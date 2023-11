escuchar

MONTEVIDEO.- El clima era hostil, el momento del gobierno no era el mejor –la tormenta política que atraviesa por las derivaciones del caso Marset todavía soplan con fuerza– y lo que tenía por delante el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, era la inauguración “más emblemática” de su gestión, según un importante integrante de esta administración.

Pero ya al llegar a Santín Carlos Rossi y Pedro Castellano, en donde se inauguraría el hospital del Cerro de ASSE –vieja promesa de campaña–, Lacalle Pou constató lo que sabía que lo esperaba: una tensión compuesta por intensos reclamos de militantes del Frente Amplio (FA), y gritos de apoyo de parte de los suyos, sobre todo de militantes nacionalistas y del sector Espacio 40.

Participamos de la inauguración del Hospital del Cerro en el departamento de Montevideo. pic.twitter.com/KA69gKpslJ — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) November 6, 2023

Pero la voz temblorosa al alzarla al borde del grito y la gestualidad vehemente del presidente hicieron a muchos sentir que presenciaban un acto de campaña. Algo que se vio como necesario, según señaló a El País un legislador nacionalista que estaba en el acto, por el momento complejo que sufre el gobierno y porque el Partido Nacional pedía que “el capitán se pusiera el brazalete”.

La de ayer fue además la primera aparición pública que hizo Lacalle Pou luego de la conferencia que dio el sábado, en la que anunció el cese de tres funcionarios –el ministro y subsecretario del Interior más el asesor presidencial Roberto Lafluf–, todo como consecuencia de revelaciones incómodas para el gobierno que hizo la exvicecanciller Carolina Ache en Fiscalía, y que de momento dejó sentada la tesis de que el Poder Ejecutivo buscó ocultar un chat que demostraba que las autoridades conocían al narcotraficante Sebastián Marset al momento de otorgarle un pasaporte en noviembre de 2021.

"Ineptos" y "corruptos": manifestantes se acercaron este lunes al presidente Lacalle Pou cuando fue a inaugurar el Hospital del Cerro. pic.twitter.com/QNK1f8n3Xc — Telemundo (@TelemundoUY) November 6, 2023

Los gritos de la militancia frenteamplista, que se hizo presente con bombos y cornetas, hacían directa referencia a este problema político, al igual que los carteles, que contenían frases como “con un hospitalito no se tapa la corrupción, la mafia ni el hambre en niños” –firmado por el Movimiento de Participación Popular–, “el presidente sabía” o “Estado narco”.

Y el presidente no perdió oportunidad de dirigirse a quienes lo estaban acribillando. Los miró atento mientras se entonaba el himno –y los militantes, sin cantarlo, insultaban–, y les habló casi al comienzo de su discurso, cuando afirmó que él prefería expresarse “de manera serena y respetuosa porque la razón no se tiene porque se levante la voz, el volumen o porque se grite”. “Siempre admiré el coraje silencioso, que es el que se demuestra en el sacrificio, en el trabajo, defendiendo las opiniones y respetando a los demás”, dijo.

Y volvió a hablarles al final, cuando de hecho explicitó que lo que diría iba dirigido a los que están “con ganas de que termine”. “Quedan 481 días de gobierno. ¿Y saben qué? Cuando pasen esos 481 días, ¿saben dónde yo voy a volver? Acá, al Cerro, como siempre vine, con una pequeña diferencia: hay un cartelito allá, dentro de todo los que me han dedicado hoy, (que dice) ‘hacete cargo’... Demás está decir”.

“PRESI HACETE CARGO”

- Hay un cartelito allá …..

En el cierre del acto de inauguración del Hospital del Cerro, el Presidente Lacalle Pou se dirige a la barra de frenteamplistas que concurrieron a interrumpir con carteles, cantos, gritos e improperios, incluso el himno nacional. pic.twitter.com/i3QHrHj3lO — NICOLÁS (@Zamosc2022) November 7, 2023

El intercambio con los militantes, que en su mayoría eran del MPP, no terminó allí, porque varios de ellos buscaron encararlo cuando comenzó la recorrida por el nuevo edificio.

Detuvo en un momento la rápida caminata al bordear la esquina para responderle a uno de ellos, que le dijo lo mismo, que se hiciera cargo (eslogan de su propia campaña en 2019).

“Estoy tratando, jefe”, respondió.

Luego, sobre la avenida Carlos María Ramírez, al que le dijo “narco ladrón” a los gritos y varias veces, el mandatario lo buscó furioso con la mirada. Pero eligió no contestar.

Otro manifestante le gritó a Lacalle Pou: “¡Sos un corrupto igual que todos los que te rodean!”.

“Vocación social”

El discurso era sobre el hospital, pero el presidente enlazó otros conceptos para hacer una defensa de los ejes de su gobierno, en especial el que considera que es el “fuerte componente social”. Y entonces dijo: “Lo que pasa es que no hacemos gárgaras con el desarrollo social y la asistencia a los que más necesitan, porque se hace y no se dice”.

Luego habló de la “vocación social del gobierno” para referirse a la política que llevó adelante durante la pandemia. “Cuando muchos pedían cuarentena obligatoria, nosotros nos negamos a encerrar a la gente que tiene que llevar el peso para la casa, y no debe haber habido acción más difícil y revolucionaria que darle libertad a la gente”, exclamó Lacalle Pou encendido, y a continuación afirmó que su gobierno buscó generar un “componente social” también en los “lugares más alejados del interior, esos que no salen en la prensa, que no tienen quién le haga un cartel”.

Así, siguió su discurso. Ante cada afirmación, recibía una ovación de los blancos que lo obligaba a parar antes de seguir, y al tiempo un griterío de desaprobación y odio de los frenteamplistas.

Por Joaquín Silva

El País/GDA

El País/GDA