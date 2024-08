Helicópteros, lanchas y tres buzos con solo 12 minutos por inmersión: así es el operativo para encontrar a los desaparecidos del yate en Sicilia

Escuchar

PORTICELLO, Sicilia.- Con las primeras luces del día se reanudó la búsqueda desesperada de las seis personas desaparecidas tras el naufragio de un yate frente a las costas de Sicilia. Los buzos de la policía enfrentan grandes dificultades mientras intentan acceder al casco del yate, donde se cree que los desaparecidos podrían estar atrapados.

Entre los desaparecidos se encuentran un magnate británico de la tecnología, recientemente absuelto de cargos de fraude, su abogado y un testigo clave de la defensa en el juicio.

El velero de lujo se encuentra a unos 50 metros de profundidad frente a Porticello, lo que requiere precauciones especiales para los equipos de rescate. Los rescatistas lograron abrir un pasaje para penetrar en el interior de los restos del naufragio. De esta manera los buzos deberían poder entrar al barco.

Esta foto tomada y distribuida el 19 de agosto de 2024 por los Vigili del Fuoco, el Cuerpo de Bomberos italiano, muestra a unos buzos frente a Porticello en el lugar donde se hundió el yate de lujo Bayesian, de bandera británica, con 22 personas a bordo. HANDOUT - Vigili del Fuoco

Pero los buzos trabajan en turnos de 12 minutos, esto ralentiza significativamente su progreso debido a las condiciones extremas y al espacio reducido en el interior del pecio. La profundidad y las limitaciones de tiempo hacen que la tarea de llegar al corazón del naufragio sea extremadamente desafiante y peligrosa.

Además, la búsqueda también continúa desde arriba con helicópteros y lanchas patrulleras que vigilan desde ayer la zona de Porticello.

El Bayesian, un yate de lujo de 56 metros de eslora y bandera británica, estaba amarrado a un kilómetro de Ponticello cuando se desató una tormenta antes de las 4 de la madrugada del lunes.

Funcionarios de protección civil dijeron que creían que el barco había sido alcanzado por un tornado sobre el agua, conocido como tromba de agua, sin embargo, ahora el yate está “prácticamente intacto”, según declaró al diario italiano Il Messaggero un buzo del servicio de bomberos y salvamento de Palermo: “Está apoyado sobre su costado, a estribor. No tiene cortes ni signos de impacto”, dijo.

Botes de rescate frente a la costa de Porticello, cerca de Palermo, el 20 de agosto de 2024, un día después del naufragio del yate de lujo Bayesian, de bandera británica. ALBERTO PIZZOLI - AFP

15 de las 22 personas que iban a bordo sobrevivieron, entre ellas una madre que dijo haber sostenido a su bebé de un año sobre las olas para salvarla. Se ha recuperado un cadáver, identificado por las autoridades como el cocinero a bordo. Los bomberos han declarado que las otras seis personas a bordo se considerarán desaparecidas hasta que sean localizadas entre los restos del naufragio.

Karsten Borner, el capitán del Sir Robert Baden Powell, que rescató a los sobrevivientes que lograron subir a un bote salvavidas, comentó que pudo ver el yate Bayesian cuando se acercaba la tormenta. Sin embargo, después de que la tormenta amainó, el yate había desaparecido. Borner relató lo que los sobrevivientes le contaron que “el yate se volcó y se hundió en apenas dos minutos”.

Una carrera contra el tiempo

Tres buceadores, entrenados para operar en espacios estrechos como cuevas, descendieron con tanques de oxígeno hasta el pecio a unos 50 metros bajo la superficie marina para retomar la búsqueda de los desaparecidos.

Debido a la profundidad, cada inmersión está limitada a 12 minutos cada vez, incluidos dos minutos para descender y ascender, explicó Luca Cari, vocero del servicio de bomberos.

