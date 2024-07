Elecciones en Venezuela: en un clima de fuerte expectativa, Maduro y González Urrutia llaman a respetar el resultado

Escuchar

CARACAS.- Venezuela transita este domingo un momento bisagra. Los ojos de la región están fijados en los cerca de 21 millones de venezolanos convocados para votar en el país y otros 69.000 en el exterior, que asisten a las urnas para elegir entre un cambio de gobierno que pondría fin a 25 años de chavismo bajo la figura del candidato Edmundo González Urrutia, que aglutina una amplia coalición de partidos de la oposición, o la continuidad del régimen del presidente Nicolás Maduro por al menos otros seis años.

La jornada electoral comenzó con el 95% de las mesas electorales abiertas, según reportó el Centro Nacional Electoral (CNE), y avanzó durante la mañana con tranquilidad en Caracas, sin mayores interrupciones más allá de algunas escuelas que han experimentado demoras.

Maduro, quien apunta a obtener un tercer mandato y gobernar Miraflores hasta 2031, pidió que “triunfe el bien” y que el proceso electoral se desarrolle “en paz” al sufragar temprano esta mañana.

#EnVivo 📹 | Ejerciendo el derecho al voto en las Elecciones Presidenciales 2024. https://t.co/5tBVviahtI — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 28, 2024

“Dije que iba a llegar en paz y en paz llegó. Si hay algo que preservar y defender es la paz, la armonía, la convivencia de los venezolanos (...) El único candidato perseguido se llama Nicolás Maduro Moros, perseguido internacionalmente por los poderes del mundo, por Goliat. En las redes, baneado, fuimos rompiendo el baneo”, indicó el jefe de Estado, quien aseguró que reconocerá al “árbitro electoral, los boletines oficiales”. “Haré que se respeten” los resultados, dijo, en medio de los temores a un fraude y después de advertir en los días previos sobre un posible “baño de sangre” en caso de que gane la oposición.

La gente espera su turno para votar en un colegio electoral en Caracas, durante las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024 FEDERICO PARRA - AFP

“Hoy comienza el día de la reconciliación de todos los venezolanos”, dijo por su parte González Urrutia, después de votar, antes del mediodía, y reiteró su mensaje sobre la confianza en que “la Fuerza Armada hará respetar la voluntad del pueblo”.

El escarabajo de Edmundo donde caben 30millones de venezolanos. pic.twitter.com/t85isrvYNC — Leopoldo López (@leopoldolopez) July 28, 2024

“Vamos a cambiar el odio por amor, la pobreza por progreso, la corrupción por la verdad. Llegó la hora del cambio y la reconciliación”, señaló, en la unidad educativa Santo Tomás de Villanueva de Caracas.

Entre la esperanza y la lealtad

Los centros electorales abrieron en todo el país a las 6 de la mañana, pero desde temprano en la madrugada se registraron varias personas haciendo fila para llegar primeros a su cita electoral en la capital venezolana. Las calles del municipio de Chacao amanecieron prácticamente vacías, un escenario que contrasta con las aglomeraciones visibles a medida que uno se aproxima a los centros de votación. A las ocho de la mañana, los votantes ocupaban más de dos cuadras de cola en las inmediaciones del Liceo Gustavo Herrera, bajo agradables rayos de sol.

La escena era similar a las puertas del Liceo Andrés Bello, en la parroquia La Candelaria del municipio Libertador, el centro con la mayor cantidad de votantes inscritos en el país, con más de 12.000 electores habilitados para sufragar. Cuatro hileras ocupaban las veredas de la Avenida México, donde algunos aguardaban su turno bajo el resguardo de la sombra de grandes arboledas, y otros mataban el tiempo con cánticos relacionados a este momento clave en la historia de Venezuela.

Una mujer vota en las elecciones de Venezuela RAUL ARBOLEDA - AFP

“Yo lo que quiero es que se vaya este desgraciado hijoeputa”, coreaban al ritmo de las palmas tres personas en la entrada del recinto, custodiado por una gran presencia policial.

