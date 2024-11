La confesión del príncipe Guillermo sobre las enfermedades de su mujer y su padre: “Fue el año más difícil de mi vida”

LONDRES.- El príncipe Guillermo, heredero al trono británico, dijo el viernes a los medios británicos que 2024 ha sido “probablemente el año más duro” de su vida, marcado por el cáncer de su esposa Kate y el de su padre, el rey Carlos III.

Hablando con periodistas en jueves al final de un viaje de cuatro días a Sudáfrica, el príncipe de Gales señaló el 2024 como probablemente “el año más difícil” de su vida y dijo que “intentar seguir adelante con todo lo demás y mantenerlo todo en curso ha sido realmente difícil”.

El príncipe Jorge de Gales, el príncipe Guillermo de Gales, el príncipe Luis de Gales, la princesa Carlota de Gales y Kate, princesa de Gales, durante el desfile Trooping the Colour en el Palacio de Buckingham el 15 de junio de 2024 en Londres, Inglaterra. Getty Images

“Pero estoy muy orgulloso de mi esposa, estoy orgulloso de mi padre, por cómo han manejado las cosas que han hecho. Pero desde un punto de vista personal y familiar, fue brutal”, dijo el heredero al trono británico.

El rey Carlos III fue diagnosticado con un tipo no revelado de cáncer en febrero, lo que le obligó a cancelar sus apariciones públicas durante dos meses mientras se concentraba en su tratamiento y recuperación. Kate Middleton, la princesa de Gales, anunció su diagnóstico de cáncer unas semanas después y está regresando lentamente a sus deberes públicos tras completar un ciclo de quimioterapia.

En un video publicado en septiembre, Kate dijo que su enfermedad había sido “increíblemente dura para nosotros como familia”. Las declaraciones de Guillermo en Sudáfrica son las primeras en las que aborda sus sentimientos en detalle.

El Rey Carlos III de Gran Bretaña entrega oficialmente el cargo de Coronel en Jefe del Cuerpo Aéreo del Ejército al Príncipe Guillermo de Gales de Gran Bretaña delante de un helicóptero Apache en el Centro de Aviación del Ejército en Middle Wallop, Inglaterra, el 13 de mayo de 2024. KIN CHEUNG - POOL

El Palacio de Buckingham anunció el viernes que Kate y el rey participarán el domingo en la conmemoración nacional del Día del Recuerdo, en el centro de Londres, para honrar a los caídos en las guerras mundiales y en todos los conflictos posteriores.

Guillermo viajó a Sudáfrica para anunciar los ganadores de su competencia anual Earthshot, creada para inspirar a empresarios e inventores a idear nuevas formas de combatir el cambio climático y otros problemas medioambientales. También asistió a una reunión patrocinada por su organización benéfica United for Wildlife, que reunió a representantes de agencias de seguridad, grupos de conservación y corporaciones que trabajan para detener el comercio ilegal de plantas y animales.

El trabajo le sirvió de distracción en un año complicado. Los periodistas le preguntaron sobre su papel como Príncipe de Gales y si le gustaba la libertad y la responsabilidad que conlleva.

El Príncipe Guillermo de Gales (d) junto a pescadores locales, durante su visita al puerto de Kalk Bay en Ciudad del Cabo, en el cuarto día de su visita a Sudáfrica, antes de la cuarta ceremonia anual de los Premios Earthshot. Phil Noble - PA Wire

“Es una cuestión complicada. ¿Me gusta tener más responsabilidad? No”, dijo. “¿Me gusta la libertad de poder construir algo como Earthshot entonces sí. Y ese es mi futuro. Es muy importante que, con mi papel y mi plataforma, esté haciendo algo por el bien”.

“Estoy ayudando a mejorar la vida de las personas y estoy haciendo algo que es genuinamente significativo”.

El príncipe se dejó crecer la barba desde el verano y generó opiniones de todos incluso entre sus más allegados, como su hija, la princesa Charlotte.

El Príncipe Guillermo de Gales saluda a los miembros del público durante su visita al puerto de Kalk Bay en Ciudad del Cabo, en el cuarto día de su visita a Sudáfrica, antes de la cuarta ceremonia anual de los Premios Earthshot. Aaron Chown - PA Wire

“A Charlotte no le gustó la primera vez. Me hizo llorar a mares, así que tuve que cortarla. Y luego me lo dejé crecer. Pensé ‘espera un segundo’ y la convencí de que todo iba a estar bien”, dijo.

Sobre sus sentimientos generales en cuanto a la combinación de su papel como futuro rey, esposo y padre, existía la sensación de que había encontrado la combinación adecuada de deberes oficiales y tiempo privado. “Se trata más bien de seguir adelante”, dijo Guillermo. “Disfruto con mi trabajo, con mi ritmo y asegurándome también de que tengo tiempo para mi familia”.

Agencias AP y AFP

