TEL AVIV.– Desde los ataques terroristas del 7 de octubre, Israel ha recuperado un tesoro de material de inteligencia que sus militares están usando para evaluar la amplitud de los planes de Hamas, así como sus tácticas de batalla y sus capacidades bélicas, información que los ha ayudado a encarar la guerra en la Franja de Gaza y afilar sus tácticas de combate, según los propios funcionarios israelíes.

En el sitio de los ataques en Israel y en los campos de batalla de Gaza, los militares israelíes encontraron objetos y documentos que detallan la ubicación de las instalaciones y túneles de Hamas, incluido el modo en que funcionan y operan los túneles subterráneos, según documentos y otras informaciones suministradas por funcionarios de Israel al diario The New York Times para su verificación. También recuperaron una laptop que parece mostrar que el 7 de octubre Hamas tenía la intención de ocupar otras zonas de Israel que hasta ahora no se sabían, incluida una base militar al sur de Tel Aviv.

“En esta guerra estamos viendo algo que no vimos en guerras anteriores: fuerzas terrestres, incluidas unidades blindadas, que pueden aprovechar información de inteligencia precisa en tiempo real y transmitida directamente a ellos”, dice el brigadier general Hisham Ibrahim, comandante de una unidad de blindados. “La información de las unidades de inteligencia es transmitida velozmente a las fuerzas que combaten en el frente.”

Un bombardeo en Gaza MENAHEM KAHANA - AFP

Después del asalto de Hamas en territorio israelí que dejó unos 1200 muertos y a unos 240 rehenes en manos del grupo terrorista, el Ejército de Israel lanzó un contraataque devastador. En su esfuerzo por eliminar a Hamas, los israelíes bombardearon e invadieron el enclave, y ahora están librando una guerra que ya dejó más de 15.000 muertos en Gaza, según las autoridades sanitarias de la franja.

El lunes, en una reunión informativa para periodistas en una base militar al norte de Tel Aviv, los militares compartieron parte del material encontrados en el transcurso de la guerra en el cuerpo de los terroristas muertos y en áreas dentro de Gaza. Entre otras cosas, ese material incluye en conjunto mapas, folletos, transmisores, teléfonos, cámaras de video, walkie-talkies, computadoras y laptops. Según los funcionarios israelíes, esa información está siendo analizada por una nueva unidad israelí responsable de garantizar que los hallazgos lleguen rápidamente a los soldados en el frente.

Los militares dieron acceso a la prensa a esos documentos de inteligencia claves con el compromiso de los periodistas de no revelar los detalles nodulares, aunque habilitando que parte de la información esté disponible para su publicación. Los periodistas tuvieron que usar guantes de látex para manipular esos objetos y documentos, algunos de los cuales estaban manchados de sangre seca.

Tropas israelíes en Gaza - - Israeli Army

Los materiales revisados coincidían con otros documentos y equipos ya encontrados después de los ataques del 7 de octubre, con otra información hecha pública por el Ejército israelí y con datos revelados en videos difundidos por Hamas. También se cotejaron fotografías de combatientes muertos de Hamas y sus pertenencias personales con algunos de los mismos artículos compartidos por los militares en la sesión informativa.

Algunos de los documentos describen en detalle las tácticas y formaciones militares de Hamas. Uno de los documentos incluía la nómina de un pelotón con las edades de los combatientes: más de la mitad tenían más de 25 años, lo que indica que este pelotón en particular estaba integrado por miembros muy experimentados.

El Ejército israelí también recopiló fotos y videos de los líderes militares de Hamas, información que podría utilizarse para la selección de objetivos. El martes, el Ejército de Israel publicó la foto de lo que, según dijo, eran los altos mandos militares de Hamas disfrutando de una comida dentro de un túnel en el norte de Gaza. Los israelíes dijeron que cinco de esos hombres estaban muertos.

Las Brigadas Al Qassam, el brazo militar de Hamas, ya había confirmado previamente que al menos tres de los hombres de la imagen habían muerto. Además, el Ejército israelí aseguró haber recuperado diarios que llevaban consigo los atacantes de Hamas, así como otros objetos personales.

Ibrahim dijo que sobre la base de esa información había hecho “pequeños ajustes en la estrategia de combate” desde que comenzó la guerra.

Desde un campamento militar improvisado en el sur de Israel, Ibrahim supervisa aspectos de la guerra de tanques, que se desarrolla en un área densamente poblada. El general de 46 años es uno de los oficiales de más alto rango de la comunidad drusa de Israel, una minoría religiosa de habla árabe.

Desde que terminó la tregua humanitaria de la semana pasada, los soldados israelíes se han trabado en intensos combates cerca de la ciudad de Khan Younis, en el sur de Gaza, así como en los barrios residenciales del norte de Jabalia y Shajaiyeh. Y en esas batallas, los tanques israelíes han desempeñado un papel crucial. Desde que se reanudaron los combates han muerto más de una docena de soldados israelíes.

Ibrahim está totalmente enfocado en proteger a sus soldados y sus tanques, y en burlar a Hamas. Dice tener seis pequeños equipos desplegados sobre el terreno para obtener el tipo de información que recuperan sus diferentes unidades y que compartió con la prensa. El comandante dice que cada dos o tres días les envían “boletines informativos” a las fuerzas desplegadas en el terreno.

