general Flores. En candidato Colorado saludó a un grupo de policías afectados a la seguridad de la jornada electoral y también a algunos comerciantes y vecinos.

La respuesta de Ojeda a José Mujica

Luego de emitir su sufragio, el expresidente José “Pepe” Mujica habló en rueda de prensa, y entre otras declaraciones, cuestionó el financiamiento de la campaña de Andrés Ojeda. El candidato colorado le contestó: “La veda no le llega a Mujica, se ve. No voy a entrar en discusiones políticas el día de la elección. Mujica no es candidato y evidentemente puede hacer consideraciones de ese estilo ”.

Agregó: “En algún punto me alegra de que hasta el último momento me quieran erosionar algún voto, significa que algo bien hemos hecho”. Expresó, además, que ahora llegará el momento de rendir cuentas ante la ley y que, como todos, él lo hará. “Estoy bien tranquilo, lo que dicen los otros corre por cuenta de los otros”, dijo.

Por último, expresó que aguarda al resultado de la noche, pero que para él, “ya ganamos, porque de dónde veníamos y adonde estamos, el camino fue bueno, pero creo que tenemos la oportunidad de hacer historia hoy”.

Por El País (Uruguay)

El País (Uruguay)