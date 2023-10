escuchar

TEL AVIV.- Inesperado y mortal. El ataque de Hamás a Israel tomó por sorpresa a toda la estructura militar del Estado judío, empezando por la inteligencia. Hay varios comentaristas y expertos militares que hablan abiertamente de un “Pearl Harbor israelí”.

El hecho de que los ataques sorprendieran a las fuerzas de seguridad israelíes convierte al episodio en uno de los peores fallos de los servicios de inteligencia en la historia del país, una conmoción en una nación orgullosa de su intensa infiltración y vigilancia de los grupos militantes.

También fue visto como una reedición de lo que ocurrió el 6 de octubre de 1973 —hace exactamente 50 años— en la guerra de Yom Kippur, cuando los egipcios del sur y los sirios del norte irrumpieron sin previo aviso, arrojando al país al caos debido a la total falta de preparación de las fuerzas de defensa.

Ciudadanos se cubren del ataque palestino cerca de Gevim Kibbutz Agencia AFP - AFP

Si durante años Israel se ha concentrado en destruir los temibles túneles subterráneos que emergen de la Franja a través de la frontera, esta vez los milicianos han penetrado por tierra, cielo y mar, burlándose con ínfima facilidad de la frontera más controlada del mundo, dotada de altas barreras tecnológicas y vigilancia aérea las 24 horas.

“Podría decirse que Israel tiene los servicios de inteligencia más amplios y mejor financiados de Medio Oriente”, escribió el corresponsal en seguridad de la BBC. “Con los esfuerzos combinados del Shin Bet, la inteligencia interna israelí, el Mossad, su agencia de espionaje externa y todos los activos de las Fuerzas de Defensa de Israel, es francamente sorprendente que nadie viera venir esto”, agregó.

Los terroristas sembraron el terror en los kibutzim fronterizos: la toma de rehenes y el enorme número de víctimas demuestran lo poco que los israelíes esperaban de todo esto. La inteligencia sobre el terreno parecía más que deficiente; y las relaciones con los servicios de la ANP de Abu Mazen, que alguna vez fueron cruciales dada la hostilidad común hacia Hamas, evidentemente parecen haber sido eliminadas por gobiernos como el actual y los posteriores.

Víctimas en Sderot ap - AP

“Las fuerzas de seguridad israelíes frecuentemente se enteran con antelación de posibles ataques militantes y emiten alertas de seguridad. Que los militantes hayan podido organizar un ataque tan enorme y coordinado utilizando varios métodos diferentes, todos ellos aparentemente sin despertar preocupaciones en la inteligencia israelí, seguramente se convertirá en un gran problema para el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu”, resumió el analista Douglas Schorzman en The New York Times.

David Friedman, exembajador de Estados Unidos en Israel durante el gobierno de Donald Trump, dijo que nunca había visto que se rompieran las fronteras de esta manera, llamándolo un “fracaso de inteligencia” de Israel.

“En los 40 o más años que he estado siguiendo a Israel de una manera u otra, nunca he visto que esto suceda”, dijo este sábado en una entrevista. “Nunca he visto la frontera violada de esta manera. Por lo general, incluso si una persona de Gaza se acerca a la frontera, son interceptadas y neutralizadas mucho antes de que puedan hacer algo”. El ataque ha dejado a muchas personas enfadadas por lo que pasó y “sentirse muy frágiles”.

“Lo que es realmente preocupante de esto es que hay tantas víctimas civiles y las fotos de israelíes que son empujados a Jeeps y llevados a Gaza”, dijo Friedman. “Esto nunca ha sucedido antes. Hay una gran sensación de vulnerabilidad”.

Amos Harel, un gran experto en defensa, escribió en el portal de noticias Haaretz que “la comparación histórica en este caso es inevitable. Y es triste decirlo: la “konzeptzia” israelí (el término utilizado para definir la errónea afirmación de la infalibilidad de su doctrina militar después de la guerra victoriosa del 67) se derrumbó”, como hace 50 años.

Agencias ANSA y Reuters

LA NACION