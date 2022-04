La arrogancia y el aislamiento llevaron a Vladimir Putin a juzgar mal a Ucrania

WASHINGTON.- Más de seis semanas después de su guerra contra Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, siente el aguijón del fracaso.

Miles de muertes en el campo de batalla ruso. Tres retiradas de primera línea del ejército ruso. Millones de ucranianos que nunca perdonarán a Moscú. Más aislamiento que nunca, y peligrosamente pocas metas alcanzadas.

Putin ahora se está reagrupando para enfocar su campaña militar en el este de Ucrania en lo que se considera un “Plan B”, luego de que sus fuerzas no lograron derrocar al gobierno de Ucrania o arrebatar el control de sus ciudades más grandes. Mientras tanto, aumentan las preguntas sobre cómo un líder ruso inmerso en la política de seguridad y conocido por despotricar contra la locura de las guerras de cambio de régimen pudo haber caído sonámbulo en un pantano.

El problema es un dilema más amplio que ocupará a los historiadores durante años: ¿Cómo podría Rusia, un país con lazos familiares, culturales e históricos tan profundos con su vecino occidental, equivocarse tanto con Ucrania?

Funcionarios de Estados Unidos y Europa están armando la respuesta a esa pregunta. Lo que emerge, dicen esos funcionarios, es una imagen de un líder arrogante y aislado, acosado por prejuicios e información sesgada, que avanza con una decisión calamitosa sin consultar a toda su cohorte de asesores. Putin golpeó su cabeza en Ucrania, confiado en su capacidad para asegurar una victoria rápida y capear cualquier revés dentro del sistema autoritario que erigió en casa, dijeron. Respaldando sus suposiciones: conceptos erróneos sobre Ucrania arraigados fundamentalmente en el pasado colonial de Moscú.

Vladimir Putin y Aleksandr Dvornikov en Moscú Getty Images

“Históricamente, simplemente no ha habido experiencia sobre Ucrania en Rusia”, dijo Alina Polyakova, presidenta y directora ejecutiva del Centro para el Análisis de Políticas Europeas con sede en Washington. “Cuando no crees que un país es un país real y un pueblo es un pueblo real, ¿por qué invertirías experiencia en algo que no crees que existe?”

Las huellas dactilares personales de un exespía

En el período previo a la guerra, algunos líderes en Europa y Ucrania descartaron la posibilidad de que Putin invadiera, porque no vieron suficientes fuerzas rusas acumuladas a lo largo de la frontera para que Moscú tuviera éxito con una ofensiva de múltiples frentes y la posterior ocupación.

De lo que no se dieron cuenta fue de que Moscú estaba alimentando suposiciones profundamente defectuosas, particularmente sobre la fortaleza del presidente ucraniano Volodmir Zelensky y la disposición de los ucranianos a resistir, y de hecho estaba planeando una invasión a gran escala, solo una mal concebida. La operación, dijeron los analistas, llevaba las huellas dactilares personales de Putin.

09/04/2022 El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky

“Está claro que esta fue una operación militar diseñada por espías, no por generales”, dijo Mark Galeotti, profesor honorario del University College de Londres y miembro asociado principal del Royal United Services Institute. “No tiene sentido en términos puramente militares”.

Según funcionarios estadounidenses y europeos, Putin había mantenido los planes muy bajo control, y los principales comandantes militares y asesores de confianza no sabían que Rusia iba a montar una ofensiva.

Es notorio que el líder ruso no usa un teléfono inteligente y rara vez accede a Internet. Pasó años eliminando las noticias independientes rusas y erigiendo un sistema de gobierno autoritario desprovisto de comentarios constructivos o disidencia. A principios de este año, según funcionarios estadounidenses y europeos, estaba operando en una cámara de resonancia, rodeado de asesores que, según Galeotti, “habían aprendido que no traes malas noticias a la mesa del zar”. El aislamiento de Putin, dijeron los funcionarios, se había visto agravado por el coronavirus y su contacto limitado con los demás.

