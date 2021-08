En Uruguay estiman que el retorno de los argentinos se producirá de forma paulatina

MONTEVIDEO.- Durante el día de hoy, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunciará los detalles de la reapertura parcial y gradual de las fronteras uruguayas para no residentes. La expectativa de algunos es recibir una avalancha de argentinos. No obstante, hay circunstancias, sobre las que Uruguay no tiene incidencia, que pueden entorpecer el arribo de argentinos, lo que hace esperar que el retorno sea más bien paulatino.

Según los adelantos que se han conocido hasta ahora del anuncio, en la primera etapa de la reapertura de las fronteras se permitirá el ingreso a los extranjeros con propiedades en Uruguay y que estén inmunizados contra el Covid-19. Un mes después comenzará la segunda fase del plan que incluirá, “si todo sigue bien”, habilitar el ingreso de turistas extranjeros vacunados, con dos dosis y 15 días posteriores de inmunización, según explicó el ministro de Turismo Germán Cardoso. La tercera etapa podría ser poner en marcha una especie de “turismo de vacunas” esto implica la posibilidad de administrar las dosis contra el Covid-19 a extranjeros en Uruguay, tal como informara Qué Pasa este fin de semana.

Luego que trascendiera públicamente que Uruguay reabriría gradualmente sus fronteras, las consultas de argentinos sobre los detalles del plan se multiplicaron geométricamente.

Las interrogantes que han venido recibiendo operadores inmobiliarios uruguayos y argentinos apuntan a conocer detalles sobre posibles inversiones en propiedades en Uruguay, así como sobre condiciones de radicación y obtención de la residencia fiscal en suelo uruguayo.

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay

José Luis Soba, gerente de la inmobiliaria Braglia en Punta del Este, comentó a El País que “muchos propietarios han consultado acerca de cómo será el sistema para la apertura” y también preguntaron “en qué condiciones está el mercado para invertir en esta zona y radicarse”.

Días atrás, Ricardo Mataloni, director comercial de la desarrolladora argentina, que también opera en Uruguay, Vitrium Capital comentó que hay potenciales clientes que muestran intenciones de “comprar dos o tres inmuebles en Montevideo: uno para vivienda permanente y el resto, para generar una renta”. Soba confirmó el fenómeno. “Hay argentinos que están adquiriendo propiedades en Montevideo para generar renta”, aseguró.

Obstáculos

En Uruguay se estima que las restricciones que impuso la administración de Alberto Fernández para el retorno de quienes decidan irse de la Argentina son uno los principales obstáculos para que los miles de argentinos que tienen propiedades en suelo uruguayo ingresen a territorio nacional en las próximas semanas.

En este momento, el gobierno de Fernández solo permite la vuelta desde el exterior de 1700 ciudadanos por día, hasta el viernes pasado eran solo 600 y, a no ser que se apruebe un régimen especial para los países limítrofes, eso sin duda es una traba para los viajeros. La disparidad cambiaria entre ambos países -Uruguay está muy caro en términos relativos para los argentinos pese a que la inflación de julio llegó en la vecina orilla al 50,2%- también puede constituir un freno a la llegada de los turistas de ese país, sobre todo en la segunda fase del plan cuando las fronteras se abran para todos.

Oscar Vilas

El País (Uruguay)