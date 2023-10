escuchar

El argentino Itzik Horn vive momentos de desesperación desde ayer. Iair y Eitan, dos de sus hijos, también argentinos, están desaparecidos tras los ataques que lanzó el grupo extremista Hamas en Israel, el país donde los tres viven. En diálogo con LN+, el hombre dijo estar dispuesto a “escuchar lo peor” para conocer el paradero de los jóvenes, con los que perdió contacto cuando estaban en el kibutz Nir Oz, cercano a la Franja de Gaza.

“Estoy dispuesto a escuchar lo peor, pero a saber algo. Dios no lo permita. Pero decís ‘los mataron’, bueno, los mataron, pero sabés. Ahora no sabés si están secuestrados, muertos tirados en algún lado... Esto es terrible”, contó con angustia el hombre, que también expuso: “Me siento mal. Me siento totalmente impotente. Yo en lo personal no tengo algo que hacer. Me llaman y les digo que, si creen, recen, pidan, prendan una vela”. Horn ya se contactó con autoridades, vecinos, allegados, hospitales; y todavía no hay información.

#Israel #AyudaLos hijos de nuestro compañero en Israel, Itzik Horn se encuentran desaparecidos desde el sábado 6. Iair y Eitan Horn estaban en el kibutz Nir Oz, en el sur del país. Por información, escribir en Facebook https://t.co/Z1VpGfHW7V o llamar al 972 52 597 8359 pic.twitter.com/1S0AwS0nw2 — CorresponsalesOk (@CenLinea) October 8, 2023

“Mi hijo mayor, Iair, vive en el kibutz Nir Oz, que es de donde faltan los chicos; y mi hijo menor lo fue a visitar porque en Israel todavía era feriado. A primera hora de la mañana de ayer, que empezó esta brutal y salvaje invasión de los terroristas de Hamas, sonaron las primeras sirenas e intercambié con mi hijo mayor: ‘¿Estás en el refugio? Chau’”, comenzó a relatar este hombre que espera novedades.

Dijo que después se enteró que en el lugar donde estaban sus hijos entraron los terroristas y hubo combates, como así también que se cayeron la mayoría de las comunicaciones en los poblados cercanos a Gaza. “Hoy por la mañana, cuando en otros kibutz estaban comunicados, me imaginé ‘voy a esperar un ratito más y seguramente me podré comunicar con ellos’. Y cuando llamaba, no me contestaban por WhatsApp, ni por SMS, ni por el teléfono directo. Llamé a un amigo y me confirmó que están desaparecidos, que los buscaron por todo el kibutz, que en la casa no están... Que no están. Ayer buscaron por la noche, hoy por la mañana y no los encuentran”, reveló.

Asimismo sostuvo que nadie del gobierno de Israel tomó contacto para avisar si podrían llegar a estar secuestrados y que las demás familias que intuyen eso es porque reconocieron a sus allegados en videos difundidos por redes sociales. Él a sus hijos no los vio.

“Me puse en contacto con los hospitales de la zona para ver si los recibieron como heridos, con documentos y sin documentos, y no hay ningún tipo de confirmación. A algunos lugares mandé fotos, pero acá donde vivo los caminos están cerrados. La orden es no alejarse de los refugios porque Hamas y la Yihad Islámica siguen disparando. Amigos se comunicaron con la Cancillería y la Embajada”, indicó sobre cómo vive estos momentos.

También dio cuenta de la incertidumbre que hay en las poblaciones cercanas a la zona más cruda de conflicto, cerca de la frontera, donde puntualizó que continúan los ataques. “Puede no caerte un misil, pero sí un resto de la cúpula de hierro”, comentó Horn, quien aseveró, pese a las fricciones que había en Israel por la reforma judicial antes de los ataques del grupo radical: “Ahora estamos unidos. Una de las características de la sociedad israelí es que podemos discutir por cualquier cosa, pero en el momento en que el país está en guerra, las divisiones se terminan porque está en juego el futuro del país”.

LA NACION