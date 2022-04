Guerra Rusia-Ucrania: el plan A de Putin fracasó, ahora hay que evitar que su plan B tenga éxito

WASHINGTON.- La valiente y brillante respuesta de Ucrania al ataque de Rusia se celebra con razón en todo el mundo. Pero podría estar ocultando un peligro creciente. Si bien el asalto a Kiev y la región circundante fracasó, la estrategia de Moscú en el sur y el este de Ucrania bien podría tener éxito. Si lo hace, Rusia habrá convertido a Ucrania en un estado ruinoso económicamente paralizado, sin salida al mar y amenazado por tres frentes por el poder militar ruso, siempre vulnerable a otra incursión de Moscú. Se necesitará mucha más asistencia militar de Occidente para garantizar que este resultado catastrófico no se produzca.

Como Can Kasapoglu, un erudito militar y estratega, señaló proféticamente en las primeras semanas de la guerra en un ensayo para el Instituto Hudson, hay dos guerras distintas que tienen lugar en Ucrania, una en el norte y otra en el sur, y esta última ha sido “radicalmente más exitosa” para Moscú. Rusia ha podido sacar fuerzas y suministros de sus bases en Crimea y capturar las ciudades de Melitopol y Kherson. Mariupol ahora está rodeada e invadida por tropas rusas, y las fuerzas ucranianas atrapadas allí no pueden ser reabastecidas. El acceso de Ucrania al Mar de Azov ha sido bloqueado y, señala Kasapoglu, las fuerzas rusas tienen un corredor terrestre contiguo desde Crimea hasta las profundidades de Donbass. También están tratando de moverse hacia el oeste, de Kherson a Odessa.

Odessa es el premio. Como principal puerto desde el que Ucrania comercia con el mundo, es la ciudad económicamente más importante para Ucrania. También es una ciudad repleta de significado simbólico. Fue aquí en 1905 que un motín en el acorazado Potemkin (que se hizo famoso por la película de Sergei Eisenstein) marcó el comienzo de los problemas de la Rusia zarista.

Si Odessa cayera, Ucrania prácticamente no tendría salida al mar y el Mar Negro se convertiría esencialmente en un lago ruso, lo que seguramente tentaría a Moscú a extender su poder militar a Moldavia, que tiene su propia región disidente llena de muchos hablantes de ruso (Transnistria). El presidente ruso Vladimir Putin podría presentar este resultado como una gran victoria, liberando a los hablantes de ruso, ganando ciudades y puertos cruciales y convirtiendo a Ucrania en un estado vasallo inviable.

Esto no debe suceder, y los ucranianos luchan ferozmente para evitarlo. En el este de Ucrania, los rusos intentan avanzar desde Kherson, a través de la ciudad de Mykolaiv, pero se ven obstaculizados por el extraordinario coraje de los habitantes de la ciudad, que, según los informes, volaron el puente que conecta la ciudad con Odessa y bloquearon las vías del ferrocarril. Esta semana, las fuerzas ucranianas afirmaron que pudieron desplegar sus misiles Neptune nunca antes utilizados y hundir el crucero de misiles ruso Moskva. Aún así, es importante recordar que, antes de la invasión, Rusia tenía una ventaja de 10 a 1 en el gasto de defensa sobre Ucrania, y Putin parece decidido a seguir adelante, sin importar los costos.

El rol de Occidente

¿Qué pueden hacer Estados Unidos y Occidente? Mucho más de todo lo que ya están haciendo. Ucrania necesita más armas, especialmente aquellas que le dan un poder de combate asimétrico masivo. El teniente general retirado Mark Hertling, que ha tenido visión de futuro al diagnosticar las debilidades de Rusia y las fortalezas de Ucrania, me explicó que Ucrania necesita más equipo que le permita maniobrar rápidamente alrededor de las rígidas fuerzas de Rusia. Eso significa helicópteros, Humvees armados, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y drones de todo tipo. Los drones turcos han demostrado ser un arma increíblemente efectiva en este conflicto. Hertling insta a que Ucrania reciba más de esos, así como aviones no tripulados “kamikaze” estadounidenses y aviones no tripulados de inteligencia.

La armada rusa, que se ha estado concentrando en el Mar Negro, continúa representando un gran peligro para Odessa, amenazando con asediarla o lanzar un desembarco anfibio detrás de las líneas ucranianas. A pesar del supuesto éxito de los misiles Neptune, Ucrania no tiene la capacidad para detener a la armada rusa.

La OTAN debería considerar hacer algo similar a lo que hizo durante las guerras de los Balcanes en la década de 1990. Debería imponer un embargo en torno a esas aguas, evitando que las tropas rusas entren para atacar las ciudades de Ucrania o reabastecer a las fuerzas rusas. Los barcos de la OTAN operarían desde aguas internacionales, emitiendo a cualquier barco que se acerque un “aviso a los marineros” de que las fuerzas de la OTAN están activas en el área y advirtiéndoles que no entren.

El almirante retirado James Stavridis, excomandante supremo aliado de la OTAN, apoya las acciones que ha tomado la administración Biden, pero insta a una respuesta más agresiva de Occidente en todos los frentes. Dénle a Ucrania aviones de combate y sistemas de defensa aérea, tuiteó, y ayúdelo con ataques cibernéticos y dénle misiles antibuque para “hundir barcos rusos en [el] Mar Negro”.

Estados Unidos ha dedicado unos 16.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania desde la invasión. Mientras tanto, se espera que el mundo pague $320 mil millones a Rusia este año por su energía. Las sanciones económicas no obligarán a Putin a poner fin a la guerra mientras exista este vacío legal. La única presión que obligará a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones es la derrota militar, en el sur. El Plan A de Putin fracasó, pero no podemos permitir que su Plan B tenga éxito.

Por Fareed Zakaria