Extranjeros con PCR negativo y dos vacunas podrán entrar a Uruguay sin hacer cuarentena

MONTEVIDEO.- El gobierno de Uruguay resolvió este miércoles que estarán eximidos de realizar cuarentena los extranjeros que ingresen al país con un test PCR negativo y las dos dosis de cualquiera de las vacunas contra el coronavirus, además de los 15 días posteriores de inmunización cumplidos. Así lo informó Telemundo y confirmó El País en base a fuentes de Presidencia.

Hasta el momento rige una serie de condiciones de ingreso al país durante la emergencia sanitaria. Se requiere el test PCR negativo de coronavirus, realizado hasta 72 horas antes del inicio del viaje.Además, se solicita una declaración jurada a través de la aplicación Coronavirus Uy o del sitio web Trámites en Línea donde se manifieste la ausencia de síntomas y contacto con casos confirmados o sospechosos de COVID-19 y la cuarentena preventiva de siete días, que ahora se levanta.

Reaperturas

Por otra parte, a partir del próximo lunes volverán a abrir los gimnasios y free shops, cerrados por disposición del gobierno desde el 23 de marzo, en el marco de las medidas dispuestas para frenar el avance de contagios de coronavirus, según informó Telemundo y confirmaron a El País fuentes del gobierno.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este martes en Las Piedras que estaba de acuerdo en la reapertura de los gimnasios y que había dialogado sobre el tema con el secretario de Deportes, Sebastián Bauzá, pero que no lo había tratado con los ministros. ”Todos sabemos que el deporte es salud y si se hace con determinados protocolos… estuve hablando con Sebastián Bauzá, pero no es una decisión tomada, simplemente es una visión personal. De todas las actividades que hoy no están pudiéndose realizar esa es una de las que me parece que tenemos que volver en un futuro”, había dicho el mandatario.

La noticia de la reapertura de se da tras varias movilizaciones de dueños de gimnasios y tras el pedido formal de los diputados a la presidencia de que los free shop volvieran a la actividad, realizado hace una semana. ”Queremos que se abran los free shops y vamos a ser los primeros responsables en solicitar el cierre en la medida en que por el ingreso de brasileños aumenten los casos”, dijo en ese momento la diputada Carmen Tort (Partido Nacional).

En cuanto a la vuelta a la presencialidad en la educación, Lacalle Pou anunció que este miércoles podría haber “novedades por parte de las autoridades educativas”.

”Una cosa es el retorno de los niños a clase y otra lo que se genera alrededor cuando los padres los van a buscar. Hay que tratar de que ahí no se produzcan los problemas que puede aparejar el retorno a clases”, indicó el presidente, citado por el diario local El Observador.

Uruguay, que le año pasado fue uno de los países que mejor controló la pandemia en la región, lidera la tasa de muertes por millón de habitantes por coronavirus en el mundo en la última semana (15,22), según los datos del sitio Our World in Data.

