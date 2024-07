Italia: matan a una osa que había atacado a un turista francés

Escuchar

Trento.- La osa Kj1, que el 16 de julio fue responsable del ataque contra un turista francés de 43 años en Naroncolo, en el municipio de Dro, en Trento, norte de Italia, fue abatida en la madrugada de este martes. El asesinato provocó duras reacciones de los ecologistas pero también del mundo de la política.

Después de dos órdenes de muerte suspendidas por el TAR (Tribunal Administrativo Regional), la primera de las cuales no indicaba el nombre del oso, que aún no había sido identificado por la Fundación Edmund Mach, la tarde del lunes 29 de julio el presidente de la provincia de Trento, Maurizio Fugatti firmó el decreto de reducción.

La medida se tomó en virtud de la ley provincial número 9 de 2018 que, tras la reforma realizada el año pasado, autoriza al presidente de la Provincia a “sacar, capturar o matar limitadamente a las especies Ursus arctos y Canis lupus por determinadas razones de interés público significativo, entre ellas, el objetivo de garantizar los intereses de la salud y la seguridad públicas”.

Así, a primera hora de la mañana de este martes, un equipo del Cuerpo Forestal de Trentino ejecutó el decreto firmado por Fugatti. La osa, que tenía 22 años y llevaba tres cachorros a cuestas, fue fácilmente identificada gracias al radiocollar que le colocaron el 23 de julio, cuando fue capturada y luego liberada en su hábitat natural.

La superficie por la que se movió era de aproximadamente 11.000 hectáreas, “caracterizada por una densa red de senderos y caminos forestales, que se extienden a lo largo de más de 250 kilómetros en total con aproximadamente 100 posibles accesos peatonales”, se lee en el decreto de abatimiento, en el que, en además del dictamen favorable de ISPRA (Instituto Superior para la Protección y la Investigación Ambiental), se cita también el informe de investigación del Servicio de Vida Silvestre de la provincia de Trento. Sólo en los últimos días, del 23 al 30 de julio, la osa se desplazó a una zona entre los municipios de Tenno y Arco.

En el decreto también se mencionan todas las interacciones que Kj1 tuvo con el hombre, que son siete, “todas ocurrieron en los meses de verano” de 2017 a 2024, y los “diversos daños (68)” de los que ella fue responsable.

Los cachorros, que en realidad son ejemplares subadultos, permanecieron libres como exige el protocolo de manejo elaborado cuando Daniza fue sacrificada en 2014. Según los expertos, el cautiverio de los más pequeños, aunque sea por poco tiempo, correría el riesgo de darles confianza. El protocolo pasa por proceder al seguimiento de su estado de salud.

La reacción del mundo político fue inmediata. ”Ya le he dicho al presidente Fugatti: la supresión de los osos individuales no es la solución al problema”, afirmó el ministro de Medio Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. ”Comprendo el estado de ánimo de los administradores y de la población -añadió- pero hoy vivimos los efectos de un error del pasado, debido a una elección desacertada de explotación turística de la imagen del oso en Trentino hecha hace 25 años, sin duda, un camino a seguir es la esterilización y estamos trabajando en ello con Ispra, pero esta medida, si no va acompañada de una información correcta a los ciudadanos y de nuevas acciones, corre el riesgo de ser insuficiente”.

Según la presidenta del Intergrupo parlamentario para los derechos de los animales y la protección del medio ambiente, Michela Vittoria Brambilla, el presidente de la provincia de Trento habría “mostrado pruebas de crueldad, arrogancia e impotencia”.

”El ministro Pichetto Fratin se equivoca. Suprimir a los osos individuales que se muestran confiados o peligrosos es precisamente la solución que nos permite conservar la población de osos, siempre que esté compuesta por aquellos individuos que, por naturaleza, no están dispuestos a acercarse humanos”, responde el vicepresidente del Grupo para las Autonomías, Luigi Spagnolli.

Asociaciones defensoras de los animales, entre ellas ENPA (Ente Nacional para la Protección de Animales), presentaron una denuncia ante la fiscalía de Trento contra el presidente Fugatti por violación del artículo 544 bis del Código Penal por matar a un animal de forma cruel o innecesaria.

Mientras LAV (la Liga Antivivisección) anuncia también su intención de denunciar al presidente de la provincia de Trento, LEAL (Liga Leal Antiviviseccionista) pide “acceso inmediato a los documentos” y además formaliza “la solicitud de que se realice una necropsia en presencia de un experto de parte” de la asociación.

Finalmente, Codacons (Coordinación de las Asociaciones para la Defensa del Ambiente) anuncia una denuncia ante el poder judicial local para pedir “que se investiguen las acciones del presidente de la provincia autónoma de Trento, Maurizio Fugatti, que, como se sabe, firmó ayer un decreto ordenando la eliminación del ejemplar de osa Kj1 mediante sacrificio”.

LA NACION