El 9 de diciembre de 2013, la Plaza Bolívar de Bogotá desbordaba de simpatizantes que se oponían a la destitución del alcalde de la capital colombiana. Allí Gustavo Petro juró a la gente que serían ellos los únicos capaces de ponerle un freno a sus acciones, dispuestas a llegar “hasta las últimas consecuencias, siempre por la paz y la democracia”. Entonces acuñó el Pacto: “Quiero que sean conscientes de que empezamos a vivir días de historia, no es una manifestación más”. Nueve años después, el izquierdista que se perfila como el favorito en las elecciones presidenciales del próximo domingo cumplió con su promesa. Sin importar el resultado que obtenga en los comicios, ya hizo historia. “Históricamente, la izquierda en Colombia ha tenido el problema de que las guerrillas se reivindicaban como marxistas. Si bien hubo partidos de izquierda democrática que rechazaban la lucha armada, siempre existió una tendencia a asimilar a la izquierda con la violencia, lo que le impidió que sea realmente competitiva en el país. Pero en este momento, Gustavo Petro llega como el primer candidato de izquierda con una posibilidad real de ganar” , dijo a LA NACION Yann Basset, director del grupo de Estudios de la Democracia de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. “Hoy puede ser la última manifestación en plaza pública de esta campaña electoral porque estoy seguro que el próximo domingo cambiaremos la historia de Colombia”, vaticinó el exalcalde de Bogotá en su cierre de campaña el domingo pasado, en la misma Plaza Bolívar en la que años atrás prometió que no se conformaría con una “Bogotá Humana”, sino que lograría una “Colombia Humana”.

En la misma línea, apuntan que Petro quebrantará la relación con el gobierno de Estados Unidos, entre otras cosas, ya que propone renegociar el tratado de libre comercio, y que su propuesta de reforma agraria lo llevará a la expropiación. Tal es así que firmó junto a su compañera de fórmula un documento simbólico en el que prometía no hacerlo de llegar a la presidencia. “Lo único que vamos a expropiar es la ignorancia inducida, la injustica social, la violencia perpetua”, disparó en otro mensaje a la oposición difundido en Twitter. “Entre más me atacan, más apoyo recibo”. La sombra del pasado Gustavo Francisco Petro Urrego nació un 19 de abril de 1960 en el municipio de Ciénaga de Oro, en el norte de Colombia, donde vivió hasta cuando llegó al segundo grado de colegio y su familia se mudó a Zipaquirá, a unos 45 kilómetros al norte de Bogotá. Hijo de Clara Nubia Urrego y de Gustavo Petro Sierra, de profesión maestro, vivía en una casa “pobre”- según describió a El Espectador. Desde el jardín de infantes deslumbraba por su inteligencia: aprendió a leer a una temprana edad y fue promovido a la primara antes de tiempo. Durante la secundaria, su afán por la lectura lo llevó a descubrir a Lenin y a Marx, al tiempo que desarrolló una profunda admiración por el fallecido escritor Gabriel García Márquez. Allí comenzó a familiarizarse con el movimiento obrero y sindical de Zipaquirá, donde avanzó en un camino que caracterizó como solitario, únicamente enfocado en la política. Fue mientras estudiaba en la Universidad Externado de Colombia la carrera de economía, a sus 17 años, que se unió al Movimiento 19 de abril o M-19, un grupo guerrillero que creció influenciado por la Revolución cubana y se desmovilizó en 1990. En la guerrilla adoptó el alias Aureliano, por el Coronel Buendía en Cien años de Soledad, un reflejo de su fanatismo por “Gabo”. En 1985, el Eme fue el grupo detrás de un ataque al Palacio de Justicia que dejó casi un centenar de muertos. Petro no participó: estaba tras las rejas. Había sido arrestado tiempo antes por el Ejército por posesión de armas y estuvo preso durante 18 meses, tiempo en el que asegura fue torturado por los militares. El fantasma de su pasado lo ha perseguido durante su camino en la política, en especial recordado por sus adversarios. Esto no le impidió ganar la elección como alcalde de Bogotá en 2011, el segundo cargo más importante de Colombia después de la presidencia. Algunas de las medidas más destacadas de su gestión fueron garantizar el consumo de agua gratis a la población de estratos más bajos, bajar la tasa de homicidios y aumentar el presupuesto en educación. En 2014, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 15 años de poder aspirar a cargos públicos por supuestas irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital colombiana. Petro no se quedó de brazos cruzados: llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que falló a su favor y logró su restitución.