“Los equipos están formados por dos espeleólogos que deben afrontar dificultades considerables. A esa profundidad, los buzos pueden permanecer bajo el agua un máximo de 12 minutos, de los cuales dos sirven para descender y ascender. Por tanto el tiempo real para realizar las búsquedas es de 10 minutos por inmersión”, explicó.

Por el momento, los buzos sólo han logrado inspeccionar el puente de mando del Bayesian, “que está lleno de cables eléctricos”: no han encontrado ningún cadáver allí, dijo Cari, según el diario italiano Corriere della Sera. Además agregó que desde fuera, y en particular desde las ventanas del velero, no se ve nada.

Por su parte, los bomberos entraron al velero por una escalera y llegaron a la sala de espera: en estas horas están intentando encontrar el mejor punto para acceder a las demás estancias del barco y trabajar con seguridad. “Hemos identificado una ventana de cristal por la que podríamos pasar. Pero está cerrado por dentro y tiene tres centímetros de grosor, así que debemos poder sacarlo y así podremos avanzar mejor por dentro”.

Una imagen muestra el velero llamado Sir Robert Baden Powell anclado en Porticello, cerca de Palermo, el 20 de agosto de 2024, un día después de que el yate de lujo Bayesian, de bandera británica, se hundiera con 22 personas a bordo. ALBERTO PIZZOLI - AFP

Los buzos aún no han podido acceder a los camarotes de debajo de la cubierta porque estaban bloqueados por muebles que se habían desplazado durante la violenta tormenta. Los equipos de rescate suponen que los seis desaparecidos se encuentran en esos camarotes porque la tormenta se produjo cuando la mayoría estaba durmiendo, pero no han podido verificar su presencia.

Cari dijo que la búsqueda estaba procediendo de forma más lenta que otro gran naufragio en Italia, el crucero Costa Concordia de 2012 que volcó sobre su costado frente a la costa de Toscana, debido a la profundidad del naufragio y el espacio que los buzos tienen que maniobrar.

“Aquello era mucho más sencillo. Aquí todo está más apretado”, dijo.

Los desaparecidos

Entre los desaparecidos estaba Mike Lynch, que en su día fue aclamado como el rey británico de la tecnología. En junio fue absuelto de los cargos de fraude y conspiración en un juicio federal estadounidense relacionado con la adquisición de su empresa, Autonomy Corp, por Hewlett Packard, valorada en 11.000 millones de dólares. Su esposa, Angela Bacares, sobrevivió.

Mike Lynch, consejero delegado de Autonomy Group, asiste a la cumbre de consejeros delegados de The Times en el Hotel Savoy de Londres, el 21 de junio de 2011. BEN GURR - POOL

Las vacaciones en barco parecían una especie de celebración tras la absolución de Lynch. Algunas de las personas que apoyaron a Lynch durante todo el calvario estaban a bordo, incluido uno de los abogados de Lynch en EE.UU., Christopher Morvillo, y la esposa de Morvillo, una diseñadora de joyas que trabaja bajo el nombre de Neda Nassiri.

También faltan Jonathan Bloomer, presidente de Morgan Stanley International y ex jefe del comité de auditoría de Autonomy que testificó en defensa de Lynch, y su esposa.

Aki Hussain, consejero delegado de la aseguradora internacional Hiscox Group, de la que Bloomer era presidente, dijo que la compañía estaba “profundamente conmocionada y entristecida por este trágico suceso”.

Servicios de emergencia en el lugar de la búsqueda de un barco desaparecido, en Porticello Santa Flavia, Italia, lunes 19 de agosto de 2024. Alberto Lo Bianco / - LaPresse

El yate, construido en 2008 por la empresa italiana Perini Navi, transportaba 12 pasajeros y 10 tripulantes. Según las empresas de alquiler en línea, ha estado disponible para alquiler por unos 215.000 dólares a la semana y destaca por su enorme mástil de aluminio de 75 metros de altura, uno de los más altos del mundo.

Agencias AP, AFP y ANSA

LA NACION

Temas SiciliaItalia