Estados Unidos: el FBI arrestó a un agente de la CIA que filtró archivos “confidenciales” sobre los planes de Israel de atacar Irán

WASHINGTON D.C. - El FBI arrestó a un agente de la CIA, del gobierno de Estados Unidos, acusado de filtrar información confidencial y sensible acerca de los planes de Israel de atacar Irán, según informó The New York Times. El hombre, identificad como Asif William Rahman, quedó detenido en Camboya y sería juzgado en la ciudad de Guam.

Rahman fue acusado formalmente la semana pasada en un tribunal federal del estado de Virginia con dos cargos por difusión “intencional” de información de defensa nacional. Se trata de cargos que implican un grave delito que podrían acarrear significativas penas de prisión, amparadas en la jurisprudencia de casos anteriores.

Por el momento, se desconoce si el acusado cuenta con un abogado o si la agencia federal en la que trabajaba le asignó alguno pero, según funcionarios, Rahman contaba autorización de alto nivel y acceso a información compartimentada sensible.

El contenido de la información filtrada fue publicado hace poco más de un mes en el servicio de mensajería con sede en Rusia, Télegram. Se trata de una serie de documentos referidos a la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Agencia de Seguridad Nacional.

Según pudo reconstruir The New York Times, quien fue el primer medio en dar a conocer la detención de Rahman, el material señalaba que Israel estaba movilizando personal y equipo militar para llevar a cabo una ofensiva contra Irán en respuesta a los ataque con misiles balísticos del 1 de octubre.

Tal y como se anticipaba en aquellos archivos, Israel llevó a cabo un ataque de represalia contra objetivos en distintos puntos de Irán a finales del mes pasado, pero se desconoce si la maniobra militar debió verse postergada o adelantada, tras la filtración de los documentos.

Cabe destacar, que según se pudo constatar, se trataba de archivos que “únicamente se podían compartir entre Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia”.

Tras conocerse la difusión de los documentos, fue la Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) la encargada de iniciar una investigación acerca de cómo fue que se dio a conocer la información.

Entre las primeras hipótesis que se barajaron, se incluyó la posibilidad de que fuera una filtración intencional por parte de un miembro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos o algún otro método, como un hackeo.

Además, se inició un exhaustivo análisis de los documentos privados con la intención de descartar alguna otra información de inteligencia que pudiera estar en riesgo.

Para dar con Rahman, se trazó un registro de quiénes fueron las personas que tuvieron accesos a la información antes de ser publicados y mediante tecnología de rastreo informático de alto calibre se dio con la localización del acusado.