En la línea de la mesa 8, apoyado sobre una pared que recordaba los “80 años de la heroica batalla de Stalingrado” con una pintura, estaba José, de 54 años, que apenas llegaba de acompañar a su hermana a sufragar. “Solo espero que todo salga bien hoy. Yo tuve el problema de que me cambiaron el centro de votación, pero aquí estoy”, cuenta a LA NACION José, uno de los venezolanos que reportaron modificaciones en su mesa. En comparación con años anteriores, José asegura que “hay bastante gente”.

Una fila de votación en Caracas LA NACION

“Esperemos volver temprano a casa para ver los resultados y que salga lo mejor para Venezuela”, opina en conversación con este medio Yensy, de 40 años, formada en la fila para la mesa 10.

La calma en las inmediaciones del Andrés Bello se interrumpe momentáneamente. Alaridos y silbidos anuncian la salida del recinto del candidato presidencial Daniel Ceballos, uno de los ocho aspirantes que también disputaran esta elección, aunque no se los considera actores claves en la contienda a diferencia del actual presidente y el exdiplomático y principal opositor, bajo el ala de la líder María Corina Machado.

“Fuera, fuera, fuera”, grita la multitud. “Rata, perro sucio”, lanzan tantos otros contra el aspirante, crítico de la principal coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD). “Es que este está con los de Maduro, nadie lo quiere. Aquí queremos cambio, cambio”, explica eufórica a LA NACION una de las presentes.

El sol calienta la rotonda del barrio de Petare a las 9.30. Decenas de gorras y unas pocas sombrillas intentan combatir el calor del sol entre los votantes, que ocupan más de dos cuadras a las afueras del Colegio José de Jesús Arocha. Néstor Terán, de 53 años, disfruta de la música que alegra la zona mientras descansa sentado en una silla en la plaza después de sufragar. “Esto es una fiesta electoral. La gente está tranquila, en la escuela hay testigos de la oposición y del oficialismo. Todo marcha bien y esperemos que así siga”, dice a LA NACION.

No es un día más para Néstor ni para el núcleo de votantes del chavismo: hoy el fallecido expresidente Hugo Chávez cumpliría 70 años. “Imagínate, que Maduro gane hoy es el broche de oro”, señala, con una sonrisa en el rostro. “Quiero que este gobierno siga, que mejore algunas cosas porque claro que hay que mejorar, pero que sigamos firmes”.

A pocos metros de allí, formados en sus puestos al final de una larga hilera, están Maribella Pea, de 65 años, y su hijo Keiler León, que hoy votará por primera vez. “Le dije, aunque no te importe, tienes que votar. Porque él tiene una hija y tiene que asegurarle un futuro digno”, indica su madre, que no duda en expresar que votará por Edmundo González, “porque este país no puede seguir así”.

“La gente se va porque no tiene opción. Yo tengo una hermana que es ingeniera y que se tuvo que ir a Chile a trabajar con pescado. Vive bien, pero no trabaja de lo que estudió porque tiene que aceptar lo que hay”, señala Maribella. “Mi madre tuvo un accidente hace poco y la tuve que llevar a Colombia porque acá los centros de salud no tienen nada. Apenas le compré ibuprofeno y gasa y gasté muchísimo dinero. Esto no puede seguir así”, remata.

Deiver Parra, Yosmin Vargas y su hijo Keiler León, que vota por primera vez LA NACION

Deiver Parra, de 49 años, ubicado delante de ella, intercede con su opinión: “Ellos, el gobierno de Maduro, te dicen que ya no hay más inseguridad. Pero porque los ladrones son ellos, que se roban todo. Tengo un hijo que es policía y yo tengo que comprarle las balas, el chaleco, porque a él no le dan nada. Es una vergüenza”, expresa este hombre que también optará por el cambio.

“Es que aquí no hay nada. No hay salud, no hay educación, no hay seguridad. Necesitamos el cambio”, remata Evelmar Rojas, de 31 años, unos pasos más adelante en esa misma fila. “Yo tengo esperanza. Voto desde hace años aquí en Petare y nunca vi tanta gente que venga a votar. Tengo fe”.