“Es evidentemente obvio ahora que había una combinación de personas que no le decían lo que necesitaba escuchar y él no escuchaba cuando le decían cosas que no quería escuchar”, dijo James Cleverly, ministro de Estado británico para Europa y América del Norte.

Putin ha visto durante mucho tiempo a la Ucrania independiente como una peculiaridad del colapso del imperio soviético que debía manejarse personalmente. Según el libro del periodista ruso Mikhail Zygar “Todos los hombres del Kremlin”, Putin controló durante años la política hacia Ucrania porque no confiaba en nadie más.

Un trabajador de la carretera examina un tanque ruso dañado en una carretera hacia Kiev, Ucrania, el lunes 11 de abril de 2022. Efrem Lukatsky - AP

“Necesitamos tratar con Ucrania o la perderemos”, diría Putin en reuniones que se remontan a principios de la década de 2000, según Zygar, quien denominó a la camarilla de asesores cercanos de Putin como el “Colectivo Putin”, porque tienden a adaptar sus actividades para anticipar sus deseos.

La confianza de Putin en su experiencia personal sobre Ucrania quedó reflejada en un extenso tratado que publicó el verano pasado. El artículo retrata a los ucranianos como un pueblo que es naturalmente igual a los rusos pero que ha sido tomado como rehén por los gobiernos occidentales empeñados en radicalizarlos contra Moscú.

“Eso lleva a esta creencia de Putin y otros de que si puedes decapitar al gobierno de Zelensky, noquear al liderazgo político, entonces habrá una efusión de sentimiento prorruso en el resto de la sociedad ucraniana”, dijo Andrea Kendall-Taylor , miembro principal del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense.

Rusia se equivocó con Ucrania “porque esta fue una operación totalmente dirigida por Putin”, dijo un funcionario estadounidense que se especializa en Rusia y, al igual que otros, habló bajo condición de anonimato para discutir información confidencial.

Putin, dijo el funcionario, “está tan convencido como cualquiera de sus verdades”.

‘Una enorme cantidad de arrogancia’

La suposición de un rápido colapso del gobierno ucraniano apuntaló la invasión, según funcionarios ucranianos, estadounidenses y europeos. En los primeros días de la guerra, las noticias estatales rusas ya comenzaron a promover la idea de que Zelensky había huido, incluso mientras publicaba videos desde Kiev.

Putin había sido testigo de un rápido colapso del gobierno ucraniano cuando el expresidente Viktor Yanukovich se fue a Rusia en 2014. Según Zygar, Putin le gritó a Yanukovich que no se fuera de Kiev y lo describió como un “cobarde pedazo de mierda” cuando huyó de la capital en respuesta a un levantamiento prooccidental. Esos eventos pueden haber llevado a Putin a imaginar un escenario similar con Zelensky.

Viktor Yanukovich y Vladimir Putin

La idea errónea de Putin sobre la debilidad de Ucrania se combinó con una visión arrogante del poder ruso. Famosamente se jactó ante un alto funcionario europeo a fines de 2014 de que podría apoderarse fácilmente de Kiev “en dos semanas” si así lo deseaba, un concepto erróneo en el que parecía seguir creyendo hasta que intentó hacerlo.

“Tiene una creencia inquebrantable en su capacidad para controlar los eventos”, dijo un alto funcionario de inteligencia de la OTAN.

Quizás ningún momento subrayó más el nivel de error que el intento de los paracaidistas rusos de élite al comienzo de la invasión de aterrizar en el aeropuerto de carga de Hostomel al noroeste de Kiev, aparentemente con la intención de entrar rápidamente en la capital ucraniana.

“Solo mirando cómo se desarrolló esto, se siente que hubo una enorme cantidad de arrogancia”, dijo un funcionario europeo. “Miras la inserción de las fuerzas aerotransportadas en el aeropuerto de Hostomel, que fue claramente diseñado para hacer una [misión] de decapitación en Kiev, y fueron aplastados”.

