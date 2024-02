escuchar

PUERTO PRÍNCIPE.- Un juez que investiga el asesinato del presidente Jovenel Moise, perpetrado en julio de 2021, emitió un informe final el lunes en el que imputó a unas 50 personas por implicación en el asesinato, incluida su viuda, Martine Moise, un ex primer ministro y un ex alto mando policial, informó la prensa local.

El medio haitiano AyiboPost publicó el lunes un documento de 122 páginas que presentó como una orden del juez encargado de investigar el caso, que sin embargo “no identifica claramente a los autores intelectuales del asesinato ni a los financiadores”.

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, sentado al lado de su esposa Martine durante su ceremonia de investidura en el Parlamento de Puerto Príncipe el martes 7 de febrero de 2017. Dieu Nalio Chery - AP

El documento fue presentado por el juez Walther Wesser Voltaire, el quinto juez en encabezar la investigación después de que los previos renunciaron por diversas razones, entre ellas el miedo a ser asesinados.

Según el texto, el juez pidió que Martine Moise y otras 50 personas fueran remitidas al tribunal penal “para ser juzgadas por cargos de conspiración criminal, robo a mano armada, terrorismo, asesinato y complicidad de asesinato, crímenes cometidos en prejuicio” de Moise.

“Los cargo concordantes y las pruebas que implican a la exprimera dama en el asesinato del presidente Jovenel Moise son suficientes”, señala el informe.

Agregó que “las declaraciones de la ex primera dama (...) están tan plagadas de contradicciones que dejan mucho que desear y la desacreditan”.

El ex primer ministro interino, Claude Joseph, y el exdirector de la policía nacional, Leon Charles, figuran entre los inculpados, y hay “pruebas suficientes” de complicidad de ambos en el asesinato del jefe de Estado haitiano.

El ex primer ministro interino de Haití Claude Joseph (derecha) saluda al entonces presidente Jovenel Moise, quien fue asesinado

Charles, quien ahora es el representante permanente de Haití ante la Organización de Estados Americanos (OEA), enfrenta los cargos más graves: homicidio, intento de homicidio, posesión y portación ilegal de armas, conspiración contra la seguridad interna del Estado y asociación delictuosa. Por su parte, Martine Moise y Joseph están acusados de complicidad y asociación delictuosa.

Tras darse a conocer el informe, Joseph acusó al actual primer ministro Ariel Henry de “socavar” la investigación y beneficiarse de la muerte del presidente.

“Henry... está usando el sistema de justicia haitiano como arma, persiguiendo a opositores políticos como yo. Es un golpe de Estado clásico”, declaró Joseph. “Fracasaron en matarme a mí y a Martine Moise el 7 de julio de 2021, y ahora usan el sistema de justicia haitiano para impulsar su agenda maquiavélica”.

En su informe, el juez puso de relieve que el ex secretario general del Palacio Nacional, Lyonel Valbrun, le dijo a las autoridades que recibió “fuerte presión” de parte de la ex primera dama para que pusiera la oficina presidencial a disposición de Joseph porque él la necesitaba para “organizar un consejo de ministros”.

El ex secretario general testificó que, dos días después del asesinato de su esposo, Martine Moise visitó el Palacio Nacional y pasó allí casi cinco horas- desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada- retirando “un montón de cosas”.

En esta fotografía publicada por la secretaria de Estado de Comunicación de Haití, la primera dama de Haití, Martine Moise, con un chaleco antibalas y el brazo derecho en cabestrillo, llega al aeropuerto internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, Haití, después de resultar herida en el ataque en el que mataron a su esposo AFP

Además, según este testimonio, la ex primera dama habría dicho en una conversación telefónica que “Jovenel no hizo nada por nosotros (...) el presidente le dijo a Ti Klod que creara un consejo de ministros; él llevará a cabo elecciones en tres meses de forma que yo pueda convertirme en presidenta... ahora tendremos poder”. El ex primer ministro Joseph es conocido por el apodo Ti Klod.

Respecto a las contradicciones en el discurso de la viuda, ella había declarado que en el momento del asesinato se refugió debajo de la cama para protegerse de los atacantes, pero el juez declaró que durante las investigaciones en la casa del exmandatario, las autoridades notaron que “ni siquiera una rata gigante... cuyo tamaño es de entre 35 y 45 centímetros” podría caber debajo de esa cama.

Jovenel Moise fue asesinado a tiros en su residencia el 7 de julio de 2021 por un comando de más de 20 personas, en su mayoría mercenarios colombianos, sin que intervinieran sus guardaespaldas. Martine Moise resultó herida en el ataque.

El oficial de policía que supervisaba la seguridad presidencial fue acusado de recibir 80.000 dólares para sobornar a ciertos agentes “para que permanecieran inactivos” durante el asesinato, según el informe.

El funeral de Jovenel el presidente asesinado de Haití Federico Rios/NYT - NYTNS

El haitiano-estadounidense Joseph Vincent fue condenado en febrero por un tribunal de Miami a cadena perpetua por su participación en el magnicidio.

La justicia estadounidense abrió diligencias contra 11 personas acusadas de participar en el asesinato, al señalar que el complot se urdió en Florida. Cuatro de ellas fueron condenadas a prisión perpetua, incluido Vincent.

Se prevé que las acusaciones del juez desestabilicen aún más a un país que ya enfrenta enormes dificultades debido a un repunte en la violencia de las pandillas y que vivió recientemente una serie de marchas en las que se exigía la renuncia del actual primer ministro, Ariel Henry.

Haití atraviesa una grave crisis política, humanitaria y de seguridad, con pandillas armadas que controlan zonas enteras del país, y el número de homicidios aumentó fuertemente en 2023. El asesinato de Moise agravó el caos en el país más pobre del continente americano.

Agencias AFP y AP

LA NACION

Temas Haití