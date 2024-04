Francisco hará en septiembre la gira más larga de su pontificado y parece complicarse el viaje a la Argentina

Escuchar

ROMA.- Más allá de las dificultades de movimiento, bronquitis que vienen y van y achaques de la edad, el papa Francisco viajará en septiembre próximo a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, confirmó este viernes el Vaticano. Será el viaje número 45 de su pontificado, el más largo y el primero a Oceanía.

“Aceptando la invitación de los respectivos jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas, el papa Francisco hará un viaje apostólico a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur del 2 al 13 de septiembre, yendo a Yakarta del 3 al 6 de septiembre, a Port Moresby y Vanimo del 6 al 9 de septiembre, a Dili del 9 al 11 de septiembre y a Singapur del 11 al 13 de septiembre”, anunció Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede. “El programa del viaje será publicado en otro momento”, agregó el vocero.

El papa Francisco, en la Plaza San Pedro. (AP/Andrew Medichini) Andrew Medichini - AP

En los últimos meses, en diversas entrevistas, el propio Francisco había adelantado su intención de emprender este viaje a Asia y Oceanía, después del cual, también dijo, quizás “si se puede”, iría a la Argentina, una asignatura pendiente. También se espera que, antes de fin de año el exarzobispo de Buenos Aires haga un viaje a Bélgica para el 600 aniversario de la Universidad Católica de Lovaina.

Al confirmarse este viaje, que será más que exigente para cualquier persona y más, para alguien de 87 años que tiene un problema de rodilla por el que se desplaza en silla de ruedas, parece complicarse una visita a la Argentina, que sería otro viaje largo, pero de la otra parte del planeta, y que debería incluir, además, Uruguay. En octubre, por otro lado, se celebrará en Roma la segunda parte del sínodo sobre sinodalidad, al que se esperan viajen cardenales y obispos desde todo el mundo, por lo que en ese mes la agenda no permitiría ningún otro desplazamiento desde Roma.

El papa Francisco, en la Plaza San Pedro. (Andreas SOLARO / AFP) ANDREAS SOLARO - AFP

Francisco ya visitó 61 países en 44 viajes internacionales. En verdad que estaba programado un viaje a Asia en 2020, pero debió postponerse debido a la pandemia. Timor Oriental es considerado el país más católico de Asia: el 97% de sus 1,4 millones de habitantes es católico; mientras que sólo el 26% de los 10 millones de habitantes de Papúa Nueva Guinea es católico. Desde hace tiempo que Francisco, papa jesuita que siempre pensó que el futuro de la Iglesia católica está en Oriente, quería visitar estos dos países de la periferia del mundo. Indonesia, por otro lado, es el país con la mayor población musulmana del mundo y en Singapur la mayoría es budista.

En su último libro de memorias, “Vida, mi historia a través de la Historia”, que salió en las últimas semanas, el papa Francisco reiteró su deseo de viajar a la Argentina y recordó la invitación que le hizo el actual mandatario libertario. “En lo que respecta a mi país, Argentina, el nuevo presidente Javier Milei me ha invitado a un viaje ‘en son de paz’”, dijo, aludiendo, sin mencionar, a las críticas e insultos dichos en el pasado por el jefe de Estado, que le pidió perdón por eso cuando se vieron en febrero pasado en el Vaticano.

“La situación allí no es fácil, mucha gente sufre la pobreza y querría llevar mi cercanía. Espero poder ir, me gustaría, aunque para mí ya no sea fácil viajar como hacía antes, sobre todo largas distancias. Ya veremos qué decide el Señor para mí”, agregó, en conversación con el periodista italiano Fabio Marchese Ragona, en la que dejó entender que aún no hay nada decidido.

En una entrevista al diario La Stampa de fin de enero, al hablar nuevamente de este demorado viaje, el Papa lo consideró “una hipótesis” que “por ahora está entre paréntesis”, al precisar, por otro lado, que “la organización de la visita aún no ha comenzado”.

Confirmado ahora que su viaje a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur será en la primera quincena de septiembre, se especula que el añorado viaje a la Argentina dependerá de cómo su físico quedará después de este periplo agotador de por sí, que se convertirá en el más largo de su pontificado; aunque, también, de la situación social y política en su madre patria.