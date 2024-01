escuchar

ROMA.- En una nueva vuelta de tuerca y fiel reflejo del tsunami interno en la Iglesia, con el aval del papa Francisco y del cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, los obispos africanos difundieron este jueves un documento en el que dejaron en claro que en su continente no van a implementarse las bendiciones pastorales a las parejas del mismo sexo –como por primera vez autorizó la declaración “Fiducia Supplicans” el 18 de diciembre pasado-, debido a que esto crearía confusión. Precisaron, de todos modos, que siguen estando en plena comunión con el sucesor de Pedro.

El documento del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar que, frontalmente y en forma compacta, rechazó esta apertura a las bendiciones pastorales –no litúrgicas, ni rituales- a las parejas del mismo sexo e irregulares (divorciados vueltos a casar), no sorprendió.

Habían sido los obispos del continentes africano, desde siempre más conservadores e inmersos en una realidad en la que la homosexualidad es castigada con penas de cárcel e incluso de muerte, los primeros en rebelarse a “Fiducia supplicans”. En sendos documentos, las conferencias episcopales de Camerún, Malawi, Nigeria y Zambia directamente habían hecho saber que las bendiciones de parejas del mismo sexo iban a ser prohibidas. Y se esperaba un rechazo en bloque, de todo el continente, porque el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, arzobispo de Kinshasa, república Democrática del Congo y presidente de todos los obispos africanos y de Madagascar, le había enviado una carta a todos los episcopados pidiéndoles que se expidieran sobre “Fiducia Supplicans” con ese fin.

El cardenal Ambongo, que es miembro del C-9, el consejo de cardenales de todo el mundo que asesora al Papa, en esa misiva incluso había mencionado el sínodo sobre sinodalidad de octubre pasado, en el que se había discutido el “papel determinante de las Conferencias Episcopales” y la importancia de “evitar el riesgo de uniformidad y de centralismo en el gobierno de la Iglesia”.

Titulado “Ninguna bendición a las parejas homosexuales en las iglesias africanas”, el documento, de tres páginas, firmado por Ambongo y fechado en Accra este jueves 11 de enero, empieza con una aclaración más que significativa: “el mensaje que les transmito hoy recibió el acuerdo de Su Santidad el papa Francisco y de su eminencia el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe”.

Tras destacar que “Fiducia Supplicans” causó un “terremoto”, “malentendidos” e “inquietud” entre laicos, consagrados y pastores de África, el documento empieza asegurando que todas las conferencias episcopales africanas reafirman su “inquebrantable” apego al Sucesor de Pedro, su comunión con él y su fidelidad al Evangelio. Reconoce, por otro lado, que la doctrina de la Iglesia sobre matrimonio queda inalterada y que hay pasajes de “Fiducia Supplicans” que reafirman la tradicional posición de la Iglesia ya que explícitamente excluyen el reconocimiento del matrimonio homosexual, e indican que sólo podrían darse bendiciones pastorales espontáneas, no litúrgicas o rituales, a parejas homosexuales o irregulares siempre y cuando quede claro que no son casamientos.

Pero “las conferencias episcopales prefieren no ofrecer bendiciones a parejas del mismo sexo” porque podrían generar “confusión” y escándalo en el seno de la comunidad, agrega. “La enseñanza constante de la Iglesia describe a los actos homosexuales como ‘intrínsecamente desordenados’ y contrarios a la ley natural (...)” y “no deben ser aprobados bajo ninguna circunstancia”, afirma. Luego de recordar que incluso en textos bíblicos se habla de la homosexualidad como algo “abominable”, destaca que “el contexto cultural de África, profundamente enraizado en los valores de la ley natural sobre matrimonio y familia, complica ulteriormente la aceptación de personas del mismo sexo, porque son vistas como una contradicción a las normas culturales e intrínsecamente corruptas”.

El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe

“En suma, las conferencias episcopales de África, que han reafirmado con fuerza su comunión con el papa Francisco, creen que las bendiciones extra-litúrgicas propuestas en la Declaración Fiducia Supplicans no pueden llevarse a cabo en África sin exponerse ellas mismas al escándalo”, sostiene

“Como Fiducia Supplicans claramente hace, recordamos que no cambia la doctrina sobre matrimonio y sexualidad y por esta razón, consideramos inapropiado para África bendecir uniones homosexuales o de parejas del mismo sexo porque, en nuestro contexto, esto causaría confusión y estaría en contradicción directa al ethos cultural de las comunidades africanas”, agrega. “El lenguaje de Fiducia Supplicans es demasiado sutil para que sea comprendido por gente simple”, critica.

El documento, que asegura su compromiso a darle asistencia pastoral a todos sus miembros y reconoce que las personas con tendencia homosexual deben ser tratadas con “respeto y dignidad”, termina haciendo un llamado a las comunidades cristianas a “no sentirse conmocionadas”. Recuerda que el papa Francisco “se opuso firmemente a cualquier forma de colonización cultural en África” y que “bendice al pueblo de África con todos su corazón y lo alienta a permanecer fiel, como siempre, en la defensa de los valores cristianos”.

La semana pasada, justamente para intentar contrarrestar el revuelo causado por Fiducia Supplicans en los sectores más conservadores de la Iglesia de todo el mundo, el cardenal Fernández difundió una nota aclaratoria, en la que destacó que no había ningún cambio de doctrina de la Iglesia en este documento. Fernández –que en estos días está siendo atacado por un viejo libro que ha sido reflotado en el que habla explícitamente del orgasmo-, en esa nota aclaratoria también destacó que nadie estaba obligado a dar estas bendiciones de tipo pastoral a las parejas homosexuales o irregulares, que no había ninguna imposición a hacerlo, sino que cada obispo debía tener en cuenta el contexto y su grey. Pero, evidentemente, la aclaración no fue suficiente.