Alexander Gabuev, investigador principal del Centro Carnegie de Moscú, dijo que los líderes rusos no ven a Ucrania, un lugar que una vez estuvo bajo el control de Moscú, como merecedor de un estudio riguroso.

“Había una falsa sensación de familiaridad”, dijo Gabuev. “Eso es lo que Rusia malinterpretó por completo”.

Una vez que las suposiciones resultaron ser falsas, el ejército de Rusia demostró ser incapaz de reagruparse, abrumado por problemas de combustible, municiones, transporte, alimentos y otros problemas logísticos, así como por soldados desmoralizados a quienes no se les había dicho que estaban a punto de pelear una guerra.

El convoy famoso que quedó apostado en las afueras de Kiev

“Si el plan inicial es malo y no hay ninguna otra preparación, no hay durabilidad”, dijo Scott Boston, analista senior de defensa de Rand Corp.

Mientras que Rusia depende principalmente de su servicio de inteligencia exterior, el SVR, para recopilar información sobre países como Estados Unidos y China, cuando se trata de países en el “extranjero cercano”, incluida Ucrania, Moscú recurre al FSB, principalmente un servicio de inteligencia nacional. .

Andrei Soldatov, un periodista ruso que se especializa en inteligencia rusa, dijo que el FSB regularmente no logra comprender los movimientos populares y de base fundamentales para la cultura política de Ucrania.

Funcionarios estadounidenses y europeos dijeron que el pobre desempeño de Rusia en las etapas iniciales de la guerra ha llevado a una mala sangre entre el ejército ruso y los establecimientos de inteligencia y una seria búsqueda de chivos expiatorios.

No está claro qué informaba exactamente la inteligencia rusa a Putin sobre Ucrania antes de la guerra, pero varios funcionarios estadounidenses y europeos dijeron que los asesores inmediatos de Putin se habían mostrado reacios a dar al presidente ruso información que desafiaba sus suposiciones. Las personas más bajas en el establecimiento de seguridad de Rusia pensaron que la invasión fue mal concebida, pero sus preocupaciones no llegaron a la cima, dijeron los funcionarios.

En los círculos de inteligencia estadounidenses y europeos, la reputación del FSB contrasta con la reputación despiadada y astuta de su predecesor, el KGB. Varios funcionarios actuales y anteriores describieron el servicio de seguridad ruso como plagado de corrupción, acosado por la hinchazón burocrática y, en última instancia, fuera de contacto.

Un funcionario de inteligencia ucraniano dijo que el FSB había gastado millones en reclutar una red de colaboradores pro-rusos que finalmente le dijeron a Putin y a sus principales asesores, entre ellos el actual director del FSB, lo que querían escuchar: el gobierno central en Kiev no se detendría y la resistencia colapsaría.

El funcionario señaló al político prorruso Viktor Medvedchuk, quien convirtió a Putin en el padrino de su hija, como una fuente importante de información engañosa. Medvedchuk, un político ucraniano que durante mucho tiempo ha promovido los intereses rusos, fue acusado de traición el año pasado, pero supuestamente escapó del arresto domiciliario en los días posteriores a la invasión.

Funcionarios europeos dijeron que el Kremlin también estaba recibiendo información de ex élites desconectadas asociadas con Yanukovich, quienes, como Medvedchuk, se beneficiarían de una toma de poder rusa. En las semanas previas a la invasión, el gobierno británico advirtió que la inteligencia rusa estaba conspirando con el ex primer ministro, jefe de gabinete y viceprimer ministro de Yanukovych.

Independientemente del flujo de información, Putin se cree el mayor experto en Ucrania, dijo Soldatov, señalando la tendencia de los funcionarios rusos a asumir que entienden Ucrania.

“Este nivel de chovinismo, se puede ver en todas partes”, dijo Soldatov. “Es un legado directo de este desafortunado pasado imperial”.

Por Paul Sonne, Ellen Nakashima, Shane Harris y John Hudson