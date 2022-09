Gianfranco Pasquino: “Es un éxito personal de Giorgia Meloni, pero no es un éxito de las mujeres”

ROMA.- Gianfranco Pasquino, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad de Bologna, alumno de grandes maestros como Norberto Bobbio y Giovanni Sartori, no oculta que está preocupado por la política europea “soberanista” que prometió implementar Giorgia Meloni, la gran ganadora de las elecciones legislativas y primera mujer que llegará a ser primera ministra de Italia.

En una entrevista con LA NACION desde su casa de Bologna, Pasquino –turinés como Bobbio y senador de partidos progresistas en dos oportunidades-, advirtió de las “consecuencias negativas” que el gobierno de derecha de Meloni tendrá para Italia, que para él, sin embargo, no durará cinco años. “El gobierno que asumirá a mediados de octubre no llegará intacto al final de la legislatura”, pronosticó el “professore”, que también enseñó en la Johns Hopkins University. Explicó, además, por qué Meloni y su partido posfascista consiguieron un resultado histórico. Y destacó que se trata de “un éxito de Giorgia Meloni, un éxito personal, suyo, político, pero no un éxito de las mujeres”.

-¿Como evalúa usted este resultado histórico de Giorgia Meloni?

-Meloni estuvo muy bien. Primero, porque supo hacer una oposición seria, coherente, sin levantar los tonos del contraste, de vez en cuando aceptando las cosas que hacía el gobierno de Draghi, dando, así, la impresión de una persona que sabía hacer las cosas que es necesario hacer en política, sin las exageraciones de [Matteo] Salvini, de [Silvio] Berlusconi y, también, de [Giuseppe] Conte. Segundo, Meloni tiene un partido que cuenta con personas que están, como se dice, en el territorio, que organizan la política, hablan de política, están presentes, porque la política es también una relación entre personas. Tercero, Meloni le sacó votos tanto a Salvini como Berlusconi porque no hicieron las cosas bien. Por ejemplo, tuvieron posiciones ambiguas sobra la agresión rusa en Ucrania, ambos dijeron cosas estúpidas en favor de Rusia, mientras que Meloni enseguida se posicionó en favor de la defensa de Ucrania.

-¿Usted está preocupado? Aunque últimamente Meloni se mostró más moderada ¿usted teme que pueda hacer saltar los equilibrios europeos o el PNRR (Plan Nacional de Resiliencia y Recuperación), es decir, los fondos millonarios que la UE le destinó a Italia?

-No creo que esté en los intereses de Meloni hacer saltar el PNRR, quizás querrá retocarlo y lo hará corriendo ciertos riesgos. Pero estoy preocupado porque Meloni tiene una política europea que no comparto, que es una política europea soberanista. Ella quiere que Italia vuelva a tener ciertas competencias, arrancándoselas a la Comisión Europea y, además, estoy preocupado por sus amistades como Vox en España, Orban en Hungría o el premier polaco. Sí, esto me preocupa porque ciertamente no es algo bueno y produce consecuencias negativas para Italia.

-Matteo Salvini hoy en su conferencia de prensa, amén que admitió que no hizo una buena elección, prometió cinco años de estabilidad con la derecha en el poder, que integrará... ¿Para usted son posibles cinco años de estabilidad?

-(Risas) Salvini no puede garantizar ninguna estabilidad. Salvini es inquieto, nervioso, es un derrotado, así que intentará tomarse alguna revancha, va a pretender posiciones importantes en el gobierno, hará errores cuando estará en el gobierno y hay que tener en cuenta este elemento. Segundo: si cambian la política europea de forma significativa, tendrán conflictos, tensiones, tendrán menos dinero y dificultades para gobernar. Tercero: cinco años de estabilidad ¿qué significa? ¿Hacer reformas o quedarse en el gobierno? Porque si hacen reformas erradas sufrirán las consecuencias de reformas erradas. Así que no, no creo que tendremos un gobierno de derecha que durará cinco años, creo que cometerán errores y cambiará el gobierno, lo que no quiere decir que terminará antes esta legislatura. El gobierno que asumirá a mediados de octubre no llegará intacto al final de la legislatura.

'De izquierda a derecha) El líder de la Lega, Matteo Salvini, el líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, y la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, en el escenario el 22 de septiembre de 2022, durante un mitin conjunto de los partidos de derecha italianos Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia, FdI), la Liga (Lega) y Forza Italia en la Piazza del Popolo en Roma, antes de las elecciones generales del 25 de septiembre. ALBERTO PIZZOLI - AFP

-¿Para usted el Partido Democrático logrará resucitar?

-Es una muy buena pregunta. Lo primero que se me ocurre es que el PD debe morir porque es un partido mal organizado desde el principio, que vivó una vida miserable, aunque estuvo en el gobierno. Hizo algunas cosas buenas, pero no logró, por ejempo, que pasara una ley contra la homofobia o una ley que le da la ciudadanía a los hijos de inmigrantes. Por lo tanto, el PD debe morir y debe ser reconstruido íntegramente y convertirse en un partido socialdemócrata. Tengo la impresión de que las personas que están ahí ahora no lo lograrán, tendrán un nuevo secretario y seguirá siendo un partido tristemente del 20% y no más.

-¿Qué piensa de Giuseppe Conte?

-Pienso todo lo peor de Giuseppe Conte porque en el origen de la victoria de la derecha está su decisión de no apoyar más al gobierno de Draghi. Fue él, en primera persona, el responsable de la caída de Draghi, a la que luego se unieron Salvini y Berlusconi. Pero sin su decisión, Draghi estaría aun en el gobierno. Desde el punto de vista de lo que pasó con su partido, el Movimiento Cinco Estrellas (M5E), sí, se puede jactar de haber alcanzado el 15% de los votos. Pero no hay que olvidar que el M5E en 2018 obtuvo el 33%. Él se jacta de un éxito con respecto a las previsiones que le daban un 10-12%, pero respecto del 33% con el que el M5E conquistó el Parlamento en marzo de 2018, perdío el 18%. Condujo dos gobierno y llevó al partido a un nivel bajísimo.

-Por primera vez una mujer llegará a ser primera ministra: ¿es algo importante?

-Sí, es importante en un partido de hombres como Hermanos de Italia, pero Meloni no es una mujer progresista, como tampoco lo era Margaret Thatcher. Por eso creo que no es un éxito de las mujeres, no. Es un éxito de Giorgia Meloni, un éxito personal, suyo, político, pero no un éxito de las mujeres. Y ella no diría que es un éxito de las mujeres, sino que es un éxito de sus capacidades. Y tiene